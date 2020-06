Bỏ qua chỉ trích khi sắp cưới vợ, Công Phượng bình thản chơi cờ tướng

Thứ Hai, ngày 15/06/2020 11:57 AM (GMT+7)

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chơi cờ tướng cùng đồng đội ở CLB TP.HCM trong lúc rảnh rỗi, chờ ngày bùng nổ trở lại ở đấu trường V-League.

Trả lời giới truyền thông sau trận thua 0-1 của CLB TP.HCM trước Sài Gòn ở vòng 4 V-League 2020, HLV Chung Hae Soung đã lên tiếng bảo vệ Công Phượng rằng: “Không chỉ Công Phượng mà nhiều vị trí khác của chúng tôi phong độ không được tốt. Tôi vẫn luôn động viên Công Phượng phải thoải mái lên và không nên bị áp lực trước mỗi trận đấu.

Công Phượng chưa ghi được bàn thắng nào ở V-League 2020 sau 4 vòng đấu.

Tôi biết Công Phượng là cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy lại vừa ở nước ngoài về nữa nên nhận được nhiều kỳ vọng phải đá tốt. Tôi nghĩ Công Phượng cần thêm thời gian vì cậu ấy mới gia nhập đội bóng. Công Phượng và các cầu thủ khác trong đội cần hiểu nhau hơn nữa để thi đấu tốt hơn”.

Tuy nhiên, HLV Chung Hae Soung đã quên đi rằng chính ông thầy người Hàn Quốc từng ca ngợi Công Phượng là một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp và không cần mất nhiều thời gian để hoà nhập với đồng đội mới ở TP.HCM, nhất là khi tiền đạo gốc Nghệ An thi đấu thăng hoa cùng đội chủ sân Thống Nhất ở AFC Cup 2020 và trận Siêu cúp Quốc gia với CLB Hà Nội giai đoạn đầu mùa giải (ghi 3 bàn và có 1 đường kiến tạo).

Từ đầu tháng 6, Công Phượng đã nghỉ ở vòng 3 V-League, khi giải trở lại sau nhiều tháng tạm dừng vì giã cách xã hội do dịch Covid-19, với lý do anh lo việc gia đình (làm lễ đính hôn với bạn gái Viên Minh). Ra sân ở vòng 4 gặp "hàng xóm" là CLB Sài Gòn, Công Phượng và đồng đội ở CLB TPHCM được kỳ vọng sẽ thẳng tiến trên bảng xếp hạng, nhưng chung cuộc họ đã bị thua 0-1.

Lý giải về phong độ không tốt của bản thân và đồng đội ở CLB TP.HCM thời gian gần đây, Công Phượng cho rằng khoảng thời gian các giải đấu tạm hoãn vì dịch Covid-19 phần nào khiến các cầu thủ TP.HCM đánh mất cảm giác thi đấu.

Tuy nhiên, trước thời điểm TP.HCM để thua Sài Gòn ở vòng 4, thầy trò HLV Chung Hae Soung đã có đến 2 trận đấu để “làm nóng” ở Cúp Quốc gia và gặp Hải Phòng ở vòng 3 V-League chứ không phải chỉ có "tập và thi đấu chay".

3 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, CLB TP.HCM không một lần chọc thủng lưới đối phương, dù trong tay thầy Chung có những ngôi sao tấn công sáng giá như Công Phượng, Phi Sơn, Huy Toàn, Xuân Nam… Là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất đội bóng (khoảng 120 triệu đồng/tháng), dĩ nhiên Công Phượng được kỳ vọng cao hơn phần còn lại rất nhiều.

Nói thành tích không tốt của CLB TP.HCM thời gian vừa qua do phong độ kém của Công Phượng thì hơi quá. Nhưng hẳn tiền đạo sinh năm 1995 tự nhận thấy một phần trách nhiệm của mình, khi chưa thể đóng góp nhiều cho đội đương kim Á quân V-League tính đến thời điểm hiện tại.

Công Phượng thư giãn bằng cách chơi cờ tướng với đồng đội ở TP.HCM.

Dù nhận khá nhiều chỉ trích khi chưa ghi được bàn thắng nào sau 4 vòng đấu của V-League 2020, nhưng Công Phượng lại tỏ ra khá bình thản. Hôm qua (14/6), tiền đạo của ĐT Việt Nam đăng tải lên mạng xã hội một hình ảnh trong buổi tập của CLB TP.HCM kèm dòng trạng thái “Try to do better than last time”, tạm dịch “Cố gắng làm tốt hơn lần trước”.

Đặc biệt, ngoại binh Diakite của CLB TP.HCM còn ghi lại hình ảnh Công Phượng tranh thủ thời gian rảnh rỗi để chơi...cờ tướng cùng đồng đội. "Đối thủ" của Công Phượng là trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn.

Cách Công Phượng tập trung và khá căng thẳng “đấu trí” cùng một trong những trung vệ hàng đầu của V-League trên bàn cờ, không khác nhiều với hình ảnh tiền đạo gốc Nghệ An đối đầu với các hàng thủ ở V-League mùa này.

Nhiều người hâm mộ hy vọng, Công Phượng sẽ tìm ra được nước cờ để đánh bại được các trung vệ V-League cả trên bàn cờ tướng lẫn sân cỏ, trước mắt là ở trận đấu giữa TP.HCM và Viettel ở vòng 5 trên sân vận động Thống Nhất (19h ngày 17/6).

