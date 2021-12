Leicester City nhận cú sốc bị loại, West Ham gây bất ngờ ở Europa League

* 8 đội nhất bảng Europa League đã giành vé vào thẳng vòng 1/16: Lyon (bảng A), Monaco (bảng B), Spartak Moscow (bảng C), Eintracht Frankfurt (bảng D), Galatasaray (bảng E), Sao Đỏ Belgrade (bảng F), Bayer Leverkusen (bảng G) và West Ham United (bảng H). * 8 đội nhì bảng Europa League vào vòng knock-out play-off và được xếp hạng hạt giống: Rangers (bảng A), Real Sociedad (bảng B), Napoli (bảng C), Olympiacos (bảng D), Lazio (bảng E), Braga (bảng F), Real Betis (bảng G) và Dinamo Zagreb (bảng H). * 8 đội xếp thứ 3 vòng bảng Champions League vào vòng knock-out play-off Europa League và không được xếp hạng hạt giống: RB Leipzig (bảng A), Porto (bảng B), Borussia Dortmund (bảng C), Sheriff Tiraspol (bảng D), Barcelona (bảng E), Atalanta (bảng F), Sevilla (bảng G) và Zenit Saint Petersburg (bảng H). Vòng knock-out play-off Europa League sẽ gồm 8 cặp đấu giữa nhóm các đội đứng nhì bảng tại giải đấu này (nhóm hạt giống) và các đội xếp thứ 3 Champions League (nhóm không phải hạt giống). Lễ bốc thăm vòng đấu này sẽ diễn ra vào lúc 13h (giờ Trung Âu) ngày 13/12/2021, tức 19h cùng ngày (giờ Việt Nam). Lượt đi và lượt về vòng knock out play-off Europa League sẽ diễn ra lần lượt vào các ngày 17/2 và 24/2/2022.