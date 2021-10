Koeman sắp bị Barcelona sa thải: 7 nguyên nhân lớn dẫn đến bi kịch

Tương lai của Ronald Koeman tại Barcelona đang mịt mờ “như London 1952” sau trận thua bẽ bàng trước Benfìca. Ban lãnh đạo đội bóng đã họp khẩn và ông thầy người Hà Lan chỉ còn cơ hội duy nhất để chứng minh. Đó là cuộc đối đầu với Atletico Madrid (2h, 3/10), một thử thách cực lớn.

Chiếc ghế của Koeman tại Barcelona đang lung lay dữ dội

Mọi chuyện xấu đi với Koeman quá nhanh bởi trước khi mùa giải bắt đầu, chủ tịch Laporta vẫn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với ông thầy người Hà Lan. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tờ Marca của Tây Ban Nha đã chỉ ra 7 lý do khiến Ronald Koeman rơi vào cảnh éo le này.

Đầu tiên việc chỉ trích cầu thủ ngay trên truyền thông. Koeman thừa nhận đội hình yếu hơn mùa trước và một số cựu binh lười biếng hơn những đồng nghiệp trẻ. Ông cũng thường xuyên nêu tên cầu thủ thi đấu không tốt ngay sau trận đấu. Sau trận thua Benfica, Koeman phàn nàn về sự tập trung của các cầu thủ.

Chỉ trích cầu thủ công khai chưa bao giờ là bước đi khôn ngoan. Mourinho từng “trót dại” tại MU và kết quả là bật bãi. Kể từ đó, ông thầy người Bồ Đào Nha gần như chưa bao giờ làm điều đó tại Tottenham hay AS Roma. Đáng tiếc là Koeman lại đi vào “vết xe đổ”.

Lý do thứ hai là việc Koeman thay đổi lối chơi của Barcelona. Người ta đã quá quen với những đường chuyền ngắn, bật tường trung lộ mang thương hiệu của đội chủ sân Nou Camp. Bởi vậy, việc Koeman chuyển sang bài “tạt cánh đánh đầu” khiến nhiều cầu thủ trong chính đội bóng không quen chứ chưa nói tới người ngoài. Miếng đánh này không hiệu quả và đương nhiên, Koeman bị chỉ trích.

Thứ ba đó là mối quan hệ không tốt với Laporta. Đây là điều đã được nhắc tới ngay sau khi tân chủ tịch của Barcelona nhận chức. Laporta vẫn luôn nghi ngờ khả năng của Koeman ngay cả khi tuyên bố ủng hộ hết mình cho ông thầy người Hà Lan.

Koeman mất đi sự hậu thuẫn của các cầu thủ Barcelona với cách xử lý cứng nhắc của mình

Thứ tư là tư tưởng cực đoan của Koeman. Ông thầy người Hà Lan nhìn nhận thẳng thắn vấn đề là Barcelona không đủ mạnh trong mùa giải này để tranh chấp bất kỳ danh hiệu nào. Cái quan trọng là Koeman lại tuyên bố ra giới truyền thông và ngay lập tức nhận phải sự phản đối dữ dội. Gần nhất, chính Pique và Sergi Roberto phủ nhận quan điểm này ngay trên sóng truyền hình.

Lý do thứ năm được coi là nguyên do của lý do thứ tư. Đó là Koeman quá dễ dàng chấp nhận số phận khi mất cả Griezmann và Messi trong một mùa hè. Không đòi hỏi CLB có những sự bổ sung chất lượng là điều cực kỳ sai lầm của Koeman. Điều đó thể hiện sự “không biết mình, không biết người”.

Thứ sáu là sự bảo thủ trong cách dùng người. Koeman kiên quyết không dùng Umtiti và phần nào là Riqui Puig, những cầu thủ ông không thích dù nhiều người trong ban lãnh đạo đội bóng tác động. Sự cứng rắn quá mức cần thiết khiến Koeman bị cô lập.

Thứ bảy và cũng là điều quan trọng nhất đó là không thành công trong những quyết định mang tính mạo hiểm. Câu nói “Luuk De Jong hay hơn Neymar” đã trở thành trò cười cho giới mộ điệu trong những ngày qua. Cách sử dụng Eric Garcia, Frenkie De Jong cũng bị đặt dấu hỏi lớn về tính hiệu quả.

Với những lý do trên, Ronald Koeman rất khó "thoát nạn" khi mất đi sự ủng hộ từ cả ban lãnh đạo, cầu thủ lẫn cổ động viên của đội bóng. Bởi vậy, ông thầy người Hà Lan bật bãi khỏi Barcelona có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

