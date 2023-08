Khán đài Hàng Đẫy kín chỗ: Bóng đá Thủ đô đang trở nên hấp dẫn hơn?

Dường như sự trở lại của CLB Công an Hà Nội đã tạo ra tiếng vang, góp phần không nhỏ thu hút khán giả tới sân, đặc biệt trong những trận đấu giữa các đội bóng cùng thành phố. Việc sở hữu nhiều cầu thủ trong đội hình đội tuyển quốc gia (ĐTQG) giúp cho những trận đấu của đội bóng này trên SVĐ Hàng Đẫy luôn đầy ắp những khán giả.

Chưa kể đến là một bộ phận người hâm mộ vốn đã từng yêu mến, từng nuối tiếc khi CLB Công an Hà Nội giải thể, nay lại càng có cơ hội để cùng hội họp, cùng cháy cho niềm đam mê một thời. Và quan trọng hơn cả, người ta kỳ vọng vào sức nóng của những trận derby, giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC, giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Viettel.

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn bậc nhất của V-League 2023. Ảnh: Minh Hoàng.

Còn nhớ ở trận lượt đi, những cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội và hai đội bóng kể trên luôn thu hút rất đông lượng khán giả kéo tới sân. Theo số liệu thống kê từ ban tổ chức giải V-League 2023, những trận đấu này ở vòng 2 và vòng 3 đã có lần lượt 14.000 và 9.000 CĐV đến sân cổ vũ. Đó là một con số rất cao, thậm chí ngang ngửa những “chảo lửa” hàng đầu của bóng đá Việt Nam như Thiên Trường hay Lạch Tray.

Sự chờ đợi cho loạt trận lượt về thuộc giai đoạn 2 của V-League 2023, những cuộc đua cho chức vô địch, đặc biệt giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội biến trận đấu lượt về giữa hai đội bóng này thu hút mọi sự chú ý. Người hâm mộ gọi cuộc đấu này là derby Thủ đô, là cuộc chiến ĐTQG thu nhỏ, là trận chung kết của mùa giải.

Khán đài sân Hàng Đẫy gần như không còn chỗ trống trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội FC. Ảnh: Hoài Thu.

Sức nóng của nó khiến vé theo dõi một trận đấu bóng đá tại Hàng Đẫy, bỗng chốc trở thành mặt hàng khan hiếm. Trên sân Hàng Đẫy tối 6/8, toàn bộ những chỗ trống đã được lấp đầy. Thậm chí những khán đài C và D, vốn đã phải đóng cửa suốt 20 năm qua, nay lại đón tiếp các khán giả cùng hòa mình vào từng đường bóng. Không chỉ có những khán giả là những thanh niên, những người lớn tuổi muốn sống trong hoài niệm của một trận derby, khán đài sân vận đông Hàng Đẫy hôm đó cũng xuất hiện rất nhiều những gia đình với cả bố, mẹ và con cùng cổ vũ.

Với người dân Thủ đô, cuối tuần luôn là thời điểm rất bận bịu không phải vì công việc, mà nhiều gia đình thường dùng khoảng thời gian rảnh rỗi vào Thứ 7 và Chủ nhật để cùng đưa con đi chơi hoặc cùng tụ họp với nhau. Nhưng tối đó, họ vẫn dành trọn vẹn một buổi tối để theo dõi hai CLB lớn của bóng đá Việt Nam, với rất nhiều những tuyển thủ quốc gia thi đấu.

Ảnh: CTV.

Và không để phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ vào một cuộc đối đầu nảy lửa, cả Công an Hà Nội và Hà Nội FC đã cống hiến một trận đấu có chất lượng cao về mặt chuyên môn. Phần thắng đã nghiêng về đội bóng ngành Công an và họ đang là những người nắm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch.

Cuối tuần này, người dân Thủ đô sẽ có thêm một trận cầu đinh nữa, một cuộc đối đầu đỉnh cao có ý nghĩa quyết định về ngôi vương mùa giải này khi CLB Công an Hà Nội gặp Viettel trong vòng đấu áp chót của V-League 2023. Sẽ không bất ngờ nếu các khán đài của sân Hàng Đẫy vào chiều 12/8 tới lại đầy ắp khán giả.

Với nhiều người hâm mộ lâu năm của bóng đá Thủ đô, điều đó làm sống dậy hình ảnh của bóng đá Hà Nội từ những năm 1990 - 2000, với sự đối đầu không khoan nhượng giữa Thể Công - Công an Hà Nội. Những trận đấu đó từng là biểu tượng một thời không chỉ của bóng đá Thủ đô mà còn là của cả nền bóng đá Việt Nam.

Những khán đài chật ních người, không còn một chỗ trống là tín hiệu tích cực cho bóng đá Hà Nội nói riêng và cho bóng đá nước nhà nói chung. Hữu xạ tự nhiên hương, khi các trận đấu bóng đá đủ sức hấp dẫn, khán giả sẽ lại kéo đến sân và cùng ủng hộ.

