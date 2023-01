Indonesia đổi giờ bán kết AFF Cup, ĐT Việt Nam được bảo vệ đặc biệt

Tổng Thư ký PSSI, ông Yunus Nusi xác nhận rằng trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam tại sân Bung Karno, trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup 2022 sẽ đẩy lên vào lúc 16h30 ngày 6/1. Trước đó, trang chủ AFF Cup 2022 hiển thị trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam diễn ra lúc 19h30 ngày 6/1.

Indonesia đổi giờ đá trận bán kết lượt đi gặp ĐT Việt Nam

Ông Yunus Nusi nói với tờ Bola: “Lịch thi đấu của PSSI vẫn là 16h30. Không có gì thay đổi. Lịch thi đấu của PSSI vẫn giữ nguyên như trước đây khi đội tuyển Indonesia thi đấu với Campuchia và Thái Lan ở vòng bảng. PSSI đã yêu cầu trận đấu diễn ra vào lúc 16h30 và được Cảnh sát Indonesia chấp thuận”.

Tại vòng bảng AFF Cup 2022, Indonesia cũng thi đấu 2 trận sân nhà gặp Campuchia (thắng 2-1) và Thái Lan (hòa 1-1) đều vào lúc 16h30. Nguyên nhân PSSI đổi giờ là nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu ở AFF Cup 2022.

Bên cạnh đó, PSSI cũng khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để bảo vệ cho ĐT Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang Seo hành quân đến sân Bung Karno ở Jakarta chơi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Ban tổ chức sẽ chỉ cho phép đón 70% sức chứa, tương đương với khoảng 54.000 CĐV được vào sân.

“Chúng tôi sẽ làm công tác an ninh đặc biệt dành cho đội tuyển Việt Nam. PSSI và Cảnh sát Indonesia sẽ thực hiện biện pháp an ninh đặc biệt và nhiều lớp để bảo vệ sự an toàn cho đội khách”, ông Nusi nói thêm.

Còn nhớ trước trận Indonesia tiếp đón Thái Lan ở bảng A, xe buýt chở đội khách bị các CĐV chủ nhà tấn công trên đường đến sân Bung Karno. Rất nhiều kẻ quá khích đã vây quanh xe chở các tuyển thủ Thái Lan, la hét, buông ra những lời thô tục. Không những vậy, họ còn ném đá làm nứt cả kính xe buýt.

Sau trận lượt đi, ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón Indonesia trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra lúc 19h30 ngày 9/1.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2022 Thời gian Trận đấu Lượt đi 16h30 ngày 6/1 Indonesia - Việt Nam 19h30 ngày 7/1 Malaysia - Thái Lan Lượt về 19h30 ngày 9/1 Việt Nam - Indonesia 19h30 ngày 10/1 Thái Lan - Malaysia

