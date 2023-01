Bảng xếp hạng AFF Cup: Việt Nam ung dung ngôi đầu, Malaysia vượt Singapore

ĐT Lào nghỉ ở lượt cuối vòng bảng AFF Cup 2022 do đã đá đủ 4 trận đấu. Đội bóng này đã sớm bị loại nên hai cặp đấu Việt Nam - Myanmar và Malaysia - Singapore rất được mong chờ. "Những chiến binh sao vàng" chỉ cần thắng trước Myanmar là chắc chắn có ngôi đầu bảng và thầy trò HLV Park Hang Seo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

ĐT Việt Nam giành vé vào bán kết với vị trí đầu bảng B

Ông thầy người Hàn Quốc tung ra đội hình giàu sức tấn công với sự xuất hiện của Tiến Linh - Tuấn Hải - Quang Hải và Văn Quyết. Myanmar không còn mục tiêu phấn đấu nên chơi khá cởi mở. Bởi vậy, ĐT Việt Nam tiếp cận khung thành đối thủ cũng dễ hơn so với trận đấu trước.

Ngay phút thứ 8, "Những chiến binh sao vàng" đã có bàn mở tỉ số sau khi hậu vệ Myanmar đá phản lưới nhà trong nỗ lực phá cú sút của Tuấn Hải. Gần 20 phút sau, Tiến Linh nhân đôi cách biệt sau sai lầm của thủ môn bên phía Myanmar.

Bước sang hiệp hai, HLV Park Hang Seo cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, ĐT Việt Nam vẫn có thêm một bàn thắng của Châu Ngọc Quang. Thắng 3-0, ĐT Việt Nam kết thúc vòng bảng với thành tích 3 thắng, 1 hòa, có 10 điểm và đoạt ngôi đầu bảng.

Một phần lý do Việt Nam chắc suất ngôi đầu bởi đội tuyển cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu với "Những chiến binh sao vàng" là Singapore đã thua đậm Malaysia trong trận đấu còn lại. Cuộc đối đầu này được coi là trận chiến sinh tử đối với "Hổ Mã Lai" khi họ phải thắng mới giành quyền vào bán kết.

Singapore thiếu vắng thủ thành Hassan Sunny và đó là bất lợi quá lớn khi phải thi đấu trên sân của Malaysia. Họ phải chống lại sức tấn công như vũ bão của Malaysia ngay từ những phút đầu tiên và trụ vững được 35 phút. Họ thủng lưới bàn đầu tiên sau cú đánh đầu xuất sắc của của Lok.

Malaysia giành tấm vé còn lại của bảng B

Sau khi nhận bàn thua, Singapore có gắng dồn lên tìm bàn gỡ nhưng những gì họ nhận lại được là 2 bàn thua ở ngay đầu hiệp hai. Cả hai bàn thắng này đều do công của tiền vệ Wilkins ở các phút 50 và 54. Singapore có bàn thắng an ủi ở phút 85 do công của Ramli nhưng Aguero kịp ấn định tỉ số 4-1 cho Malaysia ở phút 88.

Như vậy, Malaysia kết thúc vòng bảng AFF Cup 2022 ở vị trí thứ 2 với 9 điểm. Thầy trò HLV Kim Pan Gon là đại diện còn lại của bảng B tiến vào bán kết. "Hổ Mã Lai" sẽ đối đầu với đối thủ đầy duyên nợ là Thái Lan, đội nhất bảng A còn ĐT Việt Nam sẽ gặp Indonesia, đội nhì bảng A.

Trận bán kết lượt đi đầu tiên sẽ diễn vào lúc 19h30 ngày 6/1 giữa Indonesia và Việt Nam. Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra sau đó 1 ngày. Trận bán kết lượt về đầu tiên sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 9/1 và một ngày sau, trận bán kết lượt về còn lại sẽ diễn ra tại Thái Lan.

Bảng xếp hạng cuối cùng của bảng B AFF Cup 2022

