Họp báo trước chung kết Europa League: Mourinho tự tin giúp AS Roma vô địch

Mourinho cùng các học trò tại AS Roma chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng nhất trong mùa giải, chung kết Europa League với Sevilla tại sân Puskas Arena vào lúc 2h ngày 1/5 (giờ Việt Nam). AS Roma đã sớm có mặt tại địa điểm thi đấu và ông thầy người Bồ Đào Nha cũng đã thực hiện buổi phỏng vấn trước trận.

HLV Jose Mourinho

“Chúng tôi đã trải qua hành trình tuyệt vời và xứng đáng có mặt tại trận chung kết. Đây là trận đấu lịch sử và chúng tôi đã sẵn sàng. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi tham dự trận chung kết Europa League sau nhiều năm nên cảm xúc chắc chắn sẽ rất mãnh liệt nhưng các cầu thủ của tôi cần phải học cách kiểm soát.

Không giống như AS Roma, Sevilla là khách quen của chung kết Europa League. Đây giống như một sự kiện truyền thống của họ vậy. Họ có được những kinh nghiệm mà các cầu thủ của tôi không có. Ngay cả CĐV của họ cũng có ưu thế này. Thế nhưng, tôi tin chắc đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời”.

Khi được hỏi về tương lai sau trận chung kết, Jose Mourinho quyết định giữ bí mật. “Tương lai ư? Tôi nghĩ câu hỏi này nên dành cho HLV của Sevilla. Vấn đề của ông ấy phức tạp hơn của tôi. Thực tế, tôi đã nói dự định của mình cho các cầu thủ của mình. Họ biết chính xác tôi muốn làm gì tiếp theo.

Nếu bạn muốn so sánh với hoàn cảnh tại Inter vào năm 2010, đó là câu chuyện khác. Khi đó, tôi đã nhận lời tới Real Madrid còn hiện tại, tôi chưa liên lạc với đội bóng nào cả”. Ngoài ra, Mourinho cũng tự đặt AS Roma ở “cửa dưới” so với Sevilla bởi đội bóng của ông có nhiều cầu thủ trẻ hơn.

“Sevilla có những cầu thủ đẳng cấp trong khi chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ trẻ như Zalewski, Bove hay Tahirovic. Họ không thể có kinh nghiệm thi đấu bằng Lamela hay El Nesyri được. Tôi nghĩ về mặt HLV, đôi bên giống nhau ở mái đầu bạc. Họ có kinh nghiệm thi đấu chung kết nhưng chúng tôi cũng chơi nhiều trận đấu tại cúp châu Âu trong 2 năm qua”.

Trước khi kết thúc buổi họp báo, Jose Mourinho cập nhật tình hình của tiền đạo Paulo Dybala và nói đùa về đội bóng cũ, Tottenham. "Paulo đã trở lại tập luyện và cậu ấy có thể thi đấu trong khoảng 20-30 phút. Còn sự khác biệt giữa Tottenham và AS Roma ư? AS Roma không sa thải tôi trước trận chung kết còn Tottenham đã làm điều đó. AS Roma cho tôi cơ hội để giành chiến thắng. Đó là sự khác biệt".

