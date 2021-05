HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam bất ngờ nhận tin "choáng váng"

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 13:01 PM (GMT+7)

CHDCND Triều Tiên rút lui sẽ ảnh hưởng tới tham vọng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

CHDCND Triều Tiên (áo trắng) đã rút khỏi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Liên đoàn Bóng đá Triều Tiên (PRKFA) đã thông báo với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về việc không tham dự 3 trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022.

Họ lo ngại các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19 khi thi đấu tập trung tại Hàn Quốc, nơi diễn ra các trận đấu ở bảng H.

AFC đang xem xét đề nghị từ PRKFA và sẽ đưa ra quyết định trong thời gian sớm nhất. Nếu tuyển Triều Tiên không tham dự, nhiều khả năng kết quả các trận đấu của đội bóng này sẽ bị hủy bỏ.

Thời điểm này, tuyển Triều Tiên đang đứng thứ 4 bảng H với 8 điểm sau 5 trận. Bảng đấu này có đến 3 đội có 8 điểm là Triều Tiên, Hàn Quốc, Lebanon.

Đội đầu bảng đang là Turkmenistan với 9 điểm. Các trận đấu còn lại của bảng H sẽ được diễn ra từ ngày 3 đến 15/6.

Cơ hội đi tiếp vẫn chưa khép lại với tuyển Triều Tiên. Nếu họ không rời giải, các trận đấu còn lại của đội bóng này là gặp Sri Lanka, Hàn Quốc và Turkmenistan. Ở lượt đi, tuyển Triều Tiên thắng Sri Lanka 1-0, hòa Hàn Quốc 0-0 và thua Turkmenistan 1-3.

Đây không phải lần đầu tiên một đội thể thao của Triều Tiên quyết định rút khỏi một giải đấu. Trước đó, Triều Tiên cũng đã tuyên bố không tham dự Olympic Tokyo vào hè 2021 với lý do tương tự.

Việc CHDCND Triều Tiên rút khỏi Vòng loại World Cup 2022 sẽ ảnh hưởng tới kết quả của các bảng đấu ở Châu Á trong đó có tuyển Việt Nam

Việc Triều Tiên rút khỏi vòng loại World Cup 2022 sẽ mang tới rất nhiều sự xáo trộn tới bảng H. Thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam.

Cụ thể, bảng H sẽ chỉ còn 4 đội và điểm số khi đối đầu Triều Tiên của các đội còn lại sẽ bị hủy. Để đảm bảo tính công bằng, các ĐTQG ở những bảng đấu khác cũng sẽ không tính thành tích đối đầu với đội cuối bảng.

Bảng G chứng kiến Việt Nam sở hữu 11 điểm, do vậy các "chiến binh Sao Vàng" sẽ bị trừ xuống còn 8 điểm do lượt đi từng thắng đội cuối bảng Indonesia với tỷ số 3-1. Ba lượt cuối do còn gặp Indonesia nên chúng ta chỉ có thể đạt được tối đa 6 điểm.

Nhìn sang tuyển Malaysia, họ bị trừ 6 điểm do đã đá 2 lượt đấu với Indonesia và chỉ còn 3 điểm. Thái Lan còn 5 điểm, trong khi UAE còn 3 điểm (nhưng đá ít hơn các đội còn lại 1 trận).

Suy ra, Malaysia có thể đạt tối đa 12 điểm, Thái Lan là 11 điểm, còn UAE là 12 điểm. Do vậy, Việt Nam cần có được 4 điểm ở 2 lượt trận cuối để chắc ngôi đầu bảng.

Đây rõ ràng là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi Malaysia và UAE đều có thực lực và tham vọng. Riêng UAE còn có lợi thế sân nhà nên chắc chắn họ sẽ rất quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam.

Nếu không đạt được điều đó, tuyển Việt Nam có thể sẽ chỉ xếp thứ hai. Trong bối cảnh mọi bảng đấu đều bị ảnh hưởng do Triều Tiên rút khỏi giải, sẽ không có gì đảm bảo cho thầy trò ông Park Hang-seo lọt top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, đoàn quân áo đỏ sẽ hội quân từ ngày 10/5 tại Bình Định. Tại đây, thầy trò ông Park sẽ đá giao hữu với CLB Bình Định trước khi ra Hà Nội tiếp tục tập luyện vào ngày 19/5.

Ngày 27/5, toàn đội di chuyển sang UAE và dự kiến có thêm một trận giao hữu với Jordan ngày 31/5.

Theo lịch, ba trận còn lại của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 3/6 (gặp Indonesia), 7/6 (gặp Malaysia) và 15/6 (gặp UAE).

