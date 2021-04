Đội tuyển Việt Nam sẽ làm điều chưa từng có tại vòng loại World Cup 2022

Thứ Sáu, ngày 30/04/2021 16:21 PM (GMT+7)

Giờ thi đấu chính thức các trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã được công bố.

Theo thông báo mới nhất từ AFC, 3 trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ thi đấu lúc 20h45 (giờ UAE), tức 23h45 (giờ Việt Nam).

Các trận đấu của tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 đều diễn ra vào lúc 23h45 (giờ Việt Nam)

Đây là giải pháp nhằm giúp các đội trong đó có tuyển Việt Nam khắc phục thời tiết nắng nóng đặc trưng của quốc gia chủ nhà. Nhưng khung giờ này được xem là thách thức với khán giả ở các quốc gia Đông Nam Á.

Việc đội tuyển Việt Nam thi đấu với khung giờ như trên là điều đã được dự báo từ trước. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đoàn quân áo đỏ ra sân muộn như vậy.

Khung giờ 20h45 được xem là không phù hợp với các nước Đông Nam Á, điều này ảnh hưởng đến việc bán bản quyền truyền hình nhưng phía UAE chấp nhận.

Theo thống kê của AccuWeather giai đoạn 2010 – 2020, nhiệt độ trung bình của tại Dubai là 37 độ C.

Nhiệt độ ban ngày trung bình là 42 độ C. Nhiệt độ trung bình ban đêm là 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đo được có thể lên đến 45 độ C.

Dù đã thi đấu muộn như vậy nhưng nước chủ nhà UAE vẫn khuyến cáo nên có cooling-break (thời gian để các cầu thủ nghỉ ngơi, tiếp nước), là vì nhiệt độ khi ấy vẫn đang ở mức nóng từ 28 – 30 độ C.

Khung giờ thi đấu như trên vốn không được khuyến khích trên thế giới vì ảnh hưởng nhịp sinh học của cầu thủ. Họ sẽ phải ăn trước một bữa tối sớm hơn và một bữa muộn.

Việc này khiến các đội tuyển phải tính toán để đảm bảo cầu thủ đủ sức khoẻ, thể trạng tốt nhất trước mỗi trận đấu.

Để chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu còn lại của Vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 10/5 tại Bình Định, ngay sau giai đoạn 1 V-League 2021.

HLV Park Hang-seo sắp hội quân cùng các học trò

Tại đây, thầy trò ông Park sẽ đá giao hữu với CLB Bình Định trước khi trở ra Hà Nội vào ngày 19/5 tiếp tục tập luyện và bay sang UAE vào ngày 27/5.

Đến Dubai, nhiều khả năng thầy trò ông Park sẽ có trận giao hữu quan trọng trong sân tập kín cổng cao tường với đội tuyển Jordan vào ngày 31/5.

Tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm, Malaysia nhì bảng với 9 điểm, Thái Lan hạng ba 8 điểm.

Xếp thứ tư là UAE với 6 điểm nhưng còn bốn trận so với các đội chỉ còn ba trận. Cuối cùng là Indonesia chưa có điểm nào.

Muốn cầm chắc vé đi tiếp, thầy trò HLV Park Hang-seo cần có thêm 6 điểm trong ba trận còn lại gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 tại UAE

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/doi-tuyen-viet-nam-se-lam-dieu-chua-tung-co-tai-vong-loai-world-cup-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/doi-tuyen-viet-nam-se-lam-dieu-chua-tung-co-tai-vong-loai-world-cup-2022-d504616.html