HA Gia Lai không thể vô địch, nếu...

Thứ Năm, ngày 15/04/2021 00:03 AM (GMT+7)

HLV Kiatisak nói các học trò của ông đã thắng Nam Định 4-3 một cách đầy may mắn và cần sự cân bằng hơn về tâm lý lẫn lối chơi để không phải nói lời hối tiếc.

Đội bóng của bầu Đức bỏ túi 22 điểm sau chín vòng đấu V-League để chắc chắn... trụ hạng và sắp sửa vào nhóm sáu đội tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2. Cỗ máy HA Gia Lai vận hành rất trơn tru với chuỗi tám trận bất bại liên tiếp (năm trận thắng) và rất may chiến thắng vào giây cuối trước Nam Định giúp họ tỉnh táo để nhìn lại chính mình.

Xuân Trường trong trận HA Gia Lai thắng dễ 3-0 rồi bất ngờ để thủng lưới 3-3 nhưng những giây bù giờ cuối trận đã có bàn thắng ấn định tỉ số 4-3 từ chấm 11 m. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

HLV Kiatisak chưa dám nói đến khả năng vô địch như kiểu bầu Đức hơn 10 năm trước từng cao hứng tuyên bố HA Gia Lai có khoảng 98% vô địch. Tất cả đều rất thận trọng vì nói trước sợ bước không tới mà còn gây “ngứa mắt” các đối thủ khiến họ khó chơi hơn.

Tuy nhiên, đội bóng phố núi sẽ không thể vô địch nếu chơi bằng thái độ khinh địch và hững hờ như ở nhiều thời điểm trận gặp Nam Định. Từ sau khi sớm có ba bàn thắng dễ hơn đá tập, HA Gia Lai bỗng dưng chơi chùng hẳn xuống và mất lửa hừng hực như ban đầu. Nó khiến cho đối thủ hoàn hồn trở lại với hàng loạt pha vây hãm cầu môn Tuấn Linh từ sau nửa hiệp 1.

Công Phượng có công lớn với hai bàn thắng nhưng bỗng dưng lại trở về lối đá tủn mủn, lạm dụng kỹ thuật cá nhân từ nhiều lần đâm vô vọng vào bức tường phòng ngự Nam Định không cần thiết. Cả hiệp 2, hàng tấn công HA Gia Lai đói bóng và bế tắc khi chơi thiếu sáng tạo lẫn thiếu cố gắng, theo kiểu dây dưa chờ đối phương tự sơ hở, thay vì gia tăng áp lực tìm ra sơ hở như nửa đầu hiệp 1.

Zico Thái nói hàng thủ HA Gia Lai bị thủng lưới ba bàn trong một trận đấu, bằng với con số của tám trận đấu trước đó chứng tỏ còn hớ hênh nhiều. Những pha câu giờ của thủ môn Tuấn Linh và một vài đồng đội chuyền bóng qua lại khi thời gian còn nhiều bị trả giá ở bàn thua phút 90+3 khiến họ phải chạy trối chết mới có pha ấn định 4-3 của Công Phượng trên chấm 11 m, vào nửa phút sau đó.

Nếu không may mắn sau cú chuyền cầu âu của Văn Thanh vào giữa trong pha bóng cuối cùng chạm tay hậu vệ Wesley, chủ sân Pleiku đã phải dằn vặt nhiều bởi sự lơ đãng của mình.

Rõ ràng tâm lý thả lỏng của nhiều cầu thủ và lối chơi... tình cảm hoặc tự tạo nhàn nhã nhằm dưỡng sức khi sớm dẫn sâu ba bàn thắng đã làm HA Gia Lai hú hồn với chiến thắng nghẹt thở đúng vào giây bù giờ cuối cùng. Chiến thắng thứ năm liên tiếp cho thầy trò HLV Kiatisak vẫn duy trì khoảng cách 3 điểm, không lớn so với đội nhì bảng Viettel, hay 4 điểm với Than Quảng Ninh. Và rất may gáo nước lạnh của Nam Định đã giúp họ tỉnh ra nhiều thứ để nuôi mộng vô địch, sau năm mùa bóng lỡ làng tuổi thanh xuân lo trụ hạng.

Giải mã nụ cười mỉa mai của bầu Đức Không phải tự nhiên mà bầu Đức đánh giá rất cao Hà Nội FC của bầu Hiển khi tính toán gặp đối thủ này ngày 18-4 và sau vài trận nữa mới biết cơ hội vô địch của HA Gia Lai ra sao. Ai cũng biết ông bầu phố núi từng rất “cay” với sự dính dáng của cầu Hiển với nhiều CLB khác mà ông từng ám chỉ: “Năm thằng ốm đánh một thằng mập cũng chết”. Cho nên sau chiến thắng nghẹt thở Nam Định, bầu Đức cũng không phải tự nhiên cho mọi người xem tấm ảnh Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh - ông Phạm Thanh Hùng tươi cười trong trận thua Hà Nội 0-4 một ngày trước đó. Bầu Đức cười cợt: “Bóng đá gì kỳ lạ quá. Thua bốn trái mà cười toe toét!”. TT

Nguồn: https://plo.vn/the-thao/ha-gia-lai-khong-the-vo-dich-neu-978710.htmlNguồn: https://plo.vn/the-thao/ha-gia-lai-khong-the-vo-dich-neu-978710.html