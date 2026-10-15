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Vinicius chính thức bị treo giò 4 trận, lỡ trận đại chiến Barcelona

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid

Jose Mourinho đau đầu vì Vinicius Junior vừa nhận án phạt treo giò 4 trận từ LĐBĐ Tây Ban Nha.

  

Vinícius Junior chính thức nhận án treo giò 4 trận sau thẻ đỏ trước Villarreal

Real Madrid đã phải chịu một tổn thất lớn trước các trận đấu sắp tới tại LaLiga sau khi án treo giò 4 trận dành cho Vinícius Júnior được xác nhận. Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã công bố án phạt dành cho tiền đạo người Brazil vào thứ Tư (14/10), sau những sự việc xảy ra trong trận đấu với Villarreal.

Vinicius Junior chính thức nhận án treo giò 4 trận từ LĐBĐ Tây Ban Nha sau tấm thẻ đỏ trong trận đấu với Villarreal

Vinicius Junior chính thức nhận án treo giò 4 trận từ LĐBĐ Tây Ban Nha sau tấm thẻ đỏ trong trận đấu với Villarreal

Tấm thẻ đỏ được rút ra ở phút 73, sau khi Vinícius giật tóc Nathan Saliba trong lúc bóng đang lăn nhưng hai cầu thủ không tranh chấp bóng với nhau.Tình huống này được VAR xem xét và khiến tiền đạo của Real Madrid phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Theo báo cáo của trọng tài, cầu thủ người Brazil còn phản ứng gay gắt sau khi biết quyết định, khiến án phạt của anh tăng thêm.

Vì sao Vinícius bị treo giò 4 trận?

Án treo giò bao gồm hai hình thức xử phạt kỷ luật riêng biệt. Hai trận đầu tiên là hình phạt dành cho tình huống kéo tóc Nathan Saliba theo điều 130.2  theo Điều 130.2 của Bộ luật Kỷ luật RFEF, kèm theo các khoản phạt bổ sung tương ứng.

Trong khi hai trận còn lại được bổ sung do hành vi phản đối của Vinícius sau khi bị truất quyền thi đấu theo điều 127. Điều 127 của Bộ luật Kỷ luật RFEF, kèm theo các khoản phạt bổ sung tương ứng. Real Madrid đã sớm gửi đơn kháng cáo nhằm giảm nhẹ án phạt, nhưng những lập luận của đội bóng đã bị bác bỏ.

Vinicius Junior bị treo giò thêm 2 trận so với bình thường do xúc phạm trọng tài

Vinicius Junior bị treo giò thêm 2 trận so với bình thường do xúc phạm trọng tài

Quyết định này khiến ban lãnh đạo Real Madrid thất vọng. Đội bóng này đang cân nhắc nộp thêm một đơn kháng cáo khác để giảm án treo giò xuống còn 3 trận. Tuy nhiên, Real Madrid cần phải xem xét kỹ lưỡng bởi nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ, Vinicius Junior có thể sẽ bị tăng án treo giò lên thành 5 trận. 

Vinícius sẽ bỏ lỡ trận El Clásico với Barcelona

Hệ quả đáng kể nhất là Vinícius sẽ vắng mặt trong trận El Clásico vào Chủ nhật, ngày 25/10, khi Real Madrid làm khách trên sân Spotify Camp Nou của Barcelona. Cầu thủ người Brazil cũng sẽ không thể góp mặt trong các trận đấu tại giải quốc nội gặp Sevilla, Racing de Santander và Valencia.

Jose Mourinho sẽ đau đầu khi thiếu một chủ lực quan trọng trong trận El Clasico đầu tiên trong mùa giải

Jose Mourinho sẽ đau đầu khi thiếu một chủ lực quan trọng trong trận El Clasico đầu tiên trong mùa giải

Vinicius Junior dự kiến trở lại LaLiga vào ngày 21/11, khi Real Madrid tiếp đón Celta de Vigo trên sân Santiago Bernabéu. Tuy nhiên, án treo giò không ảnh hưởng đến khả năng tham dự UEFA Champions League của Vinícius. Điều đó đồng nghĩa với việc anh đủ điều kiện thi đấu trong các trận đấu tại đấu trường châu Âu gặp Roma, RB Leipzig và AEK.

Sự vắng mặt của cầu thủ người Brazil đặt ra thách thức lớn cho Real Madrid, đội bóng sẽ phải bước vào một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải mà không có một trong những nhân tố chủ chốt trên hàng công.

Toàn văn quyết định kỷ luật

DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, VINICIUS JOSÉ “VINI JR.” (Real Madrid CF): Treo giò 2 trận vì hành vi bạo lực ngoài tình huống tranh chấp bóng, khi cầu thủ không thể chơi bóng hoặc bóng không trong cuộc, kèm theo các khoản phạt bổ sung theo Điều 52 của Bộ luật Kỷ luật. (Điều 130.2)

DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, VINICIUS JOSÉ “VINI JR.” (Real Madrid CF): Treo giò 2 trận vì phản ứng với trọng tài chính, trọng tài biên hoặc trọng tài thứ tư, kèm theo các khoản phạt bổ sung theo Điều 52 của Bộ luật Kỷ luật. (Điều 127)

Thứ nhất. Trong văn bản giải trình, Câu lạc bộ bóng đá Real Madrid khẳng định có sai sót rõ ràng về mặt sự kiện. Câu lạc bộ cho rằng những hình ảnh được cung cấp chứng minh cầu thủ không giật tóc đối phương, mà chỉ có sự tiếp xúc vô tình giữa bàn tay của anh với tóc và băng đô mà đối thủ đang đeo trong lúc hai cầu thủ va chạm với nhau.

Ngoài ra, Real Madrid lập luận rằng hành động này xảy ra trong khi bóng đang được thi đấu và cầu thủ có cơ hội tranh chấp bóng, điều được chứng minh qua việc anh tiếp tục tham gia vào tình huống bóng dẫn đến bàn thắng sau đó.

Cuối cùng, liên quan đến hành vi của cầu thủ sau khi bị truất quyền thi đấu, câu lạc bộ cho rằng những phản ứng của anh không thể cấu thành một lỗi vi phạm độc lập, cũng không thể là căn cứ để áp dụng hình phạt nặng hơn.

Thứ hai. Ủy ban Kỷ luật nhiều lần khẳng định rằng việc xác định có sai sót rõ ràng về mặt sự kiện trong biên bản của trọng tài đòi hỏi phải có bằng chứng chứng minh một cách chắc chắn, vượt qua mọi nghi ngờ hợp lý, rằng sự việc được ghi trong biên bản không hề xảy ra hoặc có tính chất tùy tiện hiển nhiên.

Quan điểm nhất quán này dựa trên những cơ sở sau:

(i) Thứ nhất, Điều 155 trong Quy chế thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) quy định tại khoản đầu tiên rằng: “Trọng tài là người có thẩm quyền thể thao duy nhất và cuối cùng trong các vấn đề chuyên môn liên quan đến việc điều hành trận đấu.”

Quy định này cũng nêu rõ rằng một trong những nghĩa vụ của trọng tài là “cảnh cáo hoặc truất quyền thi đấu, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, đối với bất kỳ cầu thủ nào có hành vi không đúng mực hoặc ứng xử không phù hợp, cũng như các huấn luyện viên, trợ lý và những người khác thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định” (Điều 156, khoản 2, điểm e)); đồng thời có nghĩa vụ “lập biên bản trận đấu cũng như các báo cáo bổ sung nếu thấy cần thiết, bảo đảm nội dung trung thực, ngắn gọn, rõ ràng, khách quan và đầy đủ, sau đó gửi cho các đơn vị và cơ quan có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất bằng phương thức nhanh nhất” (Điều 156, điểm b).

Về giá trị chứng cứ của những biên bản này, Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật của RFEF quy định rằng chúng “là chứng cứ tài liệu cần thiết trong quá trình chứng minh tổng thể các hành vi vi phạm những quy tắc và quy định của thể thao” (khoản 1).

Điều khoản này cũng nêu rõ rằng: “Khi đánh giá các hành vi vi phạm liên quan đến kỷ luật thể thao, những quyết định của trọng tài về các sự việc liên quan đến trận đấu có giá trị cuối cùng và được mặc nhiên coi là đúng, ngoại trừ trường hợp có sai sót rõ ràng về mặt sự kiện” (khoản 3).

Như vậy, biên bản của trọng tài được hưởng nguyên tắc suy đoán về tính xác thực, nhưng nguyên tắc này có thể bị bác bỏ nếu chứng minh được có sai sót rõ ràng về mặt sự kiện.

(ii) Thứ hai, học thuyết và quan điểm xét xử của các cơ quan kỷ luật thuộc RFEF cũng như Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ủng hộ những nhận định nêu trên. Các cơ quan này đã nhiều lần đưa ra quyết định khẳng định rằng những bằng chứng được trình bày phải chứng minh một cách thuyết phục sai sót rõ ràng của trọng tài.

Về vấn đề này, có thể dẫn chiếu đến quyết định của CAS ngày 29/9/2017 (Hồ sơ số 302/2017), trong đó nêu rõ:

“Khi Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật RFEF quy định rằng các quyết định của trọng tài về những sự việc liên quan đến trận đấu là ‘có giá trị cuối cùng và được mặc nhiên coi là đúng, ngoại trừ trường hợp có sai sót rõ ràng về mặt sự kiện’, điều đó cho phép giảm nhẹ nguyên tắc bất biến (‘có giá trị cuối cùng’) vốn được áp dụng đối với quyết định của trọng tài nhằm bảo đảm tính chắc chắn về mặt pháp lý, trong trường hợp này là đối với Luật thi đấu, khi xảy ra một ‘sai sót rõ ràng về mặt sự kiện’, được xem là một dạng hoặc một phân nhóm của ‘sai sót về mặt sự kiện’.”

Nói cách khác, như Tòa án Hiến pháp đã chỉ ra khi đề cập đến thuật ngữ này trong các đạo luật tố tụng (xem Điều 214.3 của Luật Tố tụng dân sự và Điều 267.3 của Luật Tổ chức tư pháp), đó phải là một sai sót rõ ràng hoặc hiển nhiên, không phụ thuộc vào bất kỳ ý kiến, đánh giá, cách diễn giải hay định tính pháp lý nào có thể được đưa ra.

(iii) Cuối cùng, từ tất cả những điều nêu trên có thể thấy rằng, để phản bác tính xác thực của những quyết định được ghi trong biên bản trọng tài, bên kháng cáo phải cung cấp cho cơ quan kỷ luật những bằng chứng phù hợp và đầy đủ nhằm chứng minh sự tồn tại của “sai sót rõ ràng về mặt sự kiện”.

Về vấn đề này, Tòa án Hành chính Thể thao (TAD) cũng nhiều lần khẳng định giá trị pháp lý đầy đủ của bằng chứng video, coi đây là phương tiện chứng cứ phù hợp để bác bỏ nội dung biên bản trọng tài.

Về phía mình, Ủy ban Kỷ luật có nghĩa vụ xem và đánh giá nội dung đoạn ghi hình nhằm xác minh liệu hình ảnh có phù hợp với những lập luận của bên kháng cáo hay không.

Tóm lại, chỉ khi chứng minh được có sai sót rõ ràng về mặt sự kiện thì mới có thể bác bỏ nguyên tắc suy đoán về tính xác thực của biên bản trọng tài và hủy bỏ quyết định cảnh cáo hoặc xử phạt đang bị kháng cáo.

Thứ ba. Theo nhận định của Ủy ban Kỷ luật, không có trường hợp nào trong số những trường hợp nêu trên được áp dụng trong vụ việc này, bởi câu lạc bộ đưa ra khiếu nại không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào có thể bác bỏ những nội dung được ghi trong biên bản của trọng tài.

Ngược lại, các hình ảnh phù hợp với tường thuật của trọng tài. Hành vi giật tóc là rõ ràng và không thể nhầm lẫn. Những lập luận liên quan đến vị trí bàn tay, cách các ngón tay được đặt hoặc tính chất được cho là vô tình của sự tiếp xúc đều không đủ để xác lập một sai sót rõ ràng về mặt sự kiện theo các điều kiện được quy định tại Điều 27.3 của Bộ luật Kỷ luật.

Hơn nữa, việc bóng đang trong cuộc hoặc cầu thủ tiếp tục tham gia vào cùng tình huống tấn công sau đó không tự động chứng minh rằng tại thời điểm cụ thể xảy ra hành vi bị xử phạt, anh có thể tranh chấp bóng.

Biên bản của trọng tài nêu rõ rằng hành vi giật tóc xảy ra “khi giữa hai cầu thủ không có tình huống tranh chấp bóng”. Hoàn cảnh này, khi được xem xét cùng với những hình ảnh ghi lại sự việc, cho phép xác định rằng hành động đã diễn ra bên ngoài một tình huống tranh chấp bóng thực sự.

Do đó, Ủy ban Kỷ luật cho rằng việc áp dụng Điều 130.2 của Bộ luật Kỷ luật là phù hợp và quyết định treo giò cầu thủ hai trận, mức tối thiểu được quy định trong điều khoản nói trên.

Liên quan đến những lập luận của câu lạc bộ về hành vi của cầu thủ sau khi bị truất quyền thi đấu, Ủy ban Kỷ luật nhận định rằng các sự việc được ghi trong mục “Các sự cố khác” của biên bản trọng tài là những hành vi riêng biệt, khác với hành vi dẫn đến việc cầu thủ bị đuổi khỏi sân.

Đoạn ghi hình cho thấy rõ rằng sau khi bị truất quyền thi đấu, cầu thủ đã phản đối quyết định của trọng tài, tiến đến gần trọng tài với thái độ hung hăng và phải được các đồng đội kiềm chế.

Trên cơ sở đó, việc áp dụng án treo giò hai trận theo Điều 127 của Bộ luật Kỷ luật là phù hợp. Đây cũng là mức phạt tối thiểu được quy định trong điều khoản nói trên.

Căn cứ vào những nội dung đã nêu, Ủy ban Kỷ luật quyết định:

Áp dụng hình phạt treo giò hai trận đối với Vinicius José de Oliveira do Nascimento theo Điều 130.2 của Bộ luật Kỷ luật RFEF, kèm theo các khoản phạt bổ sung tương ứng.

Áp dụng hình phạt treo giò hai trận đối với Vinicius José de Oliveira do Nascimento theo Điều 127 của Bộ luật Kỷ luật RFEF, kèm theo các khoản phạt bổ sung tương ứng.
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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2026 02:21 AM (GMT+7)
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