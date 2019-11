ĐT Thái Lan lộ điểm yếu gặp Việt Nam: Văn Hậu, Quang Hải chờ “oanh tạc”

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 16:10 PM (GMT+7)

Nếu HLV Nishino vẫn tin dùng Tristan Do ở vị trí hậu vệ phải thì đó sẽ là cơ hội để ĐT Việt Nam khoét vào.

"Tristan Do không còn như xưa, đã đến lúc phải quên anh ấy đi. Không quá khi nói rằng Tristan là điểm yếu của đội tuyển Thái Lan", tờ Siam Sport viết về Tristan Do trong một bài nhìn lại sự yếu kém của hàng thủ Thái Lan trong trận thua ngược Malaysia 1-2.

Việc HLV Nishino ưu ái Tristan Do đã khiến ĐT Thái Lan phải trả giá thay vì dùng một Nitipong Selanon có chuyên môn tốt và chơi an toàn. Trận thua Malaysia nói lên rằng mắt xích yếu nhất của ĐT Thái Lan chính là nằm ở vị trí hậu vệ phải Tristan Do.

Văn Hậu và Quang Hải có thể sẽ được chỉ đạo khoét vào cánh phải của Thái Lan do cầu thủ gốc Việt Tristan Do trấn giữ

Cầu thủ 26 tuổi bỏ vị trí nhiều lần. Không chỉ phòng thủ kém, hậu vệ này cũng mờ nhạt trong khâu hỗ trợ tấn công. Khả năng tạt bóng của Tristan Do rất yếu, hầu như không có pha nào đưa bóng tới vị trí thuận lợi cho các đồng đội bên trong.

Sự vắng mặt của hậu vệ trái Theerathorn Bunmathan càng khiến cho đôi cánh ở hàng thủ Thái Lan trở nên mong manh. ĐT Malaysia dường như đã nghiên cứu kĩ và HLV Tan Cheng Hoe đã cho bộ ba hộ công Sumareh, Chafik và Rashid khoét vào cánh dữ dội.

Ở trận gặp ĐT Việt Nam sắp tới, Bunmathan sẽ mãn hạn treo giò và Thái Lan bớt phần nào mối lo hàng thủ. Tuy nhiên vị trí của cầu thủ gốc Việt Tristan Do vẫn là một điểm yếu thực sự. Rất khó để HLV Nishino thay đổi bởi ông vốn rất thích dùng “hàng lai”.

HLV Park Hang Seo không cử cộng sự do thám trực tiếp trận Thái Lan thua Malaysia nhưng ông chắc chắn sẽ “mổ băng” trận đấu chi tiết. Nếu Tristan Do tiếp tục xuất phát ở trận tới, nhiều khả năng thầy Park sẽ cho Văn Hậu, Quang Hải “tấn công” mạnh mẽ vào cánh phải của Thái Lan.

Tristan Do mắc nhiều lỗi ở trận thua Malaysia

Với thể hình, thể lực và những bài học từ chơi bóng ở Hà Lan, Văn Hậu sẽ là đối thủ khiến Tristan Do run sợ. Quang Hải luôn có xu hướng tiến gần tới vị trí của Văn Hậu để phối hợp và với cái kèo trái ma thuật, tinh quái, anh sẵn sàng “uy hiếp” cầu thủ của Thái Lan.

Cánh trái của ĐT Việt Nam cũng luôn là hướng chủ lực. Trong trường hợp Thái Lan không có những thay đổi kịp thời, họ ắt nếm trái đắng ở Mỹ Đình.

Thái Lan trong tâm thế cần điểm, thậm chí là cần chiến thắng tại Hà Nội để tranh chấp thứ hạng và cơ hội đi tiếp. Nhưng ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo lại đang cực kì đáng sợ ở Mỹ Đình.

