Cựu chủ tịch Barca gây tranh cãi: Neymar chỉ kém Messi, hơn đứt Ronaldo

Thứ Bảy, ngày 30/05/2020 16:05 PM (GMT+7)

Cựu chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell vừa có tuyên bố gây sốc khi cho rằng Neymar chỉ kém Messi và "ăn đứt" Ronaldo.

“Nếu tôi là chủ tịch của Barcelona, bằng mọi giá tôi sẽ đưa Neymar trở lại CLB. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc thứ hai thế giới chỉ sau Messi và quan trọng hơn là Neymar phù hợp với triết lý bóng đá của CLB”. Đó là lời phát biểu của cựu chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell trên tờ COPE của Tây Ban Nha mới đây.

Cựu chủ tịch của Barcelona đánh giá Neymar cao hơn Ronaldo và chỉ kém Messi

Mặc dù đây là quan điểm cá nhân nhưng dường như, vị cựu chủ tịch của Barcelona đã đề cao hơi quá tiền đạo người Brazil mà quên đi Cristiano Ronaldo, đại kình địch của Messi trong nhiều năm qua.

Điều này khiến cho nhiều fan của CR7 tức giận và hơn thế nữa, sự tức giận của họ là hoàn toàn có lý nếu như nhìn vào một số thống kê sau. Không thể phủ nhận tài năng của Neymar nhưng tiền đạo người Brazil gần như chẳng có điều gì có thể so sánh với hai người tiền bối.

Trong cả sự nghiệp, Neymar mới chỉ chơi 175 trận trong khi con số này của Messi là 474 trận và của Ronaldo là 541. Dù nhỏ tuổi hơn bộ đôi huyền thoại khá nhiều nhưng khả năng cày ải của tiền đạo người Brazil bị đặt dấu hỏi rất lớn. Trong khi Ronaldo và Messi hầu như đều thi đấu trên 40 trận/mùa thì ba năm qua, Neymar chỉ thi đấu được 80 trận và không mùa nào chơi được quá 30 trận cho PSG.

Thi đấu chỉ bằng 1/2 thậm chí là 1/3 so với hai siêu sao còn lại nên số bàn thắng của Neymar ít hơn nhiều cũng là chuyện đương nhiên (175 so với 438 và 437). Điểm đáng nói ở đây là tỉ lệ bàn/số phút thực chiến của Neymar cũng kém hơn nhiều so với hai người đàn anh.

Neymar chưa đủ đẳng cấp để so sánh với Ronaldo và Messi ở bất kỳ thông số nào

Tiền đạo người Brazil cần tới 127 phút thực chiến mới ghi được bàn trong khi con số này của Ronaldo là 101 phút. Messi có thành tích tốt nhất khi siêu sao người Argentina chỉ cần 87 phút thực chiến để có bàn thắng.

Một thống kê khác cũng chỉ ra Neymar kém thế hơn là số kiến tạo. Dù hiện tại, CR7 đã chuyển sang ghi bàn là chính và hiếm khi chuyền bóng giúp đồng đội lập công nhưng vẫn số kiến tạo trong sự nghiệp gấp đôi so với người đồng nghiệp trẻ (132 và và 64).

Ngay cả ở phương diện kiếm tiền, Neymar cũng chẳng thể so sánh với bất kỳ ai trong hai người đàn anh. Theo công bố mới nhất của tờ Forbes, Ronaldo kiếm được nhiều tiền nhất trong giới bóng đá với 105 triệu USD, Messi là 104 triệu USD, trong khi Neymar đứng thứ ba với 95,5 triệu USD.

Thực ra chẳng cần so sánh xa xôi, chỉ riêng việc Neymar chưa bao giờ có được danh hiệu “Quả bóng vàng” trong khi bộ đội Messi và Ronaldo đã có tổng cộng 11 danh hiệu. Rõ ràng, để so sánh được với Ronaldo hay Messi thì Neymar vẫn còn một chặng đường rất dài.

