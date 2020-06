Công Phượng đấu Đức Chinh, 6 đội tranh ngôi đầu V-League vòng 7

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 13:00 PM (GMT+7)

Cuộc đua ngôi đầu tại V-League 2020 vẫn đang cực kỳ gay cấn và vòng 7 hứa hẹn nhiều hấp dẫn với những cặp đối đầu đầy duyên nợ.

Sau 6 vòng đấu đầu tiên, cục diện trên bảng xếp hạng của giải VĐQG Việt Nam (V-League 2020) đang cực kỳ phức tạp. CLB TP Hồ Chí Minh đang dẫn đầu với 13 điểm nhưng họ hoàn toàn có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ 6 nếu như để thua đậm ở vòng đấu tiếp theo.

Công Phượng đang có phong độ cao giúp CLB TP HCM thăng hoa

Bởi vậy, thầy trò HLV Chung Hae Seong cần phải tận dụng tốt lợi thế sân nhà trước CLB Đà Nẵng. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang có phong độ tốt khi kiếm được 7 điểm trong 3 vòng gần nhất trong đó có chiến thắng 6-1 trước CLB Sài Gòn. Đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn bởi hàng công của hai đội đều đang chơi tốt và có những tuyển thủ quốc gia đáng chú ý như Công Phượng hay Đức Chinh.

Diễn ra trước đó khoảng hơn 2 tiếng là hai trận đấu giữa Quảng Nam – Viettel và Hải Phòng – HAGL. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng vừa phải nhận 2 thất bại liên tiếp trong chuỗi thua của Quảng Nam đã lên tới con số 3. Đây là cơ hội cho cả hai đội kiếm được những điểm số cần thiết.

Trong khi đó, Hải Phòng và HAGL đều đang có được 8 điểm sau 6 vòng nên đây được dự đoán là một trận đấu cân tài cân sức. Hải Phòng có lợi thế sân nhà nhưng đội khách sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Xuân Trường rất có thể đá chính trong trận đấu này sau một thời gian dài điều trị chấn thương.

Trở lại với cuộc đua ngôi đầu, đội đang xếp thứ hai là SLNA có lợi thế rất lớn khi chỉ phải làm khách của CLB Nam Định. Đội bóng thành Nam đang “rơi tự do” sau 4 trận thua liên tiếp. Trong khi SLNA đang rất khát khao chiến thắng sau trận thua trên sân Thống Nhất ở vòng đấu trước.

Rimario đang liên tục lập công cho CLB Hà Nội

Một trận đấu đáng chú ý khác là Hà Nội gặp Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy. HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đang thiếu đi sự phục vụ của nhiều trụ cột nhưng đội bóng thủ đô đã bắt đầu vào guồng quay. Rimario đang liên tục lập công trong khi người hâm mộ vẫn đang chờ ngày Quang Hải "nổ súng".

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang xếp thứ 3 từ dưới lên nhưng không vì mà có thể coi thường đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức. Họ đang có chuỗi 4 trận bất bại trong đó có 3 trận hòa liên tiếp trước những đối thủ rất mạnh như Hà Nội, Đà Nẵng hay Sài Gòn. Bởi vậy, Bình Dương cần rất cẩn trọng trong chuyến làm khách lần này.

Trận đấu còn lại của vòng 7 V-League 2020 sẽ là cuộc đọ sức giữa Thanh Hóa và Quảng Ninh. Đội chủ nhà đang hừng hừng khí thế sau khi HLV Nguyễn Thành Công gia nhập đội bóng nhưng đội bóng đất Mỏ chẳng phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Sẽ có tới 6 đội tranh ngôi đầu bảng ở vòng 7 này dù khả năng chỉ có Sông Lam Nghệ An vượt lên TP. HCM, bởi Hà Nội, Bình Dương, Sài Gòn và Than Quảng Ninh đều kém ít nhất 3 đơn vị hiệu số so với đội dẫn đầu. Với cách biệt rất sít sao giữa các đội và việc V-League sẽ chia nhóm tranh chức vô địch sau nửa mùa giải, các đội càng phải đá cố gắng để tích điểm nhiều nhất có thể.

