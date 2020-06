Trọng tài yếu, đội bóng chết oan

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 00:26 AM (GMT+7)

Bóng đá Việt Nam trở lại với những sân bóng đông khán giả và là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới có được những hình ảnh ấn tượng và giá trị. Song song đó cần nâng cấp công tác trọng tài.

Sự trở lại đáng tự hào ấy kéo theo chất lượng nhiều trận đấu, đặc biệt là V-League tăng đáng kể. Sự cống hiến của nhiều đội và nhiều cầu thủ được thể hiện rất rõ. Thế nhưng sự thiếu đồng bộ trong guồng máy đó lại là công tác trọng tài.

Đầu mùa, Ban Trọng tài kỳ vọng vào đội ngũ trọng tài, nhất là sự trưởng thành của những trọng tài trẻ nhưng giữa kỳ vọng và thực tế còn có những khoảng cách rất đáng để bàn.

Chiều 24-6, trên sân Bình Dương giữa chủ nhà B. Bình Dương và Hà Nội, người xem rất khó chịu với hình ảnh các huấn luyện viên đội chủ nhà đôi co với trọng tài. Chuyện đúng sai của trọng tài chưa bàn đến nhưng việc cả trọng tài chính lẫn trọng tài thứ tư đứng chịu trận, nghe HLV kéo tay giữ lại để phân tích, giảng giải và cả “dạy” nữa thì rõ ràng làm mất đi hết những cái uy cần có của vua sân cỏ.

Pha bỏ bóng đạp thẳng Merlo của thủ môn Văn Toản được trọng tài bỏ qua đã tạo điều kiện cho Hải Phòng phản công và ghi bàn vào lưới Nam Định. Ảnh: VNEXPRESS

Cũng cần nhắc lại thời ông Đỗ Đình Hùng và Đoàn Phú Tấn phụ trách những lớp trọng tài thì đó là điều tối kỵ bởi một khi “vua” bị lên lớp, dạy dỗ như thế thì sẽ không thể nào đủ tỉnh táo để thực hiện nhiệm vụ của mình. Bằng chứng rất rõ là sau tình huống các trọng tài bị ban huấn luyện B. Bình Dương “dạy dỗ” thì họ đã mất kiểm soát tiếng còi của mình.

Một trận đấu cũng rất đáng bàn ở vòng 6 là trận Nam Định - Hải Phòng trên sân Thiên Trường. Trận đấu mà phía chủ nhà bị thiệt thòi rất nhiều vì tiếng còi của trọng tài. Rõ nhất là tình huống ở cuối trận khi thủ môn Văn Toản của Hải Phòng lao ra bỏ bóng đạp thẳng vào đùi Merlo để ngăn cầu thủ này ghi bàn. Thế nhưng tiếng còi vẫn không cất lên và cũng từ pha bóng này, Hải Phòng phản công và nâng tỉ số lên 2-0.

Đúng luật thì đó phải là quả 11 m và thẻ đỏ cho thủ môn Văn Toản nhưng trọng tài lại nhận định ngược lại.

Cũng trận đấu trên, đội trưởng Mạnh Hùng của Hải Phòng đã nhận một thẻ vàng và hiệp 2 có pha xoạc bóng nguy hiểm phạm luật từ phía sau nhưng chỉ bị phạt chứ không bị thẻ vàng thứ hai.

Nếu trận B. Bình Dương - Hà Nội người xem có thể thấy rất rõ sự yếu kém cả trong phương pháp lẫn bản lĩnh của trọng tài thì trận Nam Định - Hải Phòng lại là sự yếu kém trong những tình huống có lợi cho một đội.

Lại có một trận không thuộc V-League nhưng cũng do VPF điều hành và Ban Trọng tài VFF phân công, chịu trách nhiệm, đó là trận Sanna Khánh Hòa - Đồng Tâm Long An. Trận đấu mà phía đội khách Đồng Tâm Long An nhận bàn thua cay đắng từ pha bóng phạm luật khi tiền đạo chủ nhà tấn công thủ môn ngay trong khu vực 5,5 m rồi thản nhiên ghi bàn.

Một điều rất đáng ghi nhận là thái độ của các cầu thủ, đặc biệt là những đội bóng bị xử ép, bị thua thiệt do tiếng còi của trọng tài. Khi mà họ đã có những kiềm chế nhất định từ các pha bóng oan ức và thậm chí là những bàn thua oan chứ không phá trận đấu hay bỏ giải. Tuy nhiên, với việc các cầu thủ ý thức được cuộc chơi thì công tác trọng tài rất cần được nâng chất để theo kịp và tránh những cái chết oan.

Càng về cuối giải sẽ càng căng thẳng. Trong khi các đội đang cố gắng cống hiến và nâng chất thì rất mong công tác trọng tài được chú trọng hơn.

Vẫn biết cái sai của trọng tài là một phần của bóng đá nhưng đừng để một phần đấy cứ nhân lên và cứ làm công sức của cả đội bóng bị đổ sông đổ biển vì chết oan.

