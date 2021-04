Choáng: CLB Quảng Ninh nợ cầu thủ gần 90 tỷ đồng, Mạc Hồng Quân phải vay tiền mẹ vợ

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 14:15 PM (GMT+7)

Đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2021 đang nợ các cầu thủ số tiền lên đến gần 90 tỷ đồng.

Sáng ngày 10/4, lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh đã có cuộc gặp gỡ với các cầu thủ để tìm cách giải quyết câu chuyện nợ tiền lương, thưởng và phí lót tay. Theo đó, ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh quyết định chi 4,5 tỷ đồng để tạm thời trả lương cho các cầu thủ Than Quảng Ninh.

Cầu thủ Than Quảng Ninh tạm thời chấp nhận thi đấu trận gặp Hà Nội FC.

Dù vậy, do thứ Bảy các ngân hàng không làm việc nên phải đến đầu tuần sau các cầu thủ Than Quảng Ninh mới nhận được số tiền kể trên. Ngoài ra, lãnh đạo đội bóng sẽ có thêm một cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ninh để tìm cách giải quyết số tiền nợ còn lại với cầu thủ Than Quảng Ninh.

Trước đó, chiều ngày 9/4 tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thưởng đột xuất cho Mạc Hồng Quân và đồng đội số tiền 500 triệu đồng, do thành tích thi đấu xuất sắc tại V-League 2021 (đang tạm xếp nhì bảng sau HAGL). Với những động thái xoa dịu như vậy, đội trưởng Nguyễn Hải Huy cùng đồng đội đồng ý di chuyển đi Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội FC ở vòng 9 V-League 2021 (19h15 ngày 11/4).

Tuy nhiên, sau trận đấu giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh, câu chuyện nợ lương ở đội bóng đất mỏ có được giải quyết dứt điểm hay không vẫn là dấu hỏi lớn. Bởi thông tin từ một cầu thủ Than Quảng Ninh cho hay, đây là lần cuối cùng họ tin vào lời hứa từ lãnh đạo đội bóng.

Trong trường hợp số tiền lương, thưởng và lót tay của các cầu thủ Than Quảng Ninh không được giải quyết vào tuần sau, các trụ cột của đội bóng đất mỏ nhiều khả năng tiếp tục đình công hoặc có thể giải tán. Đáng chú ý, số tiền 4,5 tỷ đồng kể trên “không thấm vào đâu” so với tổng số tiền đội bóng đang nợ các cầu thủ.

Được biết, CLB Than Quảng Ninh đang nợ các cầu thủ số tiền khoảng 90 tỷ đồng. Tổng số tiền kể trên bao gồm phí lót tay hợp đồng của các cầu thủ các năm 2019, 2020 và 2021; tổng số tiền thưởng cho thành tích thi đấu của các cầu thủ từ cuối năm 2019 (khoảng 9 tỷ đồng); tiền lương cầu thủ từ tháng 9/2020 đến nay.

Không chỉ các cầu thủ còn hợp đồng với Than Quảng Ninh, hơn chục cầu thủ đã tìm bến đỗ mới như Huỳnh Tuấn Linh, Dương Thanh Hào, Nguyễn Văn Việt, Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Xuân Hùng, Đào Nhật Minh,… vẫn bị nợ hàng chục tỷ đồng tiền phí lót tay, lương và thưởng.

Được biết do không có tiền lương, thưởng trong thời gian gần đây, các cầu thủ đã phải xoay xở nhiều cách để đảm bảo cuộc sống gia đình. Vài ngày trước, vợ của Mạc Hồng Quân là Kỳ Hân đã chia sẻ, chồng cô đã từng phải vay tiền mẹ vợ để trang trải cuộc sống. Trong khi đó đội trưởng Nguyễn Hải Huy đã liệt kê toàn bộ những khoản tiền mà anh đang bị nợ. Đội trưởng Than Quảng Ninh viết: “Thời điểm hiện tại, CLB Than Quảng Ninh nợ tôi các khoản tiền như sau: Tiền lương từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021; Tiền thưởng các trận thắng từ cuối năm 2019 đến nay; Tiền phí hợp đồng chuyển nhượng mùa giải 2021".

