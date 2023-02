Chính thức: HAGL được VPF chấp thuận để thi đấu V-League 2023

“Công ty VPF đã nhận được công văn số 31/CV-HAGL về việc xác nhận các nội dung liên quan tới quyền lợi nhà tài trợ của câu lạc bộ. Theo đó, Công ty VPF đã trao đổi các nội dung này với nhà tài trợ chính của V-League 2023.

VPF xác nhận đồng ý với các phương án của HAGL.

Trên tinh thần chia sẻ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi giúp cho CLB HAGL có thể thực hiện được việc hợp tác với nhà tài trợ, đảm bảo kinh phí hoạt động của CLB, Công ty VPF đồng ý với những phương án mà CLB HAGL đã đề xuất trong công văn số 31/CV-HAGL”.

Đó là nội dung mới nhất trong công văn số 27/VPF-TrT mà Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi đến CLB HAGL trưa ngày 2/2, để phúc đáp đội bóng nhà bầu Đức liên quan đến vấn đề tranh chấp quyền lợi nhà tài trợ chính của V-League 2023 và đội chủ sân Pleiku.

Bên cạnh đó, Công ty VPF đề nghị HAGL tôn trọng và tuân thủ các quy chế, quy định, Điều lệ giải bóng đá vô địch quốc gia 2023 (V-League 2023) đã được 14 CLB, trong đó có CLB HAGL thống nhất thông qua. Các vấn đề liên quan khác, VPF sẽ hỗ trợ, tư vấn và phối hợp với CLB HAGL để đảm bảo đúng theo các quy chế, quy định và Điều lệ của giải đấu.

Như thông tin trước đó, tối ngày 1/2, CLB HAGL đã gửi công văn đến VPF để đề xuất các phương án đảm bảo quyền lợi của nhà tài trợ chính của đội bóng phố núi. Theo đó, trang phục thi đấu và tập luyện của HAGL mùa giải tới chỉ in logo nhà tài trợ và không được in chữ “nước tăng lực” cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Trên các hạng mục của Bộ nhận diện giải đấu, HAGL chỉ được in logo nhà tài trợ, không được in chữ “nước tăng lực”.

Tuấn Anh và đồng đội tích cực chuẩn bị cho trận mở màn với Hà Tĩnh ngày 4/2.

Nội dung trên bảng đèn LED và bảng cứng trên sân Pleiku chỉ sử dụng hình thức chạy logo và hình ảnh sản phẩm nhà tài trợ chính của HAGL, không có chữ “nước tăng lực”. Các hoạt động bên lề ở sân Pleiku chỉ đặt trưng bày sản phẩm của nhà tài trợ chính của V-League 2023. Bên cạnh đó, nhà tài trợ chính của HAGL chỉ được thực hiện hoạt động phát sản phẩm ở bên ngoài sân đấu.

Với xác nhận mới nhất từ phía VPF kể trên, những tranh cãi xung quanh quyền lợi nhà tài trợ chính của V-League 2023 với nhà tài trợ chính của HAGL chính thức kết thúc. Như vậy, HAGL nhà bầu Đức đủ điều kiện để tiếp tục tham dự V-League 2023.

Thầy trò HLV Kiatisak như được tiếp thêm động lực, liều “doping” để hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Hà Tĩnh ở lượt trận mở màn V-League 2023 trên sân Pleiku (ngày 4/2).

