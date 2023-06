Ai xứng đáng lên tuyển Việt Nam?

Đội tuyển nữ Việt Nam đi tập huấn Ngày 5/6, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường đi tập huấn tại Đức và Ba Lan. Do có một vài công việc cần xử lí với câu lạc bộ chủ quản Lank FC, đội trưởng Huỳnh Như sẽ di chuyển tới Bồ Đào Nha trước khi hội quân cùng toàn đội tại Đức. Đây là chuyến tập huấn quan trọng nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới diễn ra tại New Zealand và Australia vào tháng 7 và 8 tới đây. Hành trình tại châu Âu lần này của đội tuyển nữ Việt Nam kéo dài 3 tuần từ ngày 5/6 đến 21/6 tại Frankfurt (Đức) và Vacsava (Ba Lan). Trong thời gian tại Đức, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có 3 trận đấu giao hữu với các “quân xanh” chất lượng gồm: câu lạc bộ Eintracht Frankfurt (10/6) và câu lạc bộ Short Mainz (15/6) tại sân vận động Am Sommerdamm. Tâm điểm của đợt tập huấn là trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức lúc 18h15 (giờ địa phương) ngày 24/6 tại sân vận động Stadion am Bieberer Berg. Xen kẽ giữa các trận đấu tại Đức, vào ngày 17/6, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ di chuyển tới Vacsava (Ba Lan) để tập luyện và thi đấu giao hữu cùng đội tuyển U23 nữ Ba Lan vào ngày 19/6, trước khi quay trở về Đức vào ngày 20/6. Kết thúc thời gian này, tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7. Ở giai đoạn cuối cùng này, tuyển nữ Việt Nam sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu với chủ nhà New Zealand và Tây Ban Nha, trước khi chính thức bước vào hành trình tại World Cup 2023. (H.H)