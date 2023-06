HLV Troussier khủng hoảng tiền đạo

Thử việc tân binh ở đội U-23 Việt Nam Sau chiếc HCĐ ở SEA Games 32, ông Troussier tiết lộ khoảng 5-6 cầu thủ dưới 23 tuổi đủ khả năng khoác áo tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở lần hội quân ngày 5-6 đồng thời với các đàn anh, ông thầy người Pháp không đưa cầu thủ trẻ nào lên tuyển VN mà chủ yếu rèn luyện trong nhóm đồng trang lứa và thử việc các tân binh. Năm cầu thủ mới là thủ môn Văn Việt (SL Nghệ An), hậu vệ Đức Anh (Hà Nội), tiền vệ Hoàng Văn Toản (Công an Hà Nội), tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (PVF - Công an nhân dân), đặc biệt là tiền vệ Việt kiều Nguyễn An Khánh (U-19 Sigma Olomouc, cũng là thành viên của tuyển U-18 Cộng hòa Czech) phải rất nỗ lực để cạnh tranh với nhóm học trò cũ của HLV Troussier vừa tham dự SEA Games 32. TT