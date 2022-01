27 tỷ đồng cho Quang Hải: Rẻ hay đắt?

Chanathip có giá bằng 3 Quang Hải Tại kỳ chuyển nhượng hè 2017, Chanathip Songkrasin rời Muanthong United để đầu quân cho Consadole Sapporo theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Số tiền đội bóng Nhật Bản trả cho Muanthong để mượn Chanathip vào khoảng 550.000 USD quy đổi tương đương 12 tỷ đồng. Chứng kiến “Messi Thái Lan” thi đấu quá xuất sắc tại J.League, Sapporo không mất nhiều thời gian để quyết định mua đứt anh. Họ mất 1 tháng để thuyết phục Muangthong chính thức nhả người. Cho đến giờ, thương vụ chuyển nhượng Chanathip vẫn là một trong những pha mua bán đắt giá nhất lịch sử J.League. Sapporo bỏ ra 2,7 triệu USD, tương đương 57 tỷ đồng để thuyết phục Muangthong nhả Messi Thái Lan. Tính ra, đội bóng Nhật Bản đã mất 3,2 triệu euro để biến Chanathip trở thành tài sản của CLB. Con số này lớn gấp 3-4 lần số tiền lót tay CLB Hà Nội chi ra cho Quang Hải. Đâu là lý do khiến Chanathip có giá trị chuyển nhượng cao như vậy? Thống kê từ trang định giá Transfermkt cho thấy giá trị của một cầu thủ tăng lên hay giảm đi tùy thuộc vào cấp độ của nền bóng đá anh ta đang chơi. Quang Hải chỉ thi đấu trong Việt Nam, thế nên giá trị thực của anh thường bị định giá thấp hơn nhiều thực tế. Ngược lại, Chanathip chơi bóng thường xuyên ở môi trường trình độ cao hơn nên anh cũng có giá cao hơn. Đây cũng là lý do giải thích vì sao giá trị của thủ môn Đặng Văn Lâm luôn giữ ở mức ổn định một thời gian dài dù anh không thi đấu nhiều do chấn thương.