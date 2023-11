Mẫu nhí Nguyễn Nhật Ánh nổi bật tại Vietnam International Fashion Week 2023

Vietnam International Fashion Week 2023- Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2023 mùa thu đông vừa qua với sự góp mặt của 16 NTK tài năng đã thu hút hàng nghìn khán giả tới tham dự. Đặc biệt, bên cạnh loạt người mẫu chuyên nghiệp trình diễn, VNIFW 2023 cũng có sự tham gia của những mẫu nhí xuất sắc. Nguyễn Nhật Ánh, 6 tuổi từ Hà Nội là một trong những gương mặt rất cuốn hút và được đánh giá cao khi sải bước tự tin, thần thái trong BST Mad 1 của NTK Phạm Trần Thu Hằng.

6 tuổi nhưng mẫu nhí Nguyễn Nhật Ánh rất có bản lĩnh sân khấu

Cô bé trình diễn một trang phục từ chất liệu da thuần chay, phao với màu sắc neon phối đen và ánh bạc nổi bật. Mặc dù trình diễn trước hàng trăm khán giả theo dõi nhưng bé Nhật Ánh không hề tỏ ra e ngại mà vẫn rất tự tin và bản lĩnh.

Cô bé Nguyễn Nhật Ánh sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê, đôi mắt to tròn và khuôn miệng chúm chím. Làm quen với sàn diễn khoảng 1 năm nay, bé Nguyễn Nhật Ánh nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật bởi khả năng catwalk điêu luyện và cực kỳ cuốn hút và biết cách biến hoá trong những bộ ảnh thời trang.

Biến hoá trong những bộ ảnh thời trang

Trong một thời gian ngắn, bé Nguyễn Nhật Ánh đã tham gia loạt show diễn như Miracle Dreams của Ó Princess, On the Runway của Chiho, Lân của NTK Nhật Thực, Sắc vàng Tam Cốc của NTK Thạch Linh, Vietnam Kids Fashion Week của Tài năng nhí Kids Talent, Busan International Fashion Week 2023, Tuần lễ thời trang Xuân Hè Pro 2023 với vai trò First Face…

Nhật Ánh quảng bá tà áo dài Việt Nam ở Trung Quốc.

Chưa kể, cô bé còn cùng NTK Thạch Linh ra nước ngoài và chụp bộ ảnh áo dài Việt Nam trên đường phố nước bạn để quảng bá hình ảnh trang phục truyền thống của dân tộc. Bộ ảnh chụp của bé Nhật Ánh đã được viral mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhận được vô số lời khen ngợi.

Cô bé tự tin đọ sắc các nàng hậu tại sự kiện

Bên cạnh niềm yêu thích với trình diễn thời trang, cô bé còn có khả năng ca hát, nhảy múa, diễn xuất, vẽ tranh.

