Xôn xao danh tính chủ nhân tòa lâu đài “khủng” ở Hưng Yên

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 13:57 PM (GMT+7)

Quy mô và thiết kế cầu kỳ của công trình khiến nhiều người liên tưởng tới những tòa lâu đài của giới hoàng gia xưa. Chủ nhân tòa lâu đài là một đại gia 56 tuổi ở Khoái Châu, Hưng Yên.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau những hình ảnh một tòa lâu đài có quy mô “cực khủng” với chi phí xây dựng dự đoán hơn 100 tỷ. Nhiều người tò mò không biết chủ nhân lâu đài là ai mà lại sẵn sàng chịu chơi đến vậy.

Theo tìm hiểu, tòa lâu đài nằm trên một khu đất rộng hàng nghìn m2, chạy dọc theo đường đê từ Hà Nội đi TP.Hưng Yên, đoạn qua địa phận huyện Khoái Châu. Chủ nhân của công trình nguy nga này là ông Đỗ Trọng Sáu (56 tuổi, Khoái Châu, Hưng Yên).

Tòa lâu đài nổi bật trên mảnh đất rộng hàng nghìn m2. Nhiều người đi đường qua khu vực này không khỏi choáng ngợp trước sự bê thế của công trình. (Ảnh: Hồng Lĩnh)

Nhìn từ ngoài vào, ít người biết đây là công trình được xây dựng với mục đích là nơi ở cho gia đình. (Ảnh: Sơn Quang Phan)

Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc lâu đài từ châu Âu với mái vòm kết hợp với màu sơn vàng trắng càng khiến tòa lâu đài đồ sộ giữa khu đất rộng hàng nghìn m2. Lâu đài gồm 3 tầng nhà và 1 tầng hầm được gia đình khởi công xây dựng vào năm 2018.

Ông Sáu cho biết, đây là nơi ở của cả gia đình ông gồm 3 thế hệ ở chứ không sử dụng với mục đích kinh doanh. Tổng chi phí xây dựng toàn bộ công trình khoảng 10 tỷ, trong đó thiết kế do ông và các thành viên trong gia đình tự lên ý tưởng, nguyên vật liệu xây dựng phần nhiều cũng là “của nhà trồng được”. Do đó, so với quy mô của căn nhà chi phí này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì quá rẻ.

Kiến trúc lâu đài Châu Âu với nhiều chi tiết chạm khắc tỉ mỉ, công phu. (Ảnh: Sơn Quang Phan)

Nhiều người đồn đoán chi phí xây dựng công trình này lên tới hơn 100 tỷ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chính chủ đã lên tiếng xác nhận tổng chi phí chỉ khoảng 10 tỷ đồng.

Toà lâu đài được xây 3 năm mới hoàn thiện do thiết kế công phu và chi tiết nên phải thuê hàng trăm công nhân thực hiện. Có giai đoạn cao điểm nhất lên tới 70 công thợ cùng thi công.

Công trình sau khi hoàn thiện đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Chỉ với 2 – 3 bức ảnh, nhiều người không khỏi trầm trồ trước sự bề thế, hoành tráng và chịu chơi của gia chủ.

