Vì sao ban lãnh đạo Coteccons bị cổ đông ngoại đòi phế truất?

Cơ cấu cổ đông của Coteccons gồm Kustocem (18,23%), Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công (14,67%), The 8thPre. Ltd (10,82%), Ma Dao Trading Pre. Ltd (2,15%), Talgat Turum bayev (2,08%), VinaCapital (7,47%), nhóm lãnh đạo Coteccons đương nhiệm và người liên quan (12,85%), cổ đông nước ngoài khác (7,04%), cổ đông trong nước khác (24,33%).