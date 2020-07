Cận cảnh cao ốc 42 tầng "đắp chiếu" gần thập kỷ giữa trung tâm TP.HCM

Thứ Sáu, ngày 03/07/2020 14:25 PM (GMT+7)

Từng được kỳ vọng là cao ốc có kiến trúc đẹp nhất TP.HCM thế nhưng, gần 10 năm nay, Saigon One Tower bị "đắp chiếu" do chủ đầu tư không có khả năng huy động vốn để triển khai, "sa lầy" vì nợ.

Saigon One Tower có vị trí đắc địa trên đường Tôn Đức Thắng giao với đường Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.HCM. Công trình dự kiến bao gồm hệ thống trung tâm thương mại hiện đại, trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp đạt chuẩn quốc tế.

Trước đó, năm 2007, được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, Công ty CP M&C hợp tác với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và một số đối tác khác thành lập Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C để triển khai dự án cao ốc này với diện tích 6.672m2, cao 42 tầng có tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng.

Khi được triển khai xây dựng Saigon One Tower được xem là dự án cao thứ 3 tại TP.HCM (sau Bitexco Financial Tower 68 tầng; The One 55 tầng). Đến thời điểm ngừng thi công vào cuối năm 2011, khoảng 80% khối lượng công việc tại đây đã hoàn thành.

Những hạng mục công việc còn lại gồm: lắp kính phần còn lại bên ngoài tòa nhà, cơ điện (M&E), xây dựng vách ngăn, lát sàn... Hiện dự án đang bị xuống cấp, hệ thống thang máy, thang cuốn hỏng hóc, nhiều khối bê tông chuyển màu đen sì...

Theo một đại diện ban giám đốc thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist), có nhiều lý do khiến Saigon One Tower bất động trong nhiều năm qua. Trong đó, các cổ đông chưa thu xếp được vốn để tiếp tục xây dựng.

Bên cạnh đó, việc ngừng thi công cũng là một cách giãn tiến độ để chờ thị trường hồi phục. Dự án cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù giải tỏa một phần diện tích nhỏ còn lại.

Cả thập kỷ trôi qua, cao ốc Saigon One Tower vẫn bị "đắp chiếu", nằm hoang lạnh, chưa phát huy đúng công năng.

Bên ngoài dự án được quây tôn, công trình hàng nghìn tỷ trở thành điểm vẽ nghệ thuật cho giới trẻ và cả nơi xả rác.

Cao ốc 42 tầng đắp chiếu gần chục năm ảnh hưởng không nhỏ đến diện mạo TP.HCM

