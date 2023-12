Vợ viện cớ đặc thù công việc nhiều lần đi qua đêm không về, chồng kiểm tra điện thoại thì phát hiện sự thật phũ phàng

Anh Wang và cô To sống tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) kết hôn vào năm 2017 và có với nhau một cô con gái. Cô To là chủ một quán bar nên kinh tế gia đình vô cùng khá giả, không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.

Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi diễn ra khá bình thường, êm đềm và hạnh phúc. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau khi kết hôn, anh Wang nhận thấy vợ mình có nhiều dấu hiệu bất thường.

Cô To dần xa cách chồng con, thường xuyên về muộn, có những hôm còn đi qua đêm không về, không quan tâm tới cuộc sống của gia đình, thậm chí không hoàn thành trách nhiệm với chồng con nữa. Khi chồng hỏi, cô To nói đó là áp lực và đặc thù công việc, không thể trách được. Nhưng điều này vẫn khiến anh Wang canh cánh trong lòng.

Tháng 3/2019, anh Wang và cô To cãi nhau lớn, cô To bỏ đi khỏi nhà suốt 2 ngày, không ngó ngàng tới chồng con. Quá trình đi hỏi dò những người bạn xung quanh vợ, anh Wang bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác bên ngoài.

Trong một lần cô To đi tắm, anh Wang đã cố tình kiểm tra điện thoại của vợ. Lúc này, anh mới sốc nặng phát hiện ra bí mật vợ đã giấu kín bấy lâu nay. Đúng như suy đoán, cô To đã ngoại tình với một nam khách hàng họ He.

Kiểm tra điện thoại của vợ, anh Wang phát hiện cô đã ngoại tình từ lâu. Ảnh minh họa

Trong đoạn thoại của cô To, có cả clip "ân ái" với người tình từ tháng 1/2019. Ngày lễ Tình nhân 14/2/2019, cô To cũng ở với anh He, thậm chí còn quay clip anh ta đang tắm. Trong tin nhắn giữa cô To và anh He, hai bên cũng dùng những từ ngữ hết sức ngọt ngào và thân mật. Ngoài ra, anh Wang còn phát hiện vợ mình có một kỷ vật tình yêu với tình nhân, là một cặp dây chuyền hình chìa khóa.

Quá tức giận khi biết sự thật này, anh Wang đệ đơn ly hôn ra tòa, đồng thời tố cáo cô To ngoại tình. Anh Wang cũng cung cấp những bằng chứng mình tìm được lên tòa.

Trong phiên tòa xét xử, cô To phủ nhận chuyện ngoại tình. Cô To nói rằng tình cảm giữa mình với chồng đã phai nhạt nhưng không hề qua lại với người đàn ông khác. Những hình ảnh anh Wang cung cấp có thể đã bị chỉnh sửa, cắt ghép, hơn nửa chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt người phụ nữ, không thể chắc chắn đó là cô To. Về cặp dây chuyền đôi, cô To nói rằng thứ này có thể mua ở bất cứ đâu. Thậm chí, cô ta còn tố ngược lại chồng bạo hành mình.

Trong phiên tòa tháng 9/2020, Tòa án thành phố Đài Bắc nhận thấy cô To không có dấu hiệu bị chồng bạo hành, những hình ảnh anh Wang cung cấp không hề có dấu hiệu chỉnh sửa, hơn nữa anh ta cũng không đủ năng lực chuyên môn để giả mạo. Về mối quan hệ giữa cô To với anh He, tòa nhận định nó đã vượt quá quan hệ xã hội bình thường.

Cuối cùng, anh Wang và cô To được phán quyết ly hôn. Xem xét tình trạng và thu nhập của 2 bên, cô To cũng phải bồi thường cho chồng cũ 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng).

Phụ nữ muốn gì khi ngoại tình?

Có nhiều lý do khiến phụ nữ có thể lừa dối trong mối quan hệ. Sự cảm thấy cô đơn, buồn chán hoặc sự phụ thuộc vào rượu có thể đóng vai trò quan trọng trong việc này.

Thỉnh thoảng, mối quan hệ với một người đồng nghiệp thân thiết có thể trở nên quá thân mật và kéo dài qua một đêm tại nơi làm việc. Trong những trường hợp khác, vấn đề không chung thủy từ phía đối tác có thể tạo ra một khoảng trống lớn trong trái tim người phụ nữ, khiến họ cảm thấy muốn điền vào khoảng trống đó.

Có nhiều lý do khiến phụ nữ có thể lừa dối trong mối quan hệ. Ảnh minh họa

Lý do về sự không chung thủy trong mối quan hệ có thể rất phức tạp và không thể hoá thành một nguyên nhân duy nhất, bởi mỗi mối quan hệ đều có những tình huống và ngữ cảnh riêng biệt.

"Đôi khi là lý do tự nhiên, có thể là cảm xúc. Nhưng dù chúng ta không muốn thừa nhận, thì vẫn có phụ nữ ngoại tình khi có cơ hội. Nhiều dữ liệu cho thấy phụ nữ sẽ ngoại tình với đồng nghiệp và nói rằng 'Tôi rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng tôi thấy có cơ hội thì tận dụng thôi'", chuyên gia nói.

Tuy nhiên, dựa trên nhiều nghiên cứu, có thể thấy rằng một số trường hợp ngoại tình ở phụ nữ có nguyên nhân chính là nhu cầu tình dục, và đồng thời, một số nguyên nhân khác liên quan đến tài chính cũng khá phổ biến.

Phụ nữ cũng có nhu cầu về tình dục, tương tự như nam giới. Họ cũng khát khao trải nghiệm cảm giác thăng hoa và hấp dẫn. Thực tế, có những trường hợp phụ nữ có nhu cầu tình dục lớn hơn đối tác của họ. Khi nhu cầu này không được đáp ứng, điều này có thể thúc đẩy họ tìm kiếm mối quan hệ bên ngoài để bù đắp sự thiếu hụt về tình dục.

"Vợ chồng tôi vẫn dành cho nhau tình yêu nhưng lại không có tình dục. Nhiều năm như vậy rồi, đến giờ tôi cũng không còn muốn tình yêu từ anh ấy nữa. Chồng tôi có thể làm tròn mọi vai, người anh lớn, người cha, người bạn, người đồng hành, nhưng lại không thể là một người tình bởi anh ấy yếu sinh lý và tuổi đã cao. Tôi biết phải làm sao khi tôi mới chỉ là một cô gái vừa bước qua tuổi 30. Tôi đã lừa dối anh ấy, gắn bó cùng một người tình trẻ hơn chồng tôi nhiều tuổi", một người vợ trẻ có chồng hơn cô gần 30 tuổi thú nhận.

Cô và chồng đã kết hôn gần một thập kỷ trước, khi đó cô mới 20 tuổi và anh ấy đã vượt qua tuổi 50. Lúc đó, cô đã lựa chọn kết hôn với anh bởi tình yêu thực sự. Mọi thứ trong cuộc hôn nhân bắt đầu khá ổn, nhưng hiện tại, mọi thay đổi vì năng lực tình dục của anh ấy đã thay đổi theo thời gian.

Phụ nữ thường đặc biệt quan trọng đối với sự quan tâm và tôn trọng, và điều này không chỉ bao gồm khía cạnh tình dục. Nếu những điều này thiếu trong mối quan hệ gia đình, họ có thể tìm đến một người khác để tìm kiếm sự thỏa mãn trong các khía cạnh này.

"Ngoại tình hả? Đôi khi đó chỉ là mong muốn được trải nghiệm cảm giác có người khao khát mình thôi. Khi bạn đẹp, thực sự nghĩ rằng mình đẹp, mình giỏi, mình ưu tú, bạn sẽ muốn được cảm giác người khác ngưỡng mộ mình, ham muốn mình, bạn sẽ thấy mình dành cho duy nhất một người là chưa đủ (nhất là khi người đó lại không biết trân trọng bạn). Khi ấy ngoại tình dễ xảy ra", một người khác thú nhận.

Các chuyên gia về hôn nhân cho rằng ngoại tình là phản ánh của một phần gãy, yếu trong hôn nhân. Bởi nếu cuộc hôn nhân đó khỏe mạnh và đáp ứng được mọi mong muốn của người trong cuộc, thì không ai phải đi tìm kiếm sự khỏa lấp bên ngoài để làm gì.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]