Vợ cắm sừng, chồng không biết vẫn hợp tác lừa mua nhà

Một cặp vợ chồng tại Singapore bị buộc tội cùng nhau lừa đảo tình nhân của người vợ, chiếm đoạt 220.000 đô Singapore (khoảng 4,4 tỷ đồng) làm tiền đặt cọc mua 7 căn hộ. Người chồng từng là nhân viên môi giới bất động sản, đã nhờ vợ tìm kiếm người để lừa đảo, nói rằng chủ đầu tư đang bán rẻ các căn hộ ế hàng cho môi giới.

Theo đó, bị cáo nữ 49 tuổi tên Trịnh Mỹ Linh và bị cáo nam 50 tuổi tên Vương Chí Vĩ bị buộc tội lừa đảo. Sau khi vụ việc xảy ra, hai người vẫn giữ mối quan hệ vợ chồng. Vương từng là môi giới bất động sản từ 1999 đến 2006, sau đó làm công việc tự do, còn Trịnh là nội trợ. Nạn nhân 48 tuổi là tình nhân của Trịnh, quen nhau từ năm 2010 và phát triển mối quan hệ bất chính kéo dài 2014–2017. Trong thời gian này, Vương không biết vợ ngoại tình nhưng nạn nhân biết rõ tình trạng hôn nhân của Trịnh.

Bị cáo nam, Vương Chí Vĩ, bị kết tội âm mưu lừa đảo và bị tuyên án 28 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, vào tháng 9 năm 2015, người vợ dưới sự chỉ đạo của chồng, nói với tình nhân rằng thị trường bất động sản đang ảm đạm nhưng có chủ đầu tư sẵn sàng bán căn hộ ế với giá ưu đãi cho các môi giới. Vì chồng từng làm môi giới nên có thể giúp mua được, hứa sẽ bán lại kiếm lời cao và có thể nhận lại vốn và lãi trong vòng 3 tháng. Tổng lợi nhuận ước tính hơn 1,71 triệu đô Singapore (khoảng 34,4 tỷ đồng).

Sau khi nạn nhân tin tưởng, từ tháng 9 đến tháng 11 năm đó, người này đã chuyển tổng cộng 220.000 đô Singapore cho Vương để đặt cọc mua 7 căn hộ. Vương chỉ cung cấp cho nạn nhân một vài giấy ghi tay và ảnh chụp màn hình các mẫu phiếu lựa chọn mua nhà.

Bị cáo nữ Trịnh Mỹ Linh, cũng bị kết tội âm mưu lừa đảo và bị tuyên án 25 tháng tù giam.

Đến tháng 1 năm sau, Trịnh vẫn chưa đưa ra lợi nhuận cam kết, khiến nạn nhân nghi ngờ và chất vấn nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Đến tháng 3 năm 2017, mối tình vụng trộm này chấm dứt. Nạn nhân mãi đến năm 2019 mới trình báo cảnh sát. Cặp đôi bị truy tố và đến nay chỉ mới bồi thường được 10.000 đô Singapore (khoảng 200 triệu đồng).

Tại phiên tòa gần đây, luật sư bào chữa đề nghị án nhẹ cho cả hai lần lượt 14 tháng rưỡi và 10 tháng rưỡi, đồng thời xin miễn bồi thường. Tuy nhiên, tòa tuyên phạt lần lượt 2 năm 4 tháng và 2 năm 1 tháng tù. Riêng người chồng bị buộc phải bồi thường 210.000 đô Singapore.