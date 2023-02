Ví tiền đầu năm cần đặt những thứ này để cả năm vận đỏ như son, chiêu tài đón lộc, thành công lớn

Ví tiền cần đặt một lượng tiền nhất định, đủ mệnh giá, phẳng phiu cũng là cách cầu mong may mắn, tài lộc cho năm mới. (Ảnh minh họa)

1. Luôn để một số tiền nhất định trong ví tiền

Theo chuyên gia phong thủy Master Phùng Phương, đầu năm cần đặt những thứ này trong ví tiền nhằm giúp cả năm vận đỏ như son, tiền bạc dư dả, gặt hái được thành tựu cực lớn – nhất là tháng 1 âm rất tốt để chiêu tài và chuẩn bị khởi đầu cho những thành công.

Để hỗ trợ các gia chủ nên mang theo bên mình những đồ vật có sức mạnh gia tăng may mắn, bình an, chiêu tài lộc, hút lộc - đó là những vật phẩm phong thủy dễ mang bên mình có tác dụng tăng tài khí, vận may mạnh mẽ, cụ thể là ví tiền cần luôn đầy đủ.

Theo quan điểm phong thủy, khi ví tiền đầy đủ - là chủ về sự sung túc trong cuộc sống. Những ngày đầu năm hãy đặt một số tiền nhất định trong ví nhằm thu hút năng lượng tài lộc về với chủ nhân. Tiền trong ví cần được xếp thẳng, quay về cùng 1 phía (không để lộn xộn ngang dọc bất quy tắc).

Để thu hút tài lộc, tiền trong ví cũng cần phải được sắp xếp theo thứ tự từ mệnh giá lớn nhất đến mệnh giá nhỏ nhất một cách khoa học.

2. Loại bỏ những đồ vật không cần thiết

Ví tiền ngoài tiền, giấy tờ cá nhân, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng... thì cần loại bỏ một số đồ vật, hoặc không nên mang những thứ sau trong ví - nhất là những vật thể hiện cho quá trình chi tiêu (như biên lai, hóa đơn, giấy ghi nợ...), bởi giấy tờ này đại diện cho sự hao hụt, mất mát tiền bạc.

Thực tế khi để lại các loại giấy tờ này trong ví có thể gây ra tâm trạng lo lắng, suy nghĩ nhiều dẫn đến bất an mà ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ nhân.

3. Cất trong ví tiền những đồ vật may mắn có tính chất nạp tài – hút lộc – rước vận may

Cũng theo Master Phùng Phương, những ngày đầu năm nên đặt trong ví tiền những đồ vật tương sinh với ngũ hành, bản mệnh giúp tránh vận xui, kích thích vận may, thu hút tài lộc tiền tài, còn có sức mạnh hóa giải sát khí, biến hung hóa cát, gia tăng may mắn, bình an cho người sở hữu, kích hoạt tài lộc cá nhân.

Bạn có thể dùng Gạo vàng Thần Tài, hoặc đồng tiền Hoa Mai đặt vào ví tiền để sinh tài - đó là những vật phẩm có sức mạnh hút lộc, chiêu tài lớn - đặc biệt với người kinh doanh, buôn bán nên đặt Gạo vàng Thần Tài, đồng tiền Hoa Mai vào ví tiền đúng ngày vía Thần Tài nhằm mang tới vía may mắn cực lớn ngay những ngày đầu năm mới.

Gạo vàng Thần Tài là vật phẩm phong thủy có tác dụng mạnh mẽ trong việc chiêu dẫn vận khí theo nguyên lý ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Đặt gạo vàng thần tài trong ví tiền giúp gia chủ gia tăng vận may tài lộc - đồng thời hộ thân bình an.

Đồng tiền Hoa Mai (Mai hoa kim tiền, đồng tiền Hoa mai phong thủy) nhỏ gọn, chủ về hỉ tài, đại cát khí – là vật phẩm chiêu tài, kích hoạt may mắn, hướng nguyện an lành tốt đẹp nhất. Để đồng tiền Hoa Mai phát huy công năng cần được tư vấn chi tiết cách dùng phù hợp cho mỗi bản mệnh.

Có thể tẩy uế (tịnh sái) đồng tiền Hoa Mai nhằm đạt hiệu quả tối ưu bằng cách dùng nước mưa (Thiên thủy) kết hợp nước giếng (Địa thủy), hoặc nước lọc sạch pha với chút muối vào ly/bát nhỏ rồi ngâm đồng tiền Hoa Mai vào. Tẩy uế xong thì lấy bông gòn (hoặc khăn sạch) lau khô rồi đặt đồng tiền Hoa Mai vào nơi thờ cúng và thành tâm khấn để vật phẩm hấp thụ linh khí phù trợ chủ nhân - sau đó cất vào ví.

Hoặc tới điểm thờ cúng sắp lễ lên ban thờ, thắp hương và đặt đồng tiền Hoa Mai vào lòng bàn tay, vái 3 vái, khấn tên tuổi, địa chỉ cùng những mong cầu của mình trong năm mới 2023. Sau đó vái 3 vái rồi đặt đồng tiền Hoa Mai vào ví, túi xách, sau ốp điện thoại của mình.

Đặt gói muối nhỏ trong túi Người xưa tin rằng việc mua muối đầu năm sẽ mang lại phúc lộc, may mắn - bởi muối mua đầu năm chính là "muối lộc". Những người kinh doanh, buôn bán hay mua muối đầu năm nhằm chiêu tài, kích lộc - còn có ý nghĩa về sự đậm đà, tình cảm gắn bó giữa các thành viên trong nhà, giữa các nhân viên hay đối tác. Tuy không phải là tục lệ bắt buộc, nhưng người kinh doanh buôn bán rất quan tâm thực hiện mong may mắn, tài lộc trong năm mới.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vi-tien-dau-nam-can-dat-nhung-thu-nay-de-ca-nam-van-do-nhu-son-chieu-tai-don-loc-thanh-cong-lon-172230130180632592.htm