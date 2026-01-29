Vay vàng để xây nhà, vợ chồng trẻ "tái mặt" khi giá vàng tăng gấp đôi

Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm, quyết định bỏ phố về quê để cuộc sống đỡ áp lực hơn. Khi đó, nhà nội cho đất xây nhà, nhà ngoại hỗ trợ thêm 500 triệu đồng, chúng tôi có trong túi hơn 200 triệu. Ban đầu tôi bàn với chồng chỉ cần xây căn nhà nhỏ 1 tầng, rồi sau này có tiền làm tiếp tầng 2, nhưng chồng tôi lại nghĩ cả đời đi làm cũng chỉ để xây cái nhà, nên quyết vay mượn để xây to. Dù tôi có khuyên thế nào anh cũng không nghe. Cuối cùng, tôi cũng phải theo ý chồng, sang vay chị chồng tiền để xây nhà. Chị ấy không cho chúng tôi vay tiền mặt mà cho vay 3 cây vàng. Thời điểm đó bán vàng cũng chỉ được hơn 180 triệu. Ngoài ra, chúng tôi còn vay thêm hơn 300 triệu tiền mặt từ những người thân khác.

Vợ chồng tôi đau đầu vì vay quá nhiều tiền xây nhà (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Hơn 2 năm qua, kể từ khi xây nhà, gia đình tôi càng lúc càng khó khăn, công việc của 2 vợ chồng trục trặc đủ thứ, lại cộng thêm việc gồng gánh khoản nợ lớn nên lúc nào cũng căng thẳng.

Thời gian qua vợ chồng tôi cũng mới trả được hơn 100 triệu tiền mặt, vẫn còn gần 200 triệu và 3 cây vàng chưa thể trả. Sau Tết con gái chị chồng tôi kết hôn, chị đã sang nói chuyện với vợ chồng tôi muốn lấy lại 3 cây vàng để làm quà tặng cho con. Thế nhưng giá vàng hiện nay quá cao, vợ chồng tôi không biết xoay sở thế nào. Đã cả tháng nay vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ lo trả nợ vàng cho chị.