Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Ngọ hanh thông, Tuất nhiều niềm vui

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 31/10. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10 nói rằng, có Chính Tài giúp sức, tuổi Tý đang đứng đúng lúc thuận gió, nên năng lực chuyên môn được phát huy rõ rệt và người xung quanh dễ ghi nhận đóng góp của bạn. Những thành quả tích lũy dần trong thời gian qua trở thành nguồn động lực để bạn mạnh dạn lên kế hoạch cho các dự định lớn hơn.

Tài vận ở mức khá, nhất là với người kinh doanh nhỏ hoặc làm theo sản phẩm, vì công sức bỏ ra có khả năng quy đổi thành tiền khá nhanh. Bạn nên dồn tâm trí vào một hai khoản thu chắc chắn thay vì chạy theo nhiều cơ hội cùng lúc, đồng thời tránh những khoản chi theo cảm xúc sau khi bực dọc với ai đó.

Chuyện tình cảm gặp khá nhiều điều may mắn trong ngày cuối tuần này. Các cặp đôi dễ tìm thấy sự đồng điệu qua một buổi trò chuyện không vội vã, còn người độc thân nếu dám bước ra khỏi vùng an toàn, chẳng hạn nhận lời một buổi gặp mặt bạn bè của bạn bè, sẽ có cơ hội quen được người hợp với mình.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Tuổi Sửu

Ngày này tuổi Sửu chịu ảnh hưởng của Kiếp Tài nên tiền bạc và tâm trạng đều dễ bị hao hụt nếu thiếu tỉnh táo. Cảm xúc chán nản có thể ập đến từ sáng, kéo theo những sai sót nhỏ mà bình thường bạn sẽ không mắc phải. Ngày này chỉ cần nói ít, làm nhiều, và giữ cho mình một nhịp việc đều đặn để cảm xúc không có chỗ lấn át lý trí.

Tín hiệu về tài lộc chưa thuận, đặc biệt trong các việc dính tới tiền bạc như vay mượn, góp vốn hay chuyển khoản cho người quen. Bạn nên hoãn những quyết định chi lớn sang ngày khác và ghi lại các khoản đã chi trong ngày để nắm rõ dòng tiền của mình.

Cuối tuần của bạn có thể gợn chút không thoải mái do bất đồng với người thân hoặc bạn bè. Điều may là những vướng mắc này không kéo dài, bởi bạn là người biết chủ động mở lời. Một tin nhắn chân thành hay một buổi cà phê nhỏ đủ để mọi thứ nhẹ đi.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Tuổi Dần

Sự xuất hiện của hung thần Thiên Quan, tuổi Dần cảm thấy khá thất vọng khi mọi việc không đi đúng hướng như mong đợi. Rắc rối nối tiếp nhau khiến bạn tất bật ngược xuôi mà kết quả vẫn lưng chừng, như thể có một lực cản vô hình đang giữ chân bạn. Thay vì cố đẩy nhanh, hãy chấp nhận nhịp chậm và giải quyết từng đầu việc một.

Tài lộc kém, ngày có hung vận khá cao như hôm nay tốt nhất chuyện tiền bạc nên giữ ở mức an toàn. Các khoản phát sinh ngoài dự kiến có thể xuất hiện, vì vậy bạn nên giữ lại một phần dự phòng và chưa vội đặt cọc hay mua sắm lớn trong ngày hôm nay.

Vận đào hoa khá ảm đạm, duyên số chưa đủ sắc để tạo bước tiến. Người độc thân chưa gặp được người ưng ý, thay vì sốt ruột, bạn có thể dành thời gian chăm chút bản thân và mở rộng vòng bạn bè. Các cặp đôi nên giữ không khí nhẹ nhàng, tránh nhắc chuyện cũ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Tuổi Mão

Tuổi Mão được Chính Quan trợ lực, nên vận trình cả ngày diễn ra suôn sẻ và có phần nhẹ nhõm. Bạn dễ gặp quý nhân chỉ đường, các mối quan hệ xã giao cũng khởi sắc rõ rệt. Đây còn là ngày trực giác của bạn khá nhạy, vậy nên khi trong lòng mách bảo điều gì, hãy cân nhắc nghiêm túc thay vì gạt đi.

Kinh doanh và hợp tác đều có kết quả tốt, nhất là khi bạn chủ động trình bày ý tưởng với người có kinh nghiệm hơn mình. Nhờ đó tiền bạc khá hanh thông theo kiểu thuận nhờ các mối quan hệ, chẳng hạn một lời giới thiệu khách hàng hay một đơn hàng đến từ người quen. Bạn có thể cân nhắc trích một phần thu nhập vào quỹ dự phòng để giữ sự ổn định lâu dài.

Tình cảm có nhiều chuyện vui. Những hiểu lầm tích tụ giữa bạn và người ấy được tháo gỡ nhờ sự bao dung và biết nhường nhịn lẫn nhau, từ đó cả hai làm lành và gần nhau hơn. Người độc thân nên tận dụng các buổi gặp gỡ đông người, vì duyên lành thường đến từ nơi quen biết.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Tuổi Thìn

Tỷ Kiên án ngữ, tuổi Thìn sẽ phải tự mình gánh vác nhiều hơn là trông chờ vào người khác. Sự giúp đỡ từ bên ngoài khá hiếm hoi, một phần vì lâu nay bạn ít chú tâm vây quanh mình những mối quan hệ thân thiết. Trong tình huống này, kiên nhẫn là lá bài mạnh nhất, bởi nóng vội chỉ làm mọi chuyện rối hơn.

Tài chính ở mức bình thường, thu chi đủ dùng nhưng khó có khoản bất ngờ. Bạn nên tránh hùn hạp, chia sẻ lợi nhuận với người chưa tin tưởng, đồng thời duy trì các khoản tiết kiệm đã đặt ra từ trước.

Nỗi buồn tình cảm ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần. Tình cảm trao đi mà không nhận lại, hay chuyện yêu đơn phương kéo dài, khiến bạn mệt mỏi và hao mòn. Đừng cố đâm đầu vào ngõ cụt, thay vào đó hãy dành tình yêu thương cho chính mình bằng giấc ngủ đủ, bữa ăn ngon và những người thật lòng quan tâm đến bạn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Tuổi Tị

Ngày Dần vừa Hình vừa Hại tuổi Tị, vì vậy những điều không vui như hiểu lầm hay cãi vã có thể xuất hiện khá thường xuyên. Những chú Rắn thường trăn trở về những việc nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng nếu đã dốc hết sức rồi thì không cần tự trách mình. Hãy giữ tinh thần vui vẻ, vì kết quả dù ra sao cũng chỉ là một phần của hành trình dài.

Tài chính không có biến động lớn nhưng cũng chưa nên mạo hiểm. Bạn có thể xem lại các khoản chi cố định hằng tháng để cắt bớt những gì không cần thiết, đây là việc nhỏ nhưng mang lại cảm giác chủ động. Những việc đã có quy trình cứ làm theo quy trình, không cần sáng tạo thêm.

May thay, tình duyên lại là điểm sáng trong ngày. Người độc thân dễ rung động ngay từ lần gặp đầu, còn các cặp đôi cảm nhận mối quan hệ ngày càng gắn kết hơn. Nếu đang có người đặc biệt, đừng ngại nói ra điều bạn quý trọng ở họ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Tuổi Ngọ

Đối với tuổi Ngọ, Dần - Ngọ - Tuất hợp thành thế Tam Hợp, nên tuổi Ngọ đón một ngày hanh thông cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Những khúc mắc từng tồn tại được giải quyết êm đẹp, mâu thuẫn cũ tan dần khi bạn chủ động làm lành. Không khí gia đình gắn bó, đoàn kết và ấm áp hơn hẳn.

Tài lộc khởi sắc hơn hẳn. Các khoản thu bất ngờ khiến túi tiền đầy lên trông thấy, người buôn bán có doanh thu tăng nhờ lòng tin của khách, còn người làm tự do có cơ hội nhận về một khoản không nhỏ, hãy nhanh tay nắm bắt trước khi cơ hội trôi qua. Dù vậy, bạn nên để dành một phần thay vì tiêu hết ngay.

Người độc thân dễ tìm được người ưng ý nhờ sự cởi mở và tự tin của mình. Ngược lại, các cặp đôi có thể nảy sinh bất đồng vì những chuyện nhỏ, bạn cần tiết chế cảm xúc và nghĩ cho cả hai để không phá hỏng sự hòa hợp đang có.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thuộc Thổ gặp ngày Dần Mộc, thế Mộc khắc Thổ khiến năng lượng chung của bạn bị bào mòn và từ đó còn dễ sinh cảm giác bất an. Trong công việc và đời sống, bạn nên đề phòng những người ngầm không phục thành tích của mình. Kẻ tiểu nhân có thể bày trò ngáng trở bất cứ lúc nào, bắt nguồn từ việc họ ghen tị với thành công của bạn và tìm cách kéo bạn xuống.

Nguồn tài chính chưa ổn định khiến bạn lo âu. Đây là lúc nên xem lại cách chi tiêu, lập kế hoạch tiết kiệm khoa học và cắt giảm các khoản không thiết yếu. Một bảng theo dõi thu chi đơn giản cũng đủ giúp bạn yên tâm hơn. Ngày này cần tỉnh táo, nói năng có chừng mực và không phô trương.

Vận trình tình cảm kém hơn trước. Các cặp đang yêu khó tìm được tiếng nói chung do tác động của Mộc khắc Thổ, hai bạn hãy dành thời gian trò chuyện thẳng thắn để gỡ bỏ những khúc mắc đang tồn tại. Người độc thân chưa nên vội vàng bước vào mối quan hệ mới.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Tuổi Thân

Ngày Dần - Thân Tương Xung nên tuổi Thân dễ rơi vào những va chạm khó hòa giải. Bất đồng quan điểm nảy sinh liên tục, tiến độ công việc giậm chân tại chỗ và các mối quan hệ xã giao cũng trở nên căng thẳng. Bạn nên tránh đối đầu trực diện, dùng văn bản để làm rõ yêu cầu và để các quyết định quan trọng sang ngày khác.

Tử vi 12 con giáp ngày mới cũng nhắc nhở tuổi Thân phải thận trọng về tài chính, tránh rắc rối không đáng có do tính chủ quan của bạn. Có lúc bạn không rõ trong túi mình còn bao nhiêu nên cũng chẳng để ý đến việc để dành, vì vậy hôm nay là dịp tốt để kiểm tra số dư, lập quỹ dự phòng cho sau này.

Bức tường ngăn cách giữa các cặp đôi có xu hướng cao hơn. Xung đột và hiểu lầm chồng chất qua nhiều ngày khiến cả hai đứng trước bờ vực tan vỡ. Nếu không sớm tìm cách cứu vãn, mối quan hệ có nguy cơ rẽ hai ngả. Hãy thử viết ra những điều muốn nói, hoặc nhờ một người trung gian đáng tin cậy.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đụng độ Thương Quan, một tinh tú gắn với sự giỏi giang nhưng hay bất mãn với hiện tại. Bạn đang dồn nhiều tâm huyết cho sự nghiệp mà vẫn thấy chưa đủ, mong cải thiện tình thế nhanh hơn nên tâm trạng thường bồn chồn, lo âu. Hôm nay hãy xem sự sốt ruột ấy như tín hiệu của một người có chí tiến thủ, chứ không phải dấu hiệu của thất bại.

Nếu ngừng cố gắng, bạn sẽ có cảm giác bị bỏ lại phía sau, vì vậy hãy tìm nguồn cảm hứng bằng việc học thêm kiến thức mới, tham gia một buổi chia sẻ chuyên môn hay thử một kỹ năng khác ngành. Công việc không cần tăng tốc mà cần đổi nhịp, khi đầu óc có thêm chất liệu mới, hiệu quả thường tăng lên bất ngờ.

Tình cảm bình lặng, không có sóng gió lớn, nhưng sức khỏe có dấu hiệu sa sút khá rõ, bạn nên xem lại chế độ làm việc và nghỉ ngơi vì những thói quen tưởng nhỏ lại tiềm ẩn nhiều nguy hại cho cơ thể. Tuy nhiên, vì bận rộn và nhiều lo âu, bạn dễ vô tình lơ là người bên cạnh. Hãy dành một bữa ăn trọn vẹn không điện thoại để họ cảm nhận sự quan tâm của bạn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Tuổi Tuất

Nhờ Tam Hợp che chở, tuổi Tuất đón một ngày nhiều niềm vui. Đầu óc linh hoạt, trí tưởng tượng phong phú và cách ăn nói khéo léo giúp bạn xử lý mọi việc trôi chảy. Công việc như cá gặp nước, hiệu quả tăng lên nhiều lần so với ngày thường. Bạn nhanh chóng nhận ra xu thế mới của thị trường và đưa ra quyết định kịp thời, nhất là ở các lĩnh vực cần sáng tạo, bán hàng hay truyền thông.

Tam Hợp cũng sẽ mang theo tin vui tài lộc bất ngờ. Sự linh hoạt giúp bạn nắm được thời cơ, các khoản lợi nhuận sớm đổ về túi. Dù vậy, nên giữ tỉnh táo khi chốt các khoản đầu tư, ưu tiên những kênh bạn đã hiểu rõ.

Sự tự tin trong ngày như xóa tan các rào cản khi bày tỏ cảm xúc. Nhiều người độc thân chủ động tỏ tình với người mình thích và khả năng được chấp thuận khá cao. Các cặp đôi có thể làm mới mối quan hệ bằng một chuyến đi ngắn hoặc một bất ngờ nhỏ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 31/10: Tuổi Hợi

Dần - Hợi Lục Hợp nên tuổi Hợi có một ngày tràn đầy sức sống và nhiều tín hiệu tích cực. Sự nghiệp phát triển không ngừng, và hôm nay còn là thời điểm thuận lợi cho những ai đang cân nhắc chuyển công tác hoặc nhảy việc. Bạn nên tìm hiểu kỹ môi trường mới, thương lượng rõ quyền lợi trước khi quyết định.

Tài chính ổn định, thu chi cân bằng. Đây là lúc nên lập một mục tiêu tiết kiệm trung hạn để tránh sự thỏa mãn kéo dài trở thành trì trệ. Có thể mở thêm kênh thu nhập nhỏ phù hợp với sở trường của mình. Hãy đặt cho mình một mục tiêu nhỏ trong ngày để giữ đà.

Nhiều người cảm thấy trân trọng hơn tình cảm vốn có, khi bạn và người ấy đã cùng nhau song hành trên một quãng đường dài. Người độc thân cũng có nhiều tín hiệu tích cực, bạn được người ấy mở lòng và chủ động tiếp cận. Hãy chia sẻ thành quả và may mắn của mình với người thân để niềm vui được nhân đôi.