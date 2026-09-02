Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Thân kém sắc, Hợi mọi việc tích cực

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 2/9. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi 12 con giáp ngày 1/9/2026, may mắn nhờ có Thiên tài hỗ trợ nên đường tài chính ở mức bình ổn. Đáng chú ý là khi giữ được một tâm thế bình tĩnh, tĩnh lặng và thư thái, bạn lại dễ dàng nhìn nhận thấu đáo và nắm bắt được những cơ hội kiếm tiền béo bở. Nhưng ngày này rất kỵ những người tham lam, ham đỏ đen, thế chấp tài sản... Trời không độ những người này.

Tương Hình có nhắc nhở Tý cần đặc biệt tránh tính cách nắng mưa thất thường, sáng nắng chiều mưa trong công việc. Ngay cả khi phải đối diện với những người mình không mấy thiện cảm, bạn cũng không nên tỏ thái độ phớt lờ hay khinh miết, tránh để sự ngạo mạn nhất thời ấy làm bạn đánh mất những cơ hội gặp gỡ quý nhân, ngày lễ tốt nhất là tránh xa thị phi, công việc, nghỉ ngơi là biện pháp sáng suốt nhất.

Khi ở bên người ấy, trong mấy ngày nghỉ lễ này Tý tuyệt đối đừng mang những bức bối, áp lực từ công việc trút lên đầu đối phương, vì điều này rất dễ tạo ra những rạn nứt không đáng có trong tình cảm. Ngay lúc này, việc tìm một không gian yên tĩnh để ngồi lại một mình, tĩnh tâm sắp xếp lại những bộn bề và rối ren trong suy nghĩ mới là điều ưu tiên hàng đầu của Tý.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp ngày 2/9 cho thấy, Tỷ kiên cảnh báo Sửu nên tránh nhúng tay hay can thiệp vào những lĩnh vực mà mình không thực sự am hiểu, bởi những vấp váp, trắc trở phát sinh lúc ấy sẽ dễ khiến tâm trạng bạn trở nên bất ổn và dao động. Nếu có thời gian rảnh bạn nên nghỉ ngơi, bồi bổ cho bản thân thay vì ôm việc về nhà làm trong mấy ngày lễ.

Mộc - Thổ tương khắc, tâm trạng đang có phần u uất, bứt rứt không yên ư? Đừng giữ khăng khăng mọi tâm sự trong lòng nhé, hãy khéo léo chia sẻ và giãi bày những nỗi niềm khó chịu ấy với đối phương để lòng mình nhẹ nhõm hơn. Người độc thân nên ở vậy cho khỏe đừng ham yêu đương, mai mối trong thời gian này kẻo vớ phải mối khiến bản thân thêm mệt mỏi.

Đường tài lộc bất ổn, đối với những quyết định rót vốn đầu tư quy mô lớn, bạn cần giữ sự cẩn trọng, tính toán kỹ lưỡng để tránh rủi ro. Trong công việc, bạn sẽ đụng độ với một người có tính kiểm soát cực kỳ cao, chỉ cần bạn không cứng nhắc đối đầu trực diện, mọi xung đột hoàn toàn có thể tránh được.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Tuổi Dần

Chính quan soi sáng, dù đối mặt với công việc bận rộn và khó nhằn, bạn vẫn luôn tràn đầy sự tự tin. Dù cấp trên liên tục dồn ép và tạo áp lực lớn, bạn vẫn thản nhiên đón nhận, xem những vất vả, thử thách ấy như một cách tôi luyện bản thân để trưởng thành hơn. Thời điểm này cũng rất thích hợp để tham gia vào những khóa học ngắn hạn nâng cao trình độ, làm sáng tạo nội dung, thi cử, hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những tin vui lớn.

Đường tài lộc vô cùng xán lạn! Thậm chí đương số tuổi Dần còn có cơ hội bất ngờ nhận được quà cáp hoặc những khoản tiền đến từ các nguồn không ngờ tới. Đặc biệt, những ai làm công việc kinh doanh hay đàm phán thương mại sẽ rất có lợi, dễ dàng bứt phá và thu về tài lộc ngay trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

Tuy nhiên đường tình duyên vô cùng ảm đạm, các cặp đôi rất dễ rơi vào tình trạng tranh cãi gay gắt và không ai chịu nhường ai quanh một vấn đề cũ. Trên thực tế, chỉ cần một trong hai người chịu ngỏ ý nhún nhường và thỏa hiệp trước, bầu không khí nặng nề, ngột ngạt sẽ được hóa giải nhanh chóng.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Tuổi Mão

Thiên quan ám vận, hôm nay bạn đang vướng phải tâm lý đa nghi quá mức, hay hoài nghi và suy diễn lung tung. Ngoài ra, việc vội vàng đưa ra quyết định mà không suy tính kỹ càng rất dễ khiến sự tín nhiệm mà đồng nghiệp dành cho bạn bị suy giảm nghiêm trọng, ngày lễ còn phải đích thân đứng ra giải quyết rắc rối do chính bản thân gây ra.

Những bạn nữ tuổi Mão đang độc thân hôm nay rất dễ vướng vào những thị phi, đàm tiếu tình cảm. Nếu không muốn rước họa vào thân hay bị tiếng tơ tưởng bủa vây, bạn nhất định phải cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói cho đến từng cử chỉ, hành động của mình. Tuyệt đối chớ nên bàn tán hay nói xấu đồng nghiệp sau lưng, lời vừa thốt ra khỏi miệng rất nhanh sẽ lọt đến tai người trong cuộc, gây rạn nứt và ảnh hưởng đến mối quan hệ công sở.

Hai hành Mộc tương hòa, khả năng bị rỗng túi hay mất tiền lớn gần như không có, nếu có hao hụt thì cũng chỉ là những khoản tiền nhỏ rò rỉ qua các chi phí lặt vặt hằng ngày. Nếu sợ tiêu tiền quá tay, tốt nhất hôm nay bạn nên tập thói quen ghi chép lại các khoản thu chi để tránh việc phung phí quá đà.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Tuổi Thìn

Kiếp tài cản đường, trong các vấn đề cần ra quyết định, bạn rất dễ bị tác động, chi phối bởi ý kiến của người khác dẫn đến thiếu kiên định và quả quyết. Thói quen chần chừ, trì hoãn liên tục sẽ khiến bạn bỏ lỡ những thời điểm vàng. Hãy tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn và bớt suy nghĩ viển vông lại, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối lớn trong thời gian nghỉ lễ.

Tương Hại ngăn trở, dù bạn và người ấy không hề thiếu những cuộc trò chuyện hay giao tiếp mỗi ngày, thế nhưng cả hai lại rất khó tìm được tiếng nói chung hay sự đồng điệu trong tâm hồn. Khi bộc lộ hỉ nộ ái ố của mình, bạn thường tỏ ra quá đỗi vô tư và không kiêng dè gì. Điều đó tuy giúp người ta thấy được sự chân thật ở bạn, nhưng đồng thời lại vô tình làm xáo trộn và quấy rầy sự bình yên của đối phương.

Tiền bạc kiếm vào thì nhanh nhưng tốc độ chi tiêu, vung tay cũng rất gì và này nọ, tiêu tiền như nước. Tử vi hàng ngày khuyên người tuổi Thìn hãy chủ động "nép mình" rời xa những cơn sóng làm giàu từ việc kinh doanh, đu theo xu hướng thị trường hay đám đông náo nhiệt, có như vậy bạn mới có thể thu về kết quả như mong đợi.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Tuổi Tị

Chính ấn chiếu mệnh, dù là ngày nghỉ lễ nhưng công việc có phần bận rộn và tất bật hơn thường ngày, bù lại mọi giọt mồ hôi công sức bạn bỏ ra đều nhận về trái ngọt xứng đáng, đặc biệt là những bạn đang làm công việc tự do. Hiệu suất công việc được công nhận rộng rãi, giúp bạn gặt hái tiếng tăm và uy tín ngày càng vang xa.

Tâm trạng Tị giữ được sự bình ổn, nội tâm dễ dàng cảm nhận được sự thỏa mãn và an yên. Cảm giác nhẹ nhàng, bình dị ấy sẽ giúp bạn xua tan đi phần lớn những áp lực, ngột ngạt thường trực trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Bạn đặc biệt thích quấn quýt bên nửa kia, làm nũng và bày tỏ sự ngọt ngào, đây là một ngày hẹn hò trọn vẹn và vô cùng thuận lợi đang chờ đón hai bạn.

Hỏa Mộc tương sinh, thật may mắn là vận may tài lộc nhỏ đang mỉm cười với bạn, có thể thử vận may một chút bằng vài tờ vé số, Trời cho lộc cứ mạnh dạn nhận lấy. Đừng quên chọn những con số mà bạn tình cờ nhìn thấy hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày mới làm con số may mắn cho riêng mình.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Tuổi Ngọ

Thiên ấn xuất hiện, thời gian sắp tới đây mọi hành động và kết quả công việc của bạn đang thu hút sự chú ý từ nhiều phía. Đừng để áp lực tâm lý đè nặng lên vai, chỉ cần bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bằng chính năng lực của bản thân, nếu chịu được áp lực bạn sẽ trở thành người chiến thắng.

Ngày Mão - Ngọ Tương Phá, đương số nên cẩn trọng nguy cơ hao hụt tiền bạc xuất phát từ sự thiếu chín chắn, suy tính không thấu đáo trước các khoản chi tiêu. Chuyện tình cảm vấp phải một vài trắc trở nhỏ, thái độ thiếu thấu hiểu từ đối phương khiến bạn ngày càng chùng lòng và nảy sinh ý định muốn buông xuôi.

Lòng hiếu thắng quá cao dễ khiến bạn xảy ra tranh chấp lợi ích với đồng nghiệp và không ai chịu nhường ai, kết quả cuối cùng là cả hai người đều bị tổn thương và ấm ức. Về phương diện nuôi dạy con cái, Ngọ đừng quá khắt khe, hãy cẩn thận trong cử chỉ, lời nói, áp lực càng lớn thì sự nổi loạn của trẻ càng mạnh mẽ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Tuổi Mùi

Tỷ kiên ám vận, trong công việc, vì vướng bận những ý kiến xung quanh mà bạn âm thầm lưỡng lự, dễ dẫn đến tình trạng trì trệ, dậm chân tại chỗ. Một số kẻ xấu tính cố tình khiến bạn xấu mặt, bị bôi nhọ danh tiếng trong mắt khách hàng, đối tác, thời buổi làm ăn kinh tế khó khăn nên lắm kẻ không trừ thủ đoạn để hãm hại, đẩy bạn ra khỏi chiếc ghế hiện tại.

Nhưng may mắn thay Mùi có Tam Hợp hỗ trợ, vận số đào hoa, đường tình duyên cực kỳ khởi sắc, ngay cả với những người vừa mới quen, bạn cũng có thể trò chuyện vô cùng ăn ý và thoải mái. Những ai đang độc thân sẽ có cơ hội kết giao với những đối tượng rất chất lượng, khiến những người xung quanh phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Bạn được nhiều lợi ích về tiền bạc trong ngày mới nhờ sự nhanh nhẹn, thông minh của bản thân. Tinh thần hiếu thắng khiến Mùi không bỏ lỡ cơ hội làm giàu nào. Những người làm kinh doanh có một ngày bùng nổ về doanh số khiến ví tiền dày lên trông thấy.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9/2026 dự báo, vận trình sự nghiệp kém sắc. Công việc chồng chất nhưng tiến độ lại rất chậm, thậm chí bị đình trệ, mang lại cảm giác ngợp thở, xoay sở không kịp. Mọi việc bạn đang phụ trách cần phải được xử lý hết sức cẩn thận để tránh để lại hậu quả về sau. Thương quan xuất hiện là lời nhắc Thân không nên tin tưởng ai hoàn toàn trong ngày này coi chừng bị phản bội.

Mộc - Kim tương khắc, những ai đang độc thân nếu muốn tìm kiếm tình yêu thì phải chủ động nắm bắt cơ hội mới. Quá phó mặc cho duyên số và bị động sẽ rất dễ bỏ lỡ một lương duyên tốt đẹp mà tổ tiên mang tới trong ngày này. Khi chung sống với bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ, tuyệt đối đừng nổi giận chỉ vì những lời nói khó nghe của họ, nếu có hiểu lầm, hãy cứ từ tốn giải thích rõ ràng.

Hãy cố gắng kiểm soát các khoản chi tiêu thật tốt, hạn chế mua sắm những món đồ không thực sự cần thiết, thời gian gần đây xem tử vi thấy bạn đang chi quá nhiều tiền cho những khoản linh tinh, tình trạng rỗng ví cũng từ đó mà ra. Bạn thường xuyên gặp những rắc rối nhỏ trong cuộc sống như hư hỏng hoặc thất lạc đồ đạc, tâm trạng dễ dao động, lo lắng, bất an, cáu kỉnh…

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Tuổi Dậu

Do ảnh hưởng từ Thực thần, chiều nay nếu Dậu ghé trung tâm thương mại mua sắm hoặc đi bốc thăm trúng thưởng, xác suất nhận được những món hời hoặc phần thưởng bất ngờ là rất cao. Muốn thu về tài lộc, bạn cần phải chủ động và tích cực vận động, càng năng nổ hăng hái thì Dậu càng thu được nhiều tiền.

Ngày Xung Dậu, dù không có mấy hứng thú làm việc nhưng bạn vẫn cần chăm chỉ một chút, giải quyết xong việc sớm là có thể thảnh thơi tranh thủ nghỉ ngơi rồi. Vận thế đang bước vào giai đoạn trầm lắng, tài lộc kém sắc, không thích hợp để đầu tư mạo hiểm. Việc dồn hết vốn liếng hay "liều ăn nhiều" chỉ mang lại kết quả tồi tệ hơn, tốt nhất bạn nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

Do ảnh hưởng của tâm lý kiêu ngạo, lời nói và hành động của bạn rất dễ trở nên sắc sảo, gai góc, khiến công việc khó lòng nhận được sự hỗ trợ từ người khác. Hôm nay túi tiền của bạn có nguy cơ chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài dẫn đến quyết định sai lầm, chẳng hạn như bị người khác xúi giục, kích động đầu tư, hãy cẩn trọng.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Tuổi Tuất

Cho dù trong công việc có xảy ra sơ suất, bạn cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ "chữa cháy", qua đó nhẹ nhàng vượt qua nguy hiểm. Nhưng ảnh hưởng của Kiếp tài nhắc Tuất không nên nổi nóng với bất cứ ai trong ngày này kẻo lại rước họa tiểu nhân vào người. Năng nổ tham gia các hoạt động tương tác giữa đồng nghiệp sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa nhập vào tập thể, từ đó phát huy tối đa tinh thần đồng đội.

Lục Hợp soi sáng, hôm nay Tuất là một người có sự ấm áp rất riêng, chân thành trong cách bạn đối xử với mọi người, không phô trương, không ồn ào. Bạn sống tử tế, biết chừng mực, cởi mở và hào phóng. Và đôi khi chỉ cần bạn xuất hiện thôi, không khí xung quanh cũng trở nên dễ chịu hơn.

Về mặt tình cảm, người độc thân hôm nay sẽ nhận được những bất ngờ nho nhỏ, có cơ hội mở ra một mối quan hệ mới. Hãy tích cực tham gia các buổi tụ họp buổi tối, đây là lúc bạn dễ dàng tỏa sáng với nét duyên dáng và sự hài hước của mình.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 2/9: Tuổi Hợi

Tâm trạng vui vẻ, thái độ đối đãi với mọi việc cũng vô cùng tích cực. Sự lạc quan của bạn còn lan tỏa sang cả những người xung quanh, tạo nên bầu không khí làm việc vô cùng tuyệt vời. Chính quan mang tới nhiều tin vui và sự may mắn trong việc thi cử, học hành, thăng quan tiến chức, công tác, cơ hội học tập ở nước ngoài cho Hợi...

Những ai đang yêu hãy chú ý nhiều hơn đến sự thay đổi cảm xúc của đối phương, sự quan tâm của bạn sẽ xua tan đi nỗi buồn phiền trong lòng họ. Tam Hợp cũng đem tới sự thuận hòa trong gia đình, tình cảm xóm giềng cho Hợi trong ngày này, càng ngày bạn càng cảm nhận được nhiều tin vui đang đến với bản thân.

Hôm nay, dù công việc có thể gặp phải một vài khó khăn, nhưng bạn sẽ nhận được sự nâng đỡ, quan tâm từ cấp trên giúp bạn có thêm tự tin và động lực để vượt qua thử thách. Những kế hoạch làm ăn đang trong quá trình bàn bạc, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng thì tỷ lệ thành công là rất cao.