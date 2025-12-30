Từ cô bé mê bầu trời đến nữ cơ trưởng đầu tiên lái máy bay nội địa Trung Quốc

Chuyến bay diễn ra tại Sân bay Quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu. C919 là dòng máy bay chở khách thân hẹp do Trung Quốc tự phát triển và sản xuất.

Yu Yue là nữ cơ trưởng đầu tiên lái máy bay nội địa do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: Sina

Yu Yue gia nhập China Southern Airlines năm 2015. Từ chuyến bay thương mại đầu tiên năm 2016, cô gắn bó với Boeing 737 suốt 9 năm, duy trì thành tích không sai sót. Đây được xem là nền tảng quan trọng trước khi cô được lựa chọn tham gia chương trình chuyển đổi sang C919.

Năm 2025, khi China Southern Airlines mở rộng đội bay C919 và tuyển chọn phi công, Yu Yue đăng ký. Khóa huấn luyện kéo dài hai tháng tại đơn vị dịch vụ khách hàng bao gồm đào tạo lý thuyết, huấn luyện mô phỏng và xử lý các tình huống bất thường, khẩn cấp. "Việc nắm vững một loại máy bay mới trong thời gian ngắn, đồng thời phải vượt qua các kỳ đánh giá căng thẳng, thực sự rất áp lực", cô cho biết.

Theo Yu Yue, sự hỗ trợ từ đội ngũ giảng viên là động lực lớn. Cô đặc biệt ấn tượng khi các giảng viên đều là nữ và có khả năng giải đáp chi tiết mọi câu hỏi về C919. Một giảng viên nhận xét Yu Yue có nền tảng chuyên môn vững chắc, tư duy logic rõ ràng và khả năng xử lý tình huống bình tĩnh, thể hiện phong cách làm việc nghiêm túc của một cơ trưởng.

Cô đã hoàn thành khóa huấn luyện chuyển đổi loại máy bay C919. Ảnh: Sina

Theo The Paper, Yu Yue sinh ra trong gia đình có gốc Hồ Nam, lớn lên tại Quảng Châu và sống gần sân bay từ nhỏ. Mỗi ngày trên đường đến trường, hình ảnh những chiếc máy bay cất cánh đã in sâu vào ký ức của cô. "Mỗi lần ngước nhìn lên, tôi đều thấy máy bay vút cao trên bầu trời. Âm thanh động cơ khi ấy trở thành ký ức rất đặc biệt", Yu Yue từng kể.

Dù sớm nuôi ước mơ bay lượn, cô cho biết hình ảnh "phi công" trong suy nghĩ tuổi thơ vẫn là một nghề gắn với nam giới, khiến giấc mơ được giữ kín. Bước ngoặt đến vào năm cuối trung học, khi các trường hàng không dân dụng tổ chức tuyển chọn phi công. "Dù chỉ có một phần nghìn cơ hội, tôi cũng muốn thử", cô nói. Yu Yue trúng tuyển chuyên ngành Công nghệ bay tại Đại học Hàng không Dân dụng Trung Quốc, trở thành một trong số ít nữ học viên của khóa.

Trong những năm đại học, Yu Yue trải qua lịch học và huấn luyện dày đặc, tập trung vào việc tích lũy kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng bay một cách bài bản. Theo nữ phi công, con đường hàng không đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ, không gắn với những hình dung lãng mạn.

Ngoài buồng lái, Yu Yue là mẹ của một bé ba tuổi. Sau khi sinh con, Yu Yue phải tạm dừng bay và trải qua quá trình đánh giá lại trước khi trở lại công việc. Cô cho biết sự hỗ trợ từ gia đình hai bên và sự thấu hiểu của chồng là chỗ dựa quan trọng giúp cân bằng vai trò làm mẹ và cơ trưởng. "Nếu không có gia đình, tôi khó có thể làm tròn cả hai vai trò", cô nói.

Yu Yue và con trai. Ảnh: Sina