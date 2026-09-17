Lấy chồng Hồi giáo, cô gái Việt yên tâm vì cách mẹ chồng Malaysia đối đãi

Ngay cả bố mẹ Vi, họ cũng từng sợ khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa và tôn giáo có thể khiến cuộc sống hôn nhân nảy sinh bất đồng. Có lúc bà đề nghị con gái về Việt Nam để suy nghĩ lại. Bố Vi khi đó chỉ nói: "Cha tin vào quyết định của con".

Trong lúc gia đình Vi còn nhiều băn khoăn, mẹ Amirul chủ động tìm cách để hai bên hiểu nhau. Sau nhiều năm sống ở Australia, bà có cái nhìn cởi mở về những khác biệt văn hóa, tôn giáo. Bà nói với con trai và Vi rằng tôn giáo quan trọng, nhưng cuộc sống của hai người sau khi kết hôn cũng quan trọng không kém.

Đám cưới của Vi và Amirul được tổ chức vào tháng 7. Ảnh: NVCC

Biết bố mẹ Vi lo lắng, bà chủ động gọi video cho gia đình cô, xin phép để hai con được đến với nhau. Bà khẳng định Vi không phải cải đạo hay thay đổi cuộc sống chỉ vì lấy con trai bà.

"Bà nói chỉ cần hai đứa sống vui vẻ, hạnh phúc là được", Vi kể.

Sau cuộc trò chuyện, bố mẹ Vi dần yên tâm. Sự cởi mở của gia đình Amirul cũng giúp cô thêm tin tưởng vào cuộc hôn nhân với một người nước ngoài khác tôn giáo.

Vi và Amirul gặp nhau tại Australia. Amirul theo mẹ sang đây định cư năm 2017, còn Vi đến năm 2022 theo diện visa lao động kỳ nghỉ. Khi ấy, Vi làm tại một xưởng đóng trái cây, còn Amirul là quản lý.

Nhà trọ của Vi gần nhà Amirul nên mỗi ngày cô thường nhờ anh đưa đến chỗ làm. Tuyến đường không có xe buýt, trong khi mỗi lượt đi nhờ xe tốn khoảng 200.000 đồng. Amirul không lấy tiền dù Vi nhiều lần ngại ngùng đề nghị. Để cảm ơn, cô mời anh đi ăn.

Sau bữa ăn, Amirul chở Vi đi một vòng thành phố. Họ trò chuyện về công việc, cuộc sống và những dự định tương lai. Từ những chuyến xe đi làm và các bữa ăn tan sở, hai người dần nhận ra có nhiều điểm chung. Ba tháng sau, họ chính thức hẹn hò.

Lễ cưới của Vi và Amirul kết hợp văn hóa Việt Nam và Malaysia. Ảnh: NVCC

Ấn tượng ban đầu của Vi về Amirul là một người lạnh lùng, khó gần. Nhưng càng ở bên anh, cô càng nhận ra phía sau vẻ ngoài ấy là người thật thà, ấm áp, tôn trọng quyết định của người khác và coi trọng gia đình. Mỗi lần gọi video về Việt Nam, Amirul học vài câu tiếng Việt đơn giản để chào hỏi bố mẹ bạn gái.

Ngay khi bắt đầu mối quan hệ, Vi nói cô muốn giữ gìn tình cảm trong sáng cho đến ngày kết hôn. Amirul đồng ý và giữ lời. Sự tôn trọng ấy khiến niềm tin cô dành cho anh ngày càng lớn.

Tuy nhiên, để tiến đến hôn nhân, cả hai phải đối diện với câu hỏi về cách sống chung giữa hai nền văn hóa.

Vi chủ động tìm hiểu những khác biệt có thể xuất hiện trong đời sống gia đình, đồng thời nói rõ với Amirul rằng cô vẫn muốn học tập, làm việc và theo đuổi những điều mình yêu thích sau khi kết hôn. Anh đồng ý. Hai người cũng trao đổi trước về những nguyên tắc sinh hoạt liên quan đến tôn giáo của Amirul, thay vì chờ đến khi sống chung mới bắt đầu thích nghi.

Sau lễ đính hôn tại Australia năm 2025 với khoảng 30 người tham dự, hai người quyết định tổ chức đám cưới tại Việt Nam vào tháng 7 theo phong tục cưới hỏi của gia đình Vi.

Khoảng 50 người thân, bạn bè Amirul từ Malaysia sang dự cưới. Gia đình Vi mời khoảng 300 khách và chuẩn bị riêng sáu mâm tiệc cho nhà trai, với các món từ gà, hải sản phù hợp nguyên tắc ăn uống của Amirul và người thân.

Ngày cưới, cô dâu chú rể mặc lễ phục Malaysia đón khách, sau đó đổi sang vest và váy cưới để làm lễ trên sân khấu. Cuối cùng, cả hai mặc áo dài đi cảm ơn từng bàn tiệc.

Dù không cùng ngôn ngữ, người thân hai bên vẫn tìm được cách trò chuyện và hòa vào không khí chung. Họ cùng nhảy múa, hát hò; bà ngoại Amirul cũng có mặt để chứng kiến ngày vui của hai cháu.

"Đám cưới của chúng tôi rất náo nhiệt. Hai bên gia đình cùng nhảy múa, hát hò, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn hòa hợp. Đó là điều khiến tôi thấy hạnh phúc nhất", Vi nói.

Lễ đính hôn tại Australia năm ngoái. Ảnh: NVCC

Sau đám cưới, Vi và ông xã sống ở Australia cùng mẹ chồng. Cô dâu Việt Nam dần nhận ra lời hứa của mẹ chồng được thể hiện qua những điều nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Cô không phải thay đổi cách ăn mặc hay dùng khăn trùm đầu khi ra ngoài. Amirul cũng không yêu cầu vợ từ bỏ việc học hay công việc.

Hai vợ chồng chia nhau việc nhà: người nấu ăn thì người kia rửa bát, một người giặt quần áo thì người còn lại lau nhà. Trước khi cưới, cả hai thường ăn ngoài vì không biết nấu nướng. Về chung một nhà, họ cùng học cách chuẩn bị những bữa cơm phù hợp với cả hai.

Amirul không ăn thịt heo vì lý do tôn giáo, nên bữa cơm gia đình thường có gà và cá. Vi vốn không thích thịt heo nên không xem đây là bất tiện.

Với Vi, điều thay đổi lớn nhất sau hôn nhân không phải thích nghi với một tôn giáo mới, mà là học cách để hai người có những khác biệt vẫn có thể sống cùng nhau.

"Tôi hạnh phúc vì đã tìm được người chồng hiện tại. Tôi nghĩ những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ không còn là chuyện lớn khi cả hai biết yêu thương và vì nhau", Vi nói.