Tôi không muốn cho con về ông bà nội nghỉ hè

Tôi có con trai 8 tuổi. Vợ chồng tôi hiện sống riêng, còn bố mẹ chồng ở cách nhà khoảng hơn 10 km. Dịp nghỉ hè năm nay, ông bà nội chủ động nói muốn đón cháu về ở một tuần. Ông bà bảo cháu phải ngủ lại nhà nội, không thể chỉ cuối tuần ghé qua rồi về như mọi năm. Tôi nghe vậy đã thấy không thoải mái bởi vốn không yên tâm nếu để con ở nhà ông bà nội dài ngày.

Trước đây, vợ chồng tôi từng ở chung với bố mẹ chồng nhưng quan hệ không tốt. Tôi từng cãi nhau rất lớn với bố chồng vì cảm thấy ông không tôn trọng mình. Từ đó, dù không còn va chạm nhiều, trong lòng tôi vẫn có khoảng cách với nhà chồng. Sau khi ra riêng, hầu như tuần nào tôi cũng đưa con về thăm ông bà nội một lần, thường chỉ cho con đến chơi, ăn uống một lúc rồi đón về, chứ không để cháu ngủ lại.

Cứ đến dịp nghỉ hè, tôi thường cho con ở nhà ông bà ngoại nhiều hơn. Bố mẹ đẻ tôi ở gần, chỉ cách nhà khoảng 7 km. Khi con ở bên ngoại, vợ chồng tôi đi làm về vẫn có thể ghé qua ăn cơm, chơi với con rồi tối mới về. Quan trọng hơn, cách ông bà ngoại chăm cháu khiến tôi yên tâm. Ông bà cho cháu dậy đúng giờ, dạy gấp chăn màn, ăn uống ở nhà. Bố tôi còn dạy cháu đi xe đạp, đá bóng, đưa cháu đi bơi. Tôi thấy con có nề nếp, có vận động và được người lớn dành thời gian thật sự.

Ngược lại, tôi không yên tâm với cách ông bà nội chăm cháu. Trước đây khi còn sống chung, tôi thấy ông bà sinh hoạt khá tùy hứng. Ông bà thường dậy muộn, có hôm 9-10h mới dậy rồi đưa cháu ra ngoài ăn sáng, uống cà phê. Bà nội thương cháu nhưng lại chiều ông, hay nhường ông chơi với cháu. Còn ông chỉ chơi được một lúc rồi bật tivi cho cháu xem, sau đó ngồi bấm điện thoại.

Tôi không nghĩ việc cho con ở bên ngoại nhiều hơn là thiên vị. Tôi vẫn đưa con về nhà nội đều đặn, không hề ngăn ông bà gặp cháu. Tôi chỉ chọn nơi mình thấy phù hợp hơn với con và thuận tiện để bố mẹ theo sát.

Khi tôi nói không muốn cho con ngủ lại nhà nội cả tuần, chồng bảo nếu không đồng ý, bố mẹ anh sẽ so sánh với ông bà ngoại và rất giận. Anh nói ông bà nội cũng thương cháu, cũng có quyền gần gũi cháu. Tôi hiểu điều đó, nhưng không hiểu vì sao tình thương ấy phải được chứng minh bằng việc cháu ngủ lại nhiều ngày. Tôi càng bức xúc khi có cảm giác mình phải chiều theo yêu cầu của người lớn để giữ hòa khí. Con là con của vợ chồng tôi. Việc con đi đâu, ở với ai, sinh hoạt thế nào đáng lẽ phải dựa trên điều gì tốt cho con và điều gì bố mẹ thấy yên tâm, chứ không phải vì sợ ông bà giận.

Việc tôi không muốn cho con ngủ lại nhà ông bà nội cả tuần như vậy, liệu có quá đáng không? Tôi nên làm gì để từ chối mà không khiến mối quan hệ với nhà chồng thêm căng thẳng?