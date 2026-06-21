CEO mặc đồng phục học sinh: 19 tuổi vừa đi học, vừa điều hành công ty công nghệ

Theo SCMP, sau khi tốt nghiệp trường trung học Baoan ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, năm 2025, Wei Siyuan trúng tuyển vào Đại học Hồ Nam.

Điều đáng nói, chàng trai 19 tuổi còn là giám đốc điều hành (CEO) của một công ty chuyên phát triển máy bay không người lái và các thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đó là lý do Wei được mọi người đặt cho biệt danh "CEO mặc đồng phục học sinh".

Wei Siyuan thành lập công ty khởi nghiệp công nghệ từ khi còn là học sinh trung học.

Vào năm cuối trung học, trong khi hầu hết bạn bè đồng trang lứa dồn hết thời gian và tâm huyết cho kỳ thi đại học, Wei cùng hai người bạn quyết định thành lập công ty.

Ba người bạn gắn bó từ thời trung học cơ sở, cùng tham gia RoboMaster - cuộc thi robot thường niên dành cho học sinh trên khắp Trung Quốc suốt nhiều năm. Thành tích cao nhất là giải Nhì.

Wei tự đăng ký giấy phép kinh doanh mà không nói với cha mẹ, vì họ không ủng hộ quyết định này, lo ngại việc khởi nghiệp ảnh hưởng đến việc học của con trai.

Giai đoạn đầu khó khăn, Wei xin công việc làm thêm khi đủ 16 tuổi để trang trải tiền thuê mặt bằng cùng các hóa đơn điện nước cho công ty. Thời điểm đó, Wei làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng lẩu và giao đồ ăn.

Gặp nhiều thử thách, bộ ba vẫn kiên trì với "đứa con tinh thần". Mục tiêu của họ là tạo ra máy bay không người lái giá cả phải chăng dành cho người tiêu dùng. Các nhà sáng lập Gen Z đảm nhận bước đầu tiên là thiết kế sản phẩm, sau đó thuê các công ty khác gia công.

Tháng 10/2024, họ bắt đầu bán sản phẩm máy bay không người lái đầu tiên.

Đó cũng là thời điểm Wei thuyết phục được mẹ tin tưởng vào kế hoạch nghề nghiệp của mình. Mẹ Wei giúp nhóm mở các cửa hàng trực tuyến ở nước ngoài để bán sản phẩm.

Không lâu sau, họ gặt hái được thành công đầu tiên, đạt được doanh thu 50.000 nhân dân tệ (7.400 USD). Wei cho biết đã lập tức dùng số tiền này để trả lương cho nhân viên.

Khi Wei tốt nghiệp trung học, công ty có tổng cộng 11 nhân viên, một vài trong số đó ngoài 30 tuổi.

Thời gian đầu mới thành lập công ty, Wei phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho "đứa con tinh thần".

Công ty ngày càng làm ăn phát đạt, Wei không ngần ngại quyên góp 100.000 nhân dân tệ cho trường cũ để xây dựng khu nghỉ dành cho các công nhân vệ sinh.

Trong thời gian còn học trung học, Wei nhận ra công nhân vệ sinh của trường không có nơi nghỉ ngơi và chỉ có thể hâm nóng thức ăn bằng cách ngâm hộp cơm trong nước nóng. Từ lúc đó, nam sinh Gen Z đã muốn giúp đỡ những công nhân vệ sinh chăm chỉ khi công ty kiếm được tiền.

Suy nghĩ này cũng phù hợp với mục tiêu của công ty là tạo ra sản phẩm công nghệ giá cả phải chăng dành cho người bình thường.

Wei sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là công nhân bình thường. Mẹ thường đưa cậu theo đến nhà máy làm việc. Wei rất hứng thú với các loại máy móc nơi đây.

CEO trẻ tuổi yêu thích chế tạo và lắp ráp đồ vật từ nhỏ. Giai đoạn học tiểu học, Wei gặp một giáo viên giảng dạy về robot. Nhờ đó, cậu học được nhiều kiến thức chuyên môn và xác định được hướng đi của cuộc đời.

Khi công ty về máy bay không người lái đã hoạt động ổn định, Wei tiếp tục thành lập thêm công ty khác, đồng thời cho ra mắt sản phẩm mới ứng dụng AI, có khả năng nhận diện chuyển động của người trượt tuyết và đưa ra hướng dẫn phù hợp.

Dù ra mắt chưa lâu, công ty bước đầu đã bán được hàng nghìn sản phẩm tại thị trường nước ngoài và hiện đang đẩy mạnh quảng bá tại thị trường nội địa.

Wei cho biết hình mẫu của mình là Lei Jun - nhà sáng lập kiêm CEO thương hiệu điện tử tiêu dùng Xiaomi. Có lần, cậu đứng chờ dưới mưa trước trung tâm nghiên cứu và phát triển ô tô của Xiaomi chỉ với hy vọng được gặp Lei Jun, nhưng không thành công. Wei vẫn mong một ngày nào đó có cơ hội gặp thần tượng.

Công ty khởi nghiệp công nghệ của Wei cũng nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền Thâm Quyến. Thành phố có chính sách khuyến khích giới trẻ tận dụng hệ sinh thái điện tử phong phú của thành phố để phát triển các sản phẩm sáng tạo. Tính đến năm 2024, Thâm Quyến có hơn 150.000 công ty khởi nghiệp do những người dưới 35 tuổi thành lập.

Wei có niềm yêu thích với máy móc và chế tạo từ nhỏ.