Tháng 7 âm có 4 vị trí trong nhà cần kích hoạt để cả nhà đắc tài lộc, bình an và 5 khu vực cần hóa giải

Sơ đồ các sao phi tinh để kích hoạt hoặc hóa giải vào tháng 7 âm lịch. (Ảnh minh họa).

1. Trung Cung: Suy khí trong tháng 7 âm

Tháng 7 âm lịch (tháng 8 dương lịch) sao Ngũ Hoàng ở khu vực Trung Cung - giữa nhà. Ngũ Hoàng - theo phong thủy là sao mang lại nhiều xui xẻo, tai nạn, bệnh tật, trúng độc, rủi ro và những điều tiêu cực nên nhiều gia chủ muốn hóa giải.

Bên cạnh đó có 4 sao cát gồm: Bát bạch (Tả phù) chủ về trung, nghĩa, hiếu, lương, thiện; Nhất bạch (Tham lang), chủ về hoa, khôi, tài, nghệ; Lục bạch (Vũ khúc), chủ về quan, chức, uy, quyền. Cửu tử (Hữu bật), chủ về khoa cử vinh quang.

Và các sao hung gồm: Nhị hắc (Cự môn), chủ về tiền tài, nhân đinh, bệnh tật; Tam bích (Lộc tồn), chủ về công danh; Tứ lục (Văn khúc), chủ về thi cử học hành; Ngũ hoàng (Liêm trinh), chủ về chí tôn, sát khí; Thất xích (Phá quân), chủ về thị phi, võ sát.

Biết các sao xấu tốt chiếu bốn phương tám hướng của ngôi nhà - từ đó tính ra họa phúc để nghênh đón, hay hóa giải theo cách "biết họa mà tránh, biết phúc mà cầu thì mọi việc sẽ bình an tốt đẹp".

Theo hướng dẫn của Chuyên gia phong thủy Master Phùng Phương, phương vị Trung Cung này nếu tháng 7 âm là vị trí cửa chính, phòng ngủ, phòng bếp sẽ dẫn đến những điều không may mắn, tài lộc tiêu tán...

Phong thủy thường khắc chế để hóa giải cho khu vực trung tâm nhà phạm phải các thế xấu bằng cách bày linh vật Tỳ Hưu Đại Viên Ngọc Hoàng Long, an vị đúng ngày giờ đẹp.

Đồng thời cả tháng 7 âm lịch hạn chế sinh hoạt có tính "động" tại đây, giữ cho khu vực này ở trạng thái tĩnh lặng sẽ tốt hơn.

2. Hướng Bắc: Sinh khí

Trong tháng 7 âm lịch sao Nhất Bạch sẽ đáo tới khu vực hướng Bắc. Nhật Bạch tượng trưng cho người cố vấn bậc nhất và sự may mắn trong sự nghiệp - có cơ may gặp được quý nhân, những người khôn ngoan và có tầm ảnh hưởng... giúp bạn đạt được nguyện vọng của cuộc đời mình. Sao này có khả năng hỗ trợ bạn gặt hái nhiều thành công hơn, vượt qua những trở ngại trong công việc hoặc chiến thắng đối thủ cạnh tranh của bạn

Nên giữ vị trí này luôn sạch sẽ, thông thoáng thì để đón nhận may mắn,.

Vị trí này để đặt các vật phẩm phong thủy giúp kích hoạt tài lộc, công danh như: Tháp Văn Xương hay Bát Tụ Bảo.

Tháng 7 âm hướng Bắc đặt tháp Văn xương, hoặc bình Tụ tài bảo để đón cát lành. (Ảnh minh họa).

3. Hướng Nam: Sinh khí

Tháng 7 âm lịch vị trí hướng Nam có sao Cửu Tử - tượng trưng là ngôi sao thịnh vượng trong tương lai, thu hút sự may mắn giàu có, đặc biệt thông qua đầu tư và vận may từ công việc hiện tại của bạn.

Cửu Tử theo phong thủy cũng là ngôi sao mang lại danh tiếng, công sức bạn bỏ ra sẽ được mọi người công nhận.

Để đón nhận những may mắn do sao Cửu Tử mang lại, gia chủ cần giữ khu vực hướng Nam trong nhà luôn sạch sẽ, thoáng mát và dành nhiều thời gian sinh hoạt tại đây.

4. Hướng Đông: Suy khí

Tháng 7 âm lịch khu vực hướng Đông của ngôi nhà có sao Tam Bích đáo tới. Tam Bích được coi là sao mang đến những thị phi, cãi vã, kiện tụng cả trong nhà và xã hội.

Lời khuyên cho các gia chủ là giữ cho khu vực hướng Đông củ ngôi nhà luôn yên tĩnh.

Trong phong thủy có cách hóa giải sát khí của Tam Bích bằng cách:

- Dịch chuyển thủy vị, hoặc dùng 1 tấm vải đỏ đặt ở phương này.

Nếu hướng Đông ngôi nhà rộng rãi có thể đặt Ông Quản Gia Quản Tài - giúp phát huy công năng chiêu tài và tụ tài, quản lý tài chính, tránh thất thoát hao tốn tài của.

5. Hướng Tây: Tử khí

Trong tháng 7 âm lịch hướng Tây Bắc sao Thất Xích.

Sao Thất Xích mang hành Kim, là suy tinh liên quan đến tổn thất tài chính, cướp giật, trộm cắp, bạo lực,,, Trong các mối quan hệ có thể xảy ra những mâu thuẫn, bất hòa trong các mối quan hệ.

Có thể giảm bớt tác hại của sao Thất Xích bằng cách đặt các vật phẩm phong thủy phù hợp, vào những ngày giờ tốt để có thể kích hoạt tối ưu tác dụng của vật phẩm.

6. Hướng Tây Bắc: Vượng khí

Trong tháng 7 âm lịch, khu vực hướng Tây Bắc ngôi nhà có ngôi sao Lục Bạch ngụ tại.

Lục Bạch là ngôi sao thuận lợi tượng trưng cho sự may mắn bất ngờ, báo hiệu các dự án và mục tiêu của bạn bắt đầu có thể hoàn thành một cách nhanh chóng và thành công. Đặc biệt đối với những người làm công tác quản lý, ngôi sao này sẽ đại diện cho tụ tài, tài lộc, kích hoạt quan vị hiệu quả.

Để tăng vượng khí cho khu vực hướng Tây Bắc, gia chủ cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Nên đặt Tỳ Hưu Đại Viên Ngọc Hoàng Long - linh vật phong thủy giúp đem lại tiền tài bất ngờ cho gia chủ.

Tháng 7 âm nên đặt ti hưu ngọc vào khu vực hướng Tây Bắc để kích hoạt tài lộc, quan vị. (Ảnh minh họa).

7. Hướng Đông Bắc: Sinh khí

Trong tháng 7 âm lịch có sao Bát Bạch đáo đến khu vực hướng Đông Bắc ngôi nhà - là ngôi sao thịnh vượng, chủ về tài lộc dồi dào, may mắn, mang đến nhiều vượng khí, đặc biệt có lợi với những người làm kinh doanh.

Chuyên gia phong thủy khuyên các gia chủ nên tận dụng khu vực này để làm việc, tụ họp gia đình... nhằm đón nhận được nhiều vượng khí nhất.

Để tăng thêm cát khí, thu hút tài lộc gia chủ có thể an vị vật phẩm phong thủy Bát Tụ Bảo tại vị trí này sẽ giúp chiêu tài, tụ tài hiệu quả.

8. Hướng Tây Nam: Suy khí

Khu vực hướng Tây Nam của ngôi nhà trong tháng 8 dương có sao Nhị Hắc đáo tới. Đây là ngôi sao xấu mang hành Thổ, đem đến bệnh tật, ốm đau, các vấn đề sức khỏe

Gia chủ nên hạn chế sinh hoạt tại khu vực này, đồng thời sắp đặt thêm các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy mang hành Kim để ngăn chặn năng lượng tiêu cực chảy ra từ ngôi sao Nhị Hắc…

9. Hướng Đông Nam: Sinh khí

Trong tháng 7 âm lịch sao Tứ Lục bay tới vị trí hướng Đông Nam của ngôi nhà.

Ngôi sao này mang lại may mắn về mặt tình cảm trong cuộc sống của bạn, cũng như sự may mắn về học hành và học tập.

Để gia tăng cát khí cho khu vực này, quý bạn có thể đặt một chậu cây xanh như lan, trầu bà…

Hoặc tốt nhất là đặt Tháp Văn Xương, sẽ rất có lợi cho việc học hành thi cử, đặc biệt là những ai có mong muốn thăng tiến trong công việc hoặc những gia đình có con cái đang trong giai đoạn học tập quan trọng, thi cử gấp rút.

Tháng 7 âm lịch muốn gia tăng cát khí cho hướng Đông Nam nên đặt chậu cây xanh. (Ảnh minh họa).

"Vận đổi sao dời" - tháng 7 âm lịch các thiên tinh dịch chuyển theo chu kỳ vận hành, dẫn đến thay đổi vị trí sao đáo tới trong nhà - ảnh hưởng không nhỏ tới vận khí ngôi nhà cũng như vận trình của gia chủ.

Do đó gia chủ tìm hiểu được khu vực trường khí tốt thì kích hoạt lên để các thành viên trong nhà được đắc tài lộc, đắc bình an.

Nghĩa là vị trí nào trường khí cát lành thì kích hoạt thêm cho vượng. Còn khu vực nào trường khí xấu, tích tụ nhiều âm khí thì hóa giải để giảm thiểu thấp nhất tác động của nó tới các thành viên trong gia đình.

Vì vậy, gia chủ cần nắm được vị trí cát và hung trong nhà để biết kích hoạt trúng, hóa giải đúng, đem lại bình an, sức khỏe và may mắn cho các thành viên trong nhà.

