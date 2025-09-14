Tặng cổ phần cho shipper cứu mình khỏi kho đông lạnh

Tối 31/8, chị Chen vào kho lạnh sắp xếp hàng hóa. Do thời tiết oi bức khiến sàn đọng nước, chị vô thức kéo chặt cửa để tránh ướt thùng carton. Khi muốn ra ngoài, chị phát hiện cửa không mở được, công tắc bên trong cũng bị kẹt.

Không mang theo điện thoại, chỉ mặc áo mỏng và quần lửng, chị nhanh chóng bị hạ thân nhiệt.

Kho lạnh rộng 20 m2, cách âm tốt, ít người qua lại. Chị Chen đập cửa bằng tay chân, rồi ôm thùng hàng 15 kg nện vào. Khi kiệt sức, chị tháo giày đập liên tục để cầu cứu.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến hai con, một đứa đang học trung học, một đứa mới 5 tuổi", chị kể.

Chị Chen, chủ một kho đông lạnh ở Hồ Nam cảm ơn shipper Liu Xu đã cứu, đầu tháng 9. Ảnh: Sina

Hơn 20 phút sau, người giao hàng tên Liu Xu ở trạm giao hàng gần đó nghe thấy tiếng động. Vì nghề nghiệp, Liu đặc biệt nhạy bén với môi trường xung quanh vì an toàn. "Khi ghé tai vào cửa kho tôi mới nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt", anh nói.

Liu lập tức mở cửa, phát hiện chị Chen co ro ngay sát cửa, mặt tái nhợt, môi tím, toàn thân run lẩy bẩy. Sau khi được cứu ra, chị mất gần hai tiếng mới hồi phục.

Xúc động, chị Chen tặng Liu cờ lưu niệm, hoa, phong bì, đồ ăn và đang đề nghị chia cổ phần công ty cho anh. Chị cũng cho cải tạo hệ thống cửa kho để tránh sự cố tái diễn.

Chàng shipper nói: "Đây chỉ là việc nhỏ. Sau này nếu gặp người khác cần giúp đỡ, tôi vẫn sẽ ra tay".

Các chuyên gia an toàn khuyến cáo khi bị kẹt trong kho lạnh, cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động để giảm tiêu hao oxy, cuộn người để giảm tỏa nhiệt, tận dụng bao nilon, giấy carton giữ ấm và gõ mạnh vào cửa để gây chú ý. Doanh nghiệp nên định kỳ kiểm tra thiết bị, lắp chuông báo động bên trong và cơ chế chống khóa nhầm.