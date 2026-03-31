Vợ ở cữ nhà ngoại ba tháng không chịu về

Tôi kết hôn hơn một năm, hiện sống cùng bố mẹ. Gia đình kinh doanh cà phê ở tầng dưới nên khách ra vào khá đông, còn sinh hoạt ở tầng trên.

Sau khi sinh, vợ ở cữ tại nhà khoảng một tháng, có mẹ tôi phụ chăm cháu, còn tôi đi làm rồi về cũng hỗ trợ mọi người thêm. Dù không xảy ra mâu thuẫn lớn, vợ tôi thường than mệt và khó ngủ vì tiếng ồn từ dưới nhà. Vì vậy, cô ấy xin về nhà ngoại một thời gian để nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Gia đình tôi cũng đồng ý, nghĩ chỉ vài tuần là vợ sẽ quay lại. Tuy nhiên, đến nay đã gần ba tháng, vợ tôi vẫn chưa có ý định trở về.

Trong thời gian đó, tôi đã sang nhà ngoại đón vợ 2-3 lần. Lần đầu, cô ấy nói con bị sổ mũi, sợ thay đổi môi trường sẽ ốm thêm. Lần khác, cô ấy lại bảo nhà tôi đông người ra vào, không phù hợp cho trẻ sơ sinh. Có lần, cô ấy nói thẳng là chưa sẵn sàng quay lại vì cảm thấy chưa thoải mái.

Tôi hiểu phần nào những lo lắng của vợ, nhưng việc cô ấy ở bên ngoại quá lâu khiến bố mẹ tôi không hài lòng. Mẹ tôi nhiều lần nói bóng gió: "Con dâu sinh xong là về nhà ngoại luôn, không coi nhà chồng ra gì". Bố tôi thì thẳng thắn hơn, hỏi tôi bao giờ đón vợ con về.

Ở giữa, tôi không biết phải làm thế nào cho đúng. Nếu thúc ép vợ, tôi sợ cô ấy cảm thấy không được tôn trọng, ảnh hưởng đến tâm lý sau sinh. Nhưng nếu để tình trạng này kéo dài, bố mẹ tôi lại cho rằng tôi không biết bảo ban vợ, để gia đình bị xem thường.

Hiện tại, tôi vẫn đi lại giữa hai nhà, cuối tuần sang thăm vợ con. Nhưng càng kéo dài, tôi càng thấy khoảng cách giữa hai bên lớn dần.

Tôi nên tiếp tục chờ đợi để vợ sẵn sàng, hay cần có cách nào rõ ràng hơn để đưa vợ con về? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.