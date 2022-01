Say rượu ngủ quên trên vỉa hè, sáng hôm sau cô gái sốc nặng khi nhận ra sự thật đáng sợ

Trong cơn say đến mụ mị đầu óc, cô lăn ra ngủ quên ngay trên vỉa hè giữa cái lạnh 11 độ C.

Mới đây, một cô gái người Trung Quốc đã gặp phải sự cố vô cùng xấu hổ bởi uống rượu say đến mất kiểm soát.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 14/1/2022 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Người dân trên đường phố bất ngờ trông thấy một cô gái vừa ngồi co rúm trên vỉa hè vừa khóc nức nở. Thì ra, do uống rượu say mèm vào đêm hôm trước, cô đã lăn ra ngủ quên ngay trên vỉa hè giữa cái lạnh 11 độ C.

Sáng hôm say, cô gái hoảng hốt khi nhìn xuống phần dưới và nhận ra chiếc quần của mình đã biến mất. Quá xấu hổ, cô ngồi thụp xuống, dùng áo khoác để che phần nhạy cảm, nước mắt liên tục rơi lã chã.

Cô gái vừa khóc vừa gọi mẹ trong vô thức: "Mẹ ơi, con muốn mẹ tới đón con". Sau một hồi ngồi xổm, cô gái bị tê chân và suýt ngã ra đường gây "lộ hàng".

Chứng kiến cảnh tượng tội nghiệp của cô gái, một người dân gần đó tốt bụng đưa áo khoác cho cô gái quấn quanh phần thân. Sau đó, người này còn khuyên cô gái mau chóng bắt taxi về nhà. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới vội vàng mượn điện thoại gọi người thân tới đón.

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Không ít người sợ rằng cô gái đã xâm hại trong lúc say nhưng rồi chẳng nhớ được gì. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lại trách mắng cô gái vì không biết giữ mình khi để bản thân say rượu đến vậy.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Bị cởi mất quần rồi bị bỏ lại trên đường ư? Tôi đang nghĩ đến tình huống kinh khủng nhất là cô gái này bị kẻ xấu giở trò đồi bại và còn chẳng nhớ được gì"; "Một cô gái say mèm nằm giữa đường chính là 'con mồi' béo bở cho bọn yêu râu xanh"; "Hẳn là phải uống nhiều rượu lắm đến mức người khác cởi quần mình cũng không biết gì"; "Cô ấy đi uống một mình à, bạn bè đâu mà lại để xảy ra chuyện này"; "Con gái nên tự biết bảo vệ bản thân mình khi đi ra ngoài, đó là điều cơ bản nhất".

