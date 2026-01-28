Rẽ hướng sau 4 tháng học đại học, chàng trai gốc Việt kiếm triệu đô cho bố mẹ nghỉ hưu

Tuan Le, 25 tuổi, là nhà sáng lập ShortsCut, công ty sản xuất video ngắn có trụ sở tại Toronto. Theo CNBC Make It, trong năm 2025, ShortsCut đạt doanh thu 1,08 triệu USD, với lợi nhuận ròng hơn 488.000 USD. Nhờ nguồn thu này, Le bắt đầu gửi cho cha mẹ 5.000 CAD mỗi tháng, đủ để họ trang trải chi phí sinh hoạt và không còn áp lực tài chính.

Gia đình Le di cư từ Việt Nam sang Canada khi anh 15 tuổi. Những năm đầu nơi đất khách, cha mẹ anh làm việc liên tục để trang trải cuộc sống cho hai con. Le cho biết ký ức khiến anh day dứt nhất là hình ảnh cha trở về nhà sau ca làm đêm, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng vì gia đình. "Tôi nhận ra mình phải làm điều gì đó", anh nói.

Tuan Le hiện sống tại Australia. Ảnh: CNBC

Con đường đến với nghề làm video của Le bắt đầu khá tình cờ. Trong thời gian học trung học, anh dành nhiều giờ chơi game và tự dựng video về quá trình chơi, sau đó nhận chỉnh sửa video cho các kênh YouTube nhỏ với mức thù lao khiêm tốn.

Năm 2018, Le theo học Trường Điện ảnh Toronto. Một trong những dự án đầu tay của anh là phim ngắn về chính cha mẹ mình, tác phẩm được đưa vào "đại sảnh danh vọng" của trường. Tuy nhiên, chỉ sau bốn tháng, Le quyết định bỏ học. Anh cho rằng môi trường học tập không còn đủ thử thách để bản thân phát triển."Nếu bạn là người giỏi nhất trong phòng, có lẽ bạn đang ở nhầm phòng", Le nói.

Rời trường điện ảnh, Le liên hệ hàng loạt doanh nghiệp, công ty sản xuất và agency tại Toronto nhưng không nhận được phản hồi do thiếu kinh nghiệm. Cuối cùng, anh chấp nhận làm việc không lương trong 3 tháng cho một công ty sản xuất nội dung để học cách vận hành doanh nghiệp, từ viết email chào dịch vụ đến đàm phán hợp đồng.

Song song với đó, Le tự tìm khách hàng nhỏ lẻ để tích lũy kinh nghiệm. Anh gõ cửa từng nhà hàng quanh Toronto, đề nghị quay video quảng bá đổi lấy những bữa ăn miễn phí. Bắt đầu chỉ với một chiếc điện thoại và sống nhờ bạn bè, Le dần tích cóp để mua một máy quay cũ. Những video đầu tiên đăng tải không mang lại nhiều lượt xem, nhưng giúp anh rèn kỹ năng và hiểu rõ thị hiếu người xem.

Khi TikTok bắt đầu bùng nổ, Le chuyển hướng sang nền tảng này. Anh nghiên cứu các định dạng video ngắn đang thịnh hành và áp dụng cho từng thương hiệu, thậm chí cam kết hoàn tiền nếu video không đạt hiệu quả. Những sản phẩm đầu tiên nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, giúp nhiều nhà hàng tăng mạnh lượng người theo dõi chỉ sau một đêm.

Từ các trường hợp thành công ban đầu, cuối năm 2022, Le rời công ty sản xuất nội dung để thành lập ShortsCut. Công ty chính thức ra mắt vào tháng 1/2023, chuyên sản xuất video dạng ngắn cho TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts. Ban đầu, ShortsCut thu phí 2.000 USD mỗi tháng cho mỗi khách hàng, sau đó tăng lên 10.000 - 16.000 USD khi quy mô và danh tiếng mở rộng.

Đến cuối năm 2025, ShortsCut duy trì khoảng 10 - 12 khách hàng thường xuyên, bao gồm các thương hiệu thực phẩm cho thú cưng và doanh nghiệp công nghệ, với đội ngũ 15 nhân sự làm việc tại nhiều quốc gia. Trong năm này, công ty đạt doanh thu 1,08 triệu USD, lợi nhuận ròng hơn 488.000 USD, theo CNBC Make It.

Gia đình Tuan Le. Ảnh: CNBC

Nguồn thu ổn định cho phép Le thực hiện lời hứa với cha mẹ: mỗi tháng gửi 5.000 CAD để họ trang trải sinh hoạt và không còn phải lo lắng về tài chính. Dù vậy, cha mẹ anh vẫn tiếp tục làm việc bán thời gian tại một quầy hàng ở chợ nông sản. Theo Le, điều này "không phải vì nhu cầu tài chính mà để duy trì nhịp sống chủ động".

Với Le, thành công lớn nhất không chỉ con số doanh thu, mà là việc có thể chăm lo cho cha mẹ khi còn trẻ - điều anh từng tự nhủ trong những ngày nhìn cha trở về nhà sau ca làm đêm mệt mỏi.