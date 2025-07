Ra đường ngày bão: Những thứ bắt buộc phải mang theo để an toàn

Mỗi mùa mưa bão đến gần, những người làm việc ngoài trời như công an, lực lượng cứu hộ, y tế khẩn cấp... lại bước vào một "cuộc chiến" với thiên nhiên. Khi người dân được khuyến cáo ở nhà để đảm bảo an toàn, họ vẫn phải lên đường, thực hiện nhiệm vụ cứu người, hỗ trợ cộng đồng. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng trở thành yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn cho bản thân và hỗ trợ người khác hiệu quả.

Trang bị bảo hộ là lớp 'áo giáp' đầu tiên

Nên chọn áo mưa màu sáng, có dải phản quang để dễ nhận diện.

Không thể xem nhẹ vai trò của trang phục và thiết bị bảo hộ khi di chuyển dưới trời mưa bão. Áo mưa bộ, chất liệu dày, có dải phản quang sẽ giúp bạn không bị ướt lạnh và dễ dàng được nhận diện trong điều kiện ánh sáng kém. Kết hợp với đó là giày hoặc ủng chống trơn, có đế bám tốt, giúp bạn giữ vững thăng bằng trên mặt đường trơn trượt.

Găng tay chống thấm và mũ bảo hiểm có kính chắn mưa cũng là vật dụng cần thiết để tránh nước mưa tạt vào mắt, hạn chế nguy cơ tai nạn. Nếu di chuyển bằng xe máy, bạn nên sử dụng mũ bảo hiểm có kính chắn lớn hoặc gắn thêm tấm che phía trước.

Thiết bị liên lạc và định vị để giữ kết nối mọi lúc

Trong điều kiện thời tiết cực đoan, sóng điện thoại dễ bị gián đoạn, ánh sáng giảm mạnh và bạn hoàn toàn có thể rơi vào trạng thái mất phương hướng. Do đó, một chiếc điện thoại chống nước, bộ đàm chuyên dụng hoặc thiết bị định vị GPS là những "người bạn đồng hành" không thể thiếu.

Hãy luôn sạc đầy pin, mang theo pin dự phòng và cất trong túi chống nước để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống khẩn cấp.

Dụng cụ cứu hộ dành cho mọi tình huống bất ngờ

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực cứu nạn cứu hộ, hãy luôn mang theo đèn pin siêu sáng, đèn đội đầu, dây thừng, áo phao và dụng cụ phá cửa cơ bản. Một bộ sơ cứu cá nhân cũng rất quan trọng, bao gồm băng gạc, thuốc sát trùng, thuốc cảm lạnh, giảm đau hoặc kháng sinh thông dụng.

Phương tiện di chuyển không chỉ là xe mà còn là 'đường sống'

Phương tiện cần được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi vận hành: từ lốp, phanh, hệ thống chiếu sáng đến khả năng chống nước của động cơ. Tuyệt đối không băng qua vùng ngập sâu, nhất là khi không xác định được độ sâu hay tình trạng mặt đường bên dưới.

Nếu có thể, hãy ưu tiên sử dụng xe chuyên dụng, xe gầm cao hoặc thuyền cứu hộ trong các khu vực ngập nặng.

Lưu ý khi di chuyển - Cẩn trọng là sống còn

Luôn tránh đi gần các khu vực có nguy cơ sạt lở, cây cổ thụ, cột điện, biển quảng cáo hoặc những công trình tạm bợ. Khi có gió mạnh, việc di chuyển càng cần giữ khoảng cách an toàn và đi theo nhóm nếu có thể.

Trong mọi trường hợp, cập nhật liên tục bản tin thời tiết và tuân thủ chỉ đạo từ đơn vị chỉ huy là điều quan trọng nhất.

Duy trì thể lực và tinh thần vững vàng để bảo vệ an toàn cho bản thân và hỗ trợ người khác hiệu quả hơn.

Duy trì thể lực và tinh thần vững vàng

Mang theo nước uống, thực phẩm khô giàu năng lượng như bánh protein, socola hoặc bánh mì để duy trì sức bền. Trong điều kiện khắc nghiệt, một tâm lý vững vàng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và hỗ trợ người khác hiệu quả hơn.

Theo Cục cứu hộ cứu nạn - Bộ Quốc Phòng, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế IFRC