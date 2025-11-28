Gái xinh sốc khi phát hiện vị hôn phu “say nắng” ngay trước ngày cưới

Chương trình Vợ chồng son tập 639 với sự dẫn dắt của MC Hồng Vân - Quốc Thuận mang đến câu chuyện nhiều cảm xúc của cặp đôi Nguyễn Vương Quốc Anh và Phạm Thị Hồng Trang (29 tuổi). Cả hai từng yêu nhanh – cưới vội và cũng đối mặt với biến cố lớn ngay trước thềm hôn nhân.

Theo chia sẻ, Hồng Trang gặp Quốc Anh khi cô làm nhân viên sale cho một phòng gym còn anh là hội viên. Nhân dịp sinh nhật Quốc Anh, cô gọi điện giới thiệu về chương trình khuyến mãi cho gói tập mới. Tối muộn hôm đó, anh gọi lại “chốt đơn” đúng 23 giờ – hành động được tiết lộ sau này là có chủ ý vì anh thấy cô dễ thương.

Ngày gặp trực tiếp, do dịch bệnh nên Hồng Trang đeo khẩu trang khiến Quốc Anh hơi thất vọng vì không được ngắm gương mặt cô. Ngược lại, với Hồng Trang, khách hàng tập gym đa phần đều khó đoán nên cô chỉ tập trung mục tiêu bán được gói tập. Chỉ đến buổi gặp đầu tiên dưới trời mưa lớn, khi thấy Quốc Anh ngồi chờ ở quán vỉa hè ăn bánh mì một cách giản dị, cô mới bắt đầu có thiện cảm.

Yêu nhau được vài tháng, Quốc Anh bất ngờ đưa Hồng Trang ra mắt gia đình trong một cuộc gặp tại nhà hàng. Anh cho biết chị gái đã từng muốn mai mối Hồng Trang cho mình vì thấy cô dễ thương, và mẹ anh cũng nhanh chóng ưng ý. Ở tháng thứ 5, anh quyết định cầu hôn. Dù mẹ Hồng Trang không đồng ý vì muốn con gái tìm hiểu kỹ hơn, nhưng cô đã tin tưởng khi thấy gia đình bạn trai sống tình cảm, tôn trọng nhau.

Cả hai tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc của hai gia đình. Tuy nhiên, chỉ ba ngày trước lễ cưới, mối quan hệ đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Tối hôm đó, Quốc Anh nói về thăm mẹ ruột và gửi ảnh nằm ngủ lúc 21 giờ. Hồng Trang tin tưởng tuyệt đối. Nhưng sáng hôm sau, cô đọc được tin nhắn chị gái chồng nói anh về nhà muộn. Giữ bình tĩnh, cô đợi đến khi Quốc Anh bận việc rồi kiểm tra điện thoại. Cô phát hiện hai cuộc gọi lúc đêm khuya: một từ “khách sạn tình yêu”, một từ số của một cô gái lạ đã được anh đặt mật mã. Cú sốc khiến Hồng Trang hoàn toàn suy sụp.

Không muốn làm ầm lên khi đám cưới đã cận kề, cô vẫn đi làm nhưng tâm trí rối bời. Cuối cùng, cô về nhà đối chất. Ban đầu Quốc Anh chối, sau đó thừa nhận “cảm nắng” một cô gái nhưng khẳng định chưa có chuyện gì xảy ra. Không nói nhiều, Hồng Trang bỏ ra khỏi nhà. Thấy cô vào chùa, anh lặng lẽ đi theo. Cả hai ngồi im lặng suốt một ngày, không ăn uống, như một cách gỡ rối cảm xúc.

Cuối cùng, Hồng Trang chọn tha thứ. Dù vậy, cô mất một tháng sang chấn tâm lý, mất ngủ liên tục dù cố gắng bình tâm. Quốc Anh nỗ lực sửa sai và cặp đôi dần mở lòng, ngồi lại với nhau để tâm sự, kết nối lại từ đầu.

Quốc Anh giải thích rằng anh có đặt phòng nhưng không đến, khách sạn gọi lại để xác nhận nên mới phát sinh cuộc gọi. Thời gian tĩnh lặng ở chùa giúp anh “khai sáng”, nhận ra giới hạn chưa bị vượt qua và trân trọng mối quan hệ hơn.

Sau khi cưới, sự khác biệt về môi trường sống khiến cả hai không tránh khỏi mâu thuẫn: Hồng Trang quen cuộc sống khó khăn nên lúc nào cũng lo kiếm tiền; còn Quốc Anh lớn lên trong gia đình khá giả, ít áp lực kinh tế nên đôi khi bị vợ cho là “không biết lo xa”. Ngược lại, Quốc Anh cho rằng vợ sống quá cảm tính. Dù vậy, cả hai đều mong muốn điều tốt đẹp cho nhau và học cách dung hòa.

Kết thúc chương trình, cặp đôi chia sẻ những nỗi lòng còn vướng mắc rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự cổ vũ của hai MC – như một lời khẳng định rằng sóng gió đã qua và họ đang cùng nhau bước tiếp.