Nữ sinh Ngoại thương tốt nghiệp sớm với tấm bằng Xuất sắc, từng đạt danh hiệu ‘Người đẹp toàn năng’

Từ nữ sinh đội tuyển tiếng Anh đến tốt nghiệp GPA xuất sắc

Trước khi trở thành sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế, Khánh Vi từng theo học tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình), là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh và đạt Giải Ba cấp tỉnh. Nền tảng về ngoại ngữ, khả năng tự học và tính kỷ luật từ những năm phổ thông đã giúp Khánh Vi trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương bằng phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia với số điểm khá đồng đều: Toán 8,8; Ngữ văn 9,5; Tiếng Anh 9,4; Lịch sử và Địa lý cùng đạt 8,5; Giáo dục công dân 9,5. Khánh Vi trúng tuyển nguyện vọng 1 và đồng thời nhận học bổng Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh của tỉnh Ninh Bình.

Từ một người từng khá rụt rè, ít tham gia hoạt động ngoại khóa, môi trường năng động và có tính cạnh tranh tích cực tại Ngoại thương đã buộc Khánh Vi phải bước ra khỏi vùng an toàn. Từ năm nhất, Khánh Vi tham gia Ban Đối ngoại của Đoàn Thanh niên Trường, tham gia tổ chức các chương trình lớn như FTU’s Club Day hay chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên. Song song với đó, Khánh Vi đảm nhiệm vai trò Bí thư lớp hành chính, qua đó rèn luyện tư duy tổ chức, khả năng làm việc trong môi trường áp lực và kỹ năng kết nối tập thể. Qua những lần làm việc nhóm, thuyết trình, tham gia tổ chức hoạt động, Khánh Vi dần trở nên tự tin hơn, biết cách thể hiện quan điểm cá nhân rõ ràng và thuyết phục hơn.

Đến năm hai, Khánh Vi tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương và đạt danh hiệu Người đẹp toàn năng 2023 – một dấu mốc giúp Khánh Vi nhận ra giá trị của việc phát triển bản thân một cách toàn diện, từ kiến thức, kỹ năng đến sự tự tin và bản lĩnh cá nhân. Với Khánh Vi, ý nghĩa của danh hiệu này không nằm ở sự công nhận, mà nằm ở hành trình thay đổi bản thân. Cuộc thi là quá trình buộc Khánh Vi phải hoàn thiện mình ở nhiều khía cạnh, từ kiến thức, kỹ năng đến cách xây dựng hình ảnh cá nhân. “Với mình, ‘toàn năng’ không phải là làm tốt mọi thứ một cách hoàn hảo, mà là không ngừng cải thiện từng khía cạnh của bản thân với một tư duy kỷ luật và cầu tiến,” Khánh Vi nói. Chính từ dấu mốc này, Khánh Vi định hình rõ hơn con đường phát triển của mình: trở thành một người không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn có bản lĩnh, khả năng thích nghi và giá trị cá nhân rõ ràng.

Bên cạnh học tập, Khánh Vi tham gia các hoạt động ngoại khóa, mỗi trải nghiệm đều gắn với một năng lực cụ thể cần phát triển. Ngoài hành trình tại Duyên dáng Ngoại thương, Khánh Vi còn tham gia các hoạt động học thuật và dự án nhóm liên quan đến lĩnh vực đầu tư quốc tế, qua đó có cơ hội áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế và hiểu rõ hơn môi trường doanh nghiệp. Theo Khánh Vi, ngoại khóa không phải để tích lũy thành tích mà là quá trình giúp mỗi người hiểu mình là ai, phù hợp với điều gì và cần chuẩn bị gì cho tương lai.

Hoàn thành chương trình đại học trong 3,5 năm, tốt nghiệp loại Xuất sắc với GPA 3.6, Khánh Vi cho rằng điều lớn nhất mà mình nhận được sau quãng thời gian học tập tại Trường Đại học Ngoại thương không chỉ là kiến thức hay thành tích, mà là sự thay đổi trong tư duy và khả năng làm chủ bản thân. Thách thức lớn nhất không nằm ở khối lượng kiến thức, mà ở việc duy trì kỷ luật và sự nhất quán trong thời gian dài. Khánh Vi chia sẻ: “Mình nhận ra rằng nếu không tự thiết kế cho mình một hệ thống học tập hiệu quả, mình sẽ luôn bị cuốn theo áp lực thay vì làm chủ nó. Mình coi tự học là năng lực cốt lõi. Mình không học để hoàn thành môn, mà học để hiểu bản chất vấn đề, vì khi hiểu bản chất thì mình có thể áp dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau”.

Trong nhiều kỷ niệm tại Ngoại thương, khoảnh khắc khiến Khánh Vi nhớ nhất là khi Khánh Vi đại diện sinh viên toàn trường tặng hoa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong buổi gặp gỡ và phát biểu tại trường. Đó không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ mà còn là trải nghiệm khiến Khánh Vi nhận ra rõ hơn về trách nhiệm của bản thân khi đứng trong một vai trò đại diện. “Khi đứng tiếp đoàn, mình nhận ra mình không chỉ đại diện cho cá nhân, mà còn là hình ảnh của sinh viên Ngoại thương. Khoảnh khắc đó khiến mình hiểu rằng ngoài chuyên môn, mình cần xây dựng bản lĩnh, sự tự tin và tư duy hội nhập để có thể nắm bắt những cơ hội lớn hơn trong tương lai”, Khánh Vi chia sẻ.

Thanh xuân ở Ngoại thương là hành trình liên tục nâng tiêu chuẩn của bản thân

Trước ngưỡng cửa tốt nghiệp, khi nhìn lại quãng thời gian học tập tại Trường Đại học Ngoại thương, điều Khánh Vi cảm thấy biết ơn nhất là được học trong một môi trường mà ở đó, bản thân không thể dễ dàng hài lòng với chính mình. Xung quanh Khánh Vi là những người giỏi và luôn nỗ lực, tạo ra một áp lực tích cực buộc Khánh Vi phải liên tục thay đổi và nâng tiêu chuẩn của bản thân. Từ cảm giác ban đầu là cố gắng theo kịp người khác, Khánh Vi dần học cách tự đặt ra kỳ vọng cao hơn cho chính mình, chủ động hơn trong học tập, trong các dự án và trong việc tìm kiếm cơ hội phát triển. Chính môi trường đó đã khiến Khánh Vi trưởng thành từng ngày mà đôi khi chính bản thân cũng không nhận ra.

Nhìn lại quãng đời sinh viên, Khánh Vi gọi thanh xuân của mình tại Ngoại thương là một hành trình nhiều áp lực nhưng cũng rất rực rỡ, nơi bản thân lớn lên qua từng thử thách. Khánh Vi chia sẻ: “Thanh xuân ở Ngoại thương với mình là hành trình liên tục nâng tiêu chuẩn của bản thân và trưởng thành qua từng thử thách. Có những lúc mình cảm thấy lạc lõng hay không theo kịp người khác, nhưng sau này mình nhận ra đó là một phần rất bình thường của quá trình trưởng thành”. Nếu có thể nhắn gửi tới chính mình của ngày đầu nhập học, Khánh Vi cho rằng điều quan trọng không phải là mình bắt đầu như thế nào, mà là mình có dám tiếp tục khi mọi thứ chưa rõ ràng hay không. Theo Khánh Vi, chính những giai đoạn hoang mang hay nghi ngờ bản thân lại là lúc mỗi người thay đổi nhiều nhất.

Trước khi bước vào thị trường lao động, Khánh Vi đặt mục tiêu bắt đầu từ những vị trí liên quan đến đầu tư quốc tế để hiểu cách một dòng vốn được triển khai qua nhiều thị trường khác nhau, cũng như sự khác biệt về pháp lý, môi trường kinh doanh và rủi ro vĩ mô giữa các quốc gia. Về lâu dài, Khánh Vi mong muốn trở thành người có thể kết nối góc nhìn toàn cầu với hiểu biết địa phương, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp với từng thị trường cụ thể. Theo Khánh Vi, điều lớn nhất Ngoại thương mang lại không phải là lợi thế sẵn có khi đi làm, mà là khả năng không bị tụt lại trong môi trường làm việc thực tế, bởi những trải nghiệm trong quá trình học đã giúp Khánh Vi hình thành khả năng tự học, thích nghi và liên tục cải thiện bản thân.

Từ trải nghiệm của mình, Khánh Vi cũng gửi lời nhắn tới các sĩ tử đang đứng trước ngưỡng cửa chọn trường, chọn ngành rằng điều quan trọng không phải là chọn một ngành “an toàn”, mà là chọn một môi trường khiến bản thân không thể đứng yên. Theo Khánh Vi, rất khó để chọn đúng ngay từ đầu khi chưa thực sự hiểu rõ bản thân, nhưng nếu ở trong một môi trường đủ tốt, mỗi người sẽ có cơ hội thử, sai và điều chỉnh để dần tìm ra con đường phù hợp. Vì vậy, thay vì quá áp lực về việc phải chọn đúng ngay từ đầu, điều quan trọng hơn là sau khi đã chọn, mình có đủ chủ động để đi tiếp và điều chỉnh hay không. Khánh Vi cho rằng để chọn đúng trường, đúng ngành, các sĩ tử có thể dựa trên ba tiêu chí: mức độ phù hợp với bản thân, chất lượng và môi trường đào tạo, cùng với cơ hội trải nghiệm và khả năng mở rộng trong tương lai.

Với Khánh Vi, “chọn đúng” không phải là một quyết định hoàn hảo ngay từ đầu, mà là chọn một điểm xuất phát đủ tốt để có thể tiếp tục điều chỉnh và phát triển. Khánh Vi cũng cho rằng sinh viên từ năm nhất không cần cố gắng phát triển toàn diện ngay lập tức, mà nên bắt đầu bằng việc xây dựng nền tảng học tập, tính kỷ luật và khả năng quản lý thời gian; khi đã có nền tảng, mỗi người có thể dần mở rộng sang hoạt động ngoại khóa, dự án hay công việc thực tế mà không bị quá tải.

Nếu giới thiệu về Ngoại thương trong một câu ngắn gọn, Khánh Vi cho rằng: “Ngoại thương không cho bạn vùng an toàn, nhưng cho bạn tốc độ trưởng thành”. Với Khánh Vi, đây là môi trường phù hợp với những người muốn phát triển bản thân một cách nghiêm túc và lâu dài, bởi ở đó có nhiều cơ hội để thử sức, miễn là mỗi người đủ chủ động để nắm lấy.

