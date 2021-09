Nữ sinh ngành Dược xung phong tham gia tuyến đầu chống dịch

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 14:05 PM (GMT+7)

Nguyễn Thị Thúy An (21 tuổi) là sinh viên năm 4, ngành Dược trường Đại học Nam Cần Thơ. Cô xung phong tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Nguyễn Thị Thúy An lấy mẫu test cho người dân. - Ảnh: NVCC

Giữa tình hình dịch phức tạp, với nhiệt huyết tuổi trẻ, Nguyễn Thị Thúy An không ngần ngại đăng ký tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19. Hiện tại, cô hỗ trợ lấy mẫu test cộng đồng cho bà con tại quê nhà, xã Hòa Mỹ (Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Thúy An cho biết quyết định tham gia tuyến đầu chống dịch vì hiện tại tình hình dịch COVID-19 bùng phát phức tạp, cuộc sống của bà con gặp khó khăn. "Nhìn cảnh các gia đình có người thân mất do dịch bệnh không được nhìn mặt lần cuối thật xót xa, chồng mất vợ, con mất cha, mẹ... nên bản thân em là một sinh viên khối ngành chăm sóc sức khỏe nên mong muốn được góp chút sức lực bản thân vào công tác phòng chống dịch để sớm vượt qua đại dịch", Thúy An chia sẻ.

Khi tham gia phòng chống dịch cô được gia đình ủng hộ, cũng như hiện tại cả chị gái của An cũng đang tham gia phòng chống dịch tại thành phố Ngã Bảy. "Cha mẹ vui và mong muốn con mình góp sức vào công tác phòng chống dịch cho quê hương", Thúy An bộc bạch.

Lúc đầu tham gia, nữ sinh cũng có đôi chút lo lắng về việc lấy mẫu vô tình sợ mọi người sẽ bị đau nhưng khi được các anh chị đi trước hướng dẫn, cô đã thực hiện các thao tác linh hoạt hơn.

Thời gian đi xét nghiệm cộng đồng đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Thúy An kể, hôm đó trời mưa lớn, cả đoàn vừa mang ghế ngồi vừa cầm các vật dụng test theo vừa mặc đồ bảo hộ chạy trong mưa trên con đường rất khó đi nhưng mỗi người đều tràn đầy hy vọng mong dịch sớm đi qua, tuy vất vả nhưng ai cũng cảm thấy vui.

Khi đi tình nguyện, điều cô mong muốn nhất là góp được chút sức nhỏ của bản thân để sớm dập tắt được đại dịch, mong muốn bà con sớm được đi làm đỡ khó khăn hơn. Bên cạnh đó, áp lực của các anh chị y tế bác sĩ ở tuyến đầu sẽ được nhẹ hơn và sớm được về đoàn tụ cùng người thân.

Thúy An từng tham gia cuộc thi Hoa khôi sinh viên trường ĐH Nam Cần Thơ

Thúy An đạt giải nhì 'Nữ sinh viên được yêu thích nhất' của cuộc thi.

Ngoài việc tích cực, nhiệt tình xung phong vào điểm nóng chống dịch, Thúy An còn là nữ sinh duyên dáng, tham gia cuộc thi Hoa khôi sinh viên trường đại học Nam Cần Thơ 2020 và lọt vào vòng chung kết; đồng thời đạt giải nhì "Nữ sinh viên được yêu thích nhất" của cuộc thi.

