Nữ nhà văn Gào ly hôn chồng sau 10 năm hạnh phúc bên nhau

Gửi tất cả mọi người, Xin chào, tôi là Vũ Phương Thanh (Gào), hôm nay, tôi viết những dòng này, thông báo một chuyện cá nhân. Đáng ra, chuyện cá nhân của tôi, không cần thiết và cũng không nên gây ảnh hưởng tới người khác, và không cần thiết phải được công bố rộng rãi. Vì thứ nhất, tôi đã không còn làm việc trong showbiz được 8 năm, và cũng không ra sách được gần 3 năm. Tôi dành thời gian chủ yếu tập trung cho việc kinh doanh và chăm sóc con cái. Tuy nhiên, trong một năm qua, nhiều sự kiện ảnh hưởng tới cuộc đời tôi, cũng khiến người thân xung quanh tôi gặp nhiều liên lụy và những phiền phức không đáng có. Tôi xin khẳng định, quyết định viết những dòng này, là chủ quan từ cá nhân tôi, không do tác động bên ngoài, trong trạng thái đã suy nghĩ kỹ càng. Đầu tiên, tôi cám ơn tất cả những người đã yêu thương, quan tâm tới cá nhân tôi và cuộc sống hôn nhân của tôi trong suốt hơn 10 năm qua. Thứ hai, tôi cám ơn mọi người vì đã bao dung với những lỗi lầm của tôi trong quá khứ, động viên tôi trong sự lựa chọn của cuộc đời mình. Tôi cám ơn cuộc đời cho phép tôi được sống đúng với bản ngã, như những gì tôi mong muốn, lấy người tôi yêu, làm việc tôi thích, có những đứa con xinh đẹp. Ngày hôm nay, tôi đưa ra quyết định này, tôi muốn bảo vệ những gì mà tôi trân quý, hơn cả sinh mạng của tôi. Tôi và chồng tôi chính thức chia tay. Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện, liên quan đến công việc, cuộc sống, cá nhân của anh Tú, không còn liên quan đến tôi nữa. Tôi mong những người căm ghét tôi, hãy tập trung vào cá nhân tôi, không làm phiền đến công việc, cuộc sống của người đàn ông này nữa. Lý do tôi đưa ra quyết định này, vì tôi không còn lựa chọn nào khác để bảo vệ những người thân xung quanh mình được tốt hơn, ngoài việc để họ không còn liên quan đến cuộc đời tôi nữa. Vì sự nổi tiếng và tai tiếng trên mạng xã hội của tôi, công việc, đời tư của chồng tôi bị soi mói, ảnh hưởng nghiêm trọng, với hàng loạt những thông tin sai lệch, vô căn cứ. Gia đình chồng tôi và cá nhân chồng tôi luôn luôn bị tấn công bới anti của tôi, trong suốt một năm qua. Gần đây, tôi vô tình được biết, anti của tôi đã gửi email tới tất cả các đối tác của chồng tôi, gia đình chồng tôi, nhằm mục đích bôi nhọ anh ấy. Mặc dù mọi người đều không cho tôi biết điều này, sợ tâm lý tôi gặp nhiều bất ổn. Nhưng giờ tôi đã biết, và sau tất cả, việc duy nhất tôi có thể làm cho những người mình yêu thương là rời xa họ. Đó là lựa chọn tốt nhất của tôi lúc này. Mong mọi người thông cảm cho quyết định này của tôi. Tôi không phạm pháp, không hành hung, không cư xử thô bạo với bất cứ cá nhân nào đối xử với tôi không giống con người trong suốt một năm qua. Nhưng họ vẫn không dừng lại. Tôi đã nhờ pháp luật can thiệp, nhưng khung pháp lý về tội phạm mạng tại Việt Nam còn quá lỏng lẻo. Tuy nhiên, đến cuối cùng, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, không làm gì sai trái với pháp luật, lương tâm. Tôi không muốn bất cứ ai bị liên lụy bởi mình. Trong suốt những năm tháng chúng tôi bên nhau, anh ấy đã luôn là một người bạn, người chồng, người cha tốt và tận tụy. Anh ấy xứng đáng có cuộc sống, sự khởi đầu tốt hơn. Thay vì phải bảo vệ, và luôn gặp những vấn đề rắc rối, bị theo dõi, theo đuôi, moi móc đời tư vì là chồng của một người nổi tiếng vớ vẩn trên mạng xã hội. Nếu tôi không thể là người giúp đỡ, hỗ trợ anh ấy trên con đường khởi nghiệp, thì tôi cũng không muốn trở thành hay một phần của NGUYÊN NHÂN cản trở cuộc đời anh ấy. Vì với một người đàn ông, tôi hiểu, sự nghiệp quan trọng hơn mọi thứ! Và tôi cũng xin khẳng định, tất cả những thông tin trước đây về anh ấy trên mạng xã hội đều do anti của tôi xào nấu, cắt ghép, đeo bám nhằm mục đích xấu. Anh ấy thực sự là một người đàn ông tử tế, có trái tim nhân hậu, một người thuần khiết, chỉ vì vô tình xô phải đời tôi nên gặp nhiều trắc trở. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đời anh ấy! Cám ơn vì đã yêu thương, bao dung và bảo vệ tôi ngần đó năm. Với tình trạng độc thân hiện tại, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc độc lập, chăm sóc con cái và chịu trách nhiệm MỘT MÌNH cho tất cả các hoạt động, hành vi, và cuộc sống của mình. Cuối cùng, tôi mong mọi người vẫn có thể ủng hộ tôi - một cách độc lập, như một người phụ nữ, một người mẹ đang cố gắng hết sức vì cuộc sống của mình. Cám ơn vì đã đọc hết! Trân trọng,