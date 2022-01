Những "quý cô tuổi Dần" xinh đẹp, tài năng

Là những cô gái nổi tiếng cộng đồng mạng, Thùy Tiên, Trúc Anh, Tam Triều Dâng... đều sở hữu nhan sắc và diện mạo cuốn hút. Mỗi cô gái có thế mạnh, tài năng riêng được đông đảo các bạn trẻ yêu mến.

MC Diệp Chi

Là một "nàng Hổ" 8x nhưng MC Diệp Chi luôn toát lên năng lượng tích cực, thần thái và phong cách trẻ trung gần gũi. Bởi vậy, cô luôn được các bạn trẻ, đặc biệt là khán giả của chương trình Đường lên đỉnh Olympia yêu mến.

Hiện tại, MC Diệp Chi là đạo diễn của Điều ước thứ 7, Cuộc hẹn cuối tuần và chịu trách nhiệm sản xuất kiêm đạo diễn của Ai là triệu phú. Khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Diệp Chi ít lên hình trên sóng mà lui về làm những công việc “giấu mặt” trong hậu trường nhưng vô cùng quan trọng ở các chương trình truyền hình.

Diệp Chi bén duyên với truyền hình khi làm MC cho chương trình "Rung chuông vàng", "Điều ước thứ 7" và từng dẫn một đầu cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết Olympia năm 2007. Ảnh: FBNV

Diệp Chi có phong cách thời trang trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Ảnh: FBNV

Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Thuỳ Tiên sinh năm 1998, từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017, lọt vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Vừa qua, cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Trước đó, trong phần thi hùng biện ở đêm chung kết Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã chinh phục ban giám khảo và rất nhiều khán giả trên thế giới nhờ câu chuyện truyền cảm hứng của mình. Đó là câu chuyện về tuổi thơ lớn lên không có cha mẹ bên cạnh, sống tự lập sớm nên đã hình thành tính cách mạnh mẽ, nghị lực đối mặt với biến cố bất thường trong cuộc sống.

Tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, Thùy Tiên đã thể hiện xuất sắc bản lĩnh, trí tuệ và sự tự tin của bản thân nói riêng và tuổi trẻ thanh niên Việt Nam nói chung đến với bạn bè thế giới.

Thùy Tiên nhận được sự ủng hộ của đông đảo fan trong nước và quốc tế. Ảnh: FBNV

Trúc Anh

Nguyễn Trúc Anh (sinh năm 1998) được yêu mến và trở nên nổi tiếng sau thành công của phim “Mắt Biếc” – tác phẩm thứ hai của đạo diễn Victor Vũ dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Sở hữu nhan sắc khả ái với đôi mắt to tròn, long lanh và có nét tương đồng với nhân vật trong truyện, Trúc Anh đã ghi điểm với khán giả khi hoá thân vào vai nữ chính Hà Lan của “Mắt biếc” và nhiều bộ phim khác.

Trên trang cá nhân Facebook của Trúc Anh, cô viết hôm 9/12: "19 tuổi, Trúc Anh bắt đầu đóng phim. Ngã rẽ ấy đã cho Trúc Anh những trải nghiệm không ngờ và những kinh nghiệm không quên. Suốt 5 năm vào nghề, Trúc Anh vẫn không ngừng học hỏi, hoàn thiện cả kỹ năng lẫn nhận thức, ứng xử.

Trong suy nghĩ của mình, diễn viên là công việc nghiêm túc và trân quý như bao nghề khác. Bên ngoài màn ảnh, Trúc Anh giống như bao người đang nỗ lực làm việc - không hơn, không kém; không tự ti và không tự cao".

Song song với sự nghiệp diễn xuất, Trúc Anh duy trì việc học đều đặn, cô theo học ngành Quản trị truyền thông tại trường Đại học Greenwich (Việt Nam). Ngoài việc học và diễn xuất, cô gái sinh năm 1998 cũng thử sức mình trong lĩnh vực người mẫu ảnh hoặc đóng quảng cáo cho một số thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Lê Mỹ Quỳnh

Lê Mỹ Quỳnh (sinh năm 1998) đi sâu và phát triển hình ảnh cá nhân trên con đường học vấn.

Ngày nhỏ, cô bạn khá hiếu kỳ, tò mò và hay "nghịch" phần cứng, các thiết bị điện tử. Nhận thấy con gái thích thú với công nghệ, bố đã dạy Quỳnh viết code và giới thiệu những kiến thức cơ bản về phần mềm.

Lên ĐH, Quỳnh đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể. Tiêu biểu trong thời gian gần đây, cô là một trong 90 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của các trường đại học, học viện được vinh danh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Không chỉ vậy, nữ Gen Z tuổi Hổ còn "chiếm sóng" mạng xã hội với biệt tài tìm ra 9 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của Oracle.

Mỹ Quỳnh có nhiều thành tích nổi bật như: Chứng nhận CVE và tiền mặt tìm ra 5 lỗ hổng trên sản phẩm của tập đoàn Oracle (Mỹ) năm 2021; Chứng nhận CVE và tiền mặt tìm ra 4 lỗ hổng trên sản phẩm của tập đoàn Oracle (Mỹ) năm 2020; Giấy khen và học bổng tiền mặt: “Sinh viên tiêu biểu ngành an toàn thông tin năm 2018” của Cục An toàn thông tin tặng; Học bổng sinh viên an toàn thông tin lần 1, 2, 3 trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm học 2018 - 2021...

Tam Triều Dâng

Lê Tam Triều Dâng (sinh năm 1998) có sở thích ca hát, diễn xuất, học tiếng Anh, nghe nhạc, đọc sách từ sớm, từng là người mẫu teen. Đặc biệt, cô thích diễn xuất từ khi còn là học sinh tiểu học và nhận được vai diễn đầu tiên năm 13 tuổi, xuất hiện trong các tiểu phẩm ngắn cùng một nghệ sĩ nổi tiếng. Sau đó, cô xin cha mẹ đi diễn với lời hứa là sẽ học giỏi để được đóng phim.

Với nét diễn tự nhiên, gương mặt chân thật, xinh xắn, Tam Triều Dâng có được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim như: Chuyện làng bè, Tiệm bánh hoàng tử bé, Ông Tơ – Bà Nguyệt, Thần tượng… Tuy có năng khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng cô không hoàn toàn dành thời gian cho diễn xuất mà vẫn nghiêm túc theo học ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Greenwich trong những năm qua.

Triều Dâng cá tính, phong cách thời trang đa sắc màu. Ảnh: FBNV

