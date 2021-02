Những lời chúc Valentine 14/2 hay nhất, ngọt ngào nhất Xuân 2021

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 12:00 PM (GMT+7)

Những lời chúc Valentine 14/2 hay nhất, ngọt ngào nhất sẽ giúp những cặp đôi thêm yêu thương nhau nhiều hơn trong Xuân 2021 này.

Hãy đừng ngại ngần gửi cho người thương của mình những lời chúc Valentine tràn đầy tình yêu thương.

Những lời chúc Valentine say đắm nhất dành cho người yêu

1. Mỗi ngày bên em đều là ngày lễ tình nhân. Mong ước duy nhất của anh hôm nay là được ở bên em mãi mãi. Chúc mừng ngày lễ tình nhân, chúc mừng tình yêu của đôi mình bền lâu và hạnh phúc như ngày đầu yêu nhau.

2. Tình yêu là một thứ kỳ diệu. Nó kích thích và truyền cảm hứng. Nó khiến người ta đau khổ nhưng rất đỗi ngọt ngào. Tình yêu là khi anh và em cùng nhau chung sống. Chúc một mùa Valentine hạnh phúc sẽ đến với hai ta.

3. Cuộc sống của anh trở nên hoàn hảo hơn bởi vì có em ở bên cạnh. Cảm ơn em vì tất cả những gì em làm và chúc em có ngày Valentine hạnh phúc.

4. Không có điều gì trên thế giới làm em vui hơn khi biết rằng chúng ta thuộc về nhau. Mong rằng trái tim chúng ta sẽ mãi đập chung một nhịp. Mãi mãi yêu anh, anh yêu.

5. Anh chính là nguyên do khiến hạnh phúc luôn luôn ngự trị trong trái tim em. Nếu có một điều ước, em sẽ ước mọi giây phút bên anh trở thành vĩnh cửu.

6. Anh yêu những điều em làm, những lời em nói, yêu cách em trở thành một phần cuộc sống của anh mỗi ngày. Valentine ấm áp, hạnh phúc trọn vẹn, em nhé.

7. Chúc em có một Valentine ấm áp. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nắm chặt tay em và cùng nhau đi đến cuối con đường tình yêu của hai chúng ta.

8. Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai. Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.

9. Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: Em là duy nhất của anh. Anh yêu em rất nhiều.

10. Em muốn nói với anh rằng, anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Anh là tình yêu của em.

11. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã thấy tình yêu. Lần đầu tiên anh chạm vào em, em đã cảm nhận được tình yêu. Và sau những khoảng thời gian đó, anh vẫn là người duy nhất em yêu.

12. Có em bên cạnh là đủ cho một Valentine ngọt ngào, viên mãn nhất của em.

13. Giấc mơ đẹp nhất đã thành hiện thực của cuộc đời anh là có em ở bên.

14. Từ khi anh cùng em bước đi trong cuộc sống này em đã cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất. Cảm ơn vì thượng đế đã cho em gặp anh và yêu anh. Chúng mình hãy cùng nhau tiếp tục xây dựng tổ ấm của mình anh nhé!

15. Mỗi lần nghe thấy chuông báo tin nhắn, anh đều hi vọng một trong những tin nhắn đó là của em. Dung lượng bộ nhớ điện thoại của anh có thể có hạn, nhưng trái tim anh thì có vô cùng tận khoảng trống dành cho em.

Những lời chúc Valentine dành cho vợ ngọt ngào nhất

1. Cảm ơn em - người vợ tuyệt vời đã mang đến tình yêu, niềm tin và sức mạnh cho anh. Yêu em hơn cả những gì anh nói. Happy Valentine's Day!

2. Hôm nay Valentine, vợ cứ việc ngồi một chỗ, tất cả những việc khác cứ để chồng làm, được làm việc cho vợ yêu là điều hạnh phúc đối với chồng. Mà không chỉ hôm nay, nhiều ngày sau cũng thế. Chồng sẽ cùng chia sẻ, đỡ đần với vợ việc nhà, việc chăm con... Vợ đã vất vả suốt thời gian qua rồi!

3. Tối qua anh đi ngủ với một nụ cười vì anh biết anh sẽ mơ thấy em… Và sáng nay anh thức dậy cũng với một nụ cười vì anh biết em không là một giấc mơ.

4. Valentine vui vẻ nhé vợ yêu. Chồng hứa sẽ về sớm với vợ, cùng vợ nấu một bữa cơm thật ngon và tận hưởng giây phút hạnh phúc bên nhau. Chờ chồng nhé.

5. Cảm ơn thượng đế đã ban tặng cho anh một người vợ hiền đảm đang và xinh đẹp. Nếu có kiếp sau vẫn sẽ là vợ của anh nhé.

6. Valentine ấm áp em nhé! Hãy luôn ở bên cạnh anh, anh hứa sẽ nắm chặt tay em và đưa em đến cuối con đường. Love you so much!

7. Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc cho anh, cảm ơn em đã luôn là người vợ hiền, dâu thảo, một người mẹ tuyệt vời. Chúc em một ngày lễ tình nhân ngọt ngào và hạnh phúc bên anh.

8. Với anh, thành công lớn nhất trong cuộc đời là đã có được tình yêu của em. Chúc vợ yêu của anh luôn xinh đẹp, vui tươi và cùng anh xây dựng một mái ấm tuyệt vời nhé. Happy Valentine's Day!

9. Bà xã của anh ơi. Năm qua em đã vất vả với việc lo toan cho gia đình nhiều rồi. Anh rất cảm ơn những bữa ăn ngon, những bộ quần áo thơm tho, đặc biệt tình yêu vô bờ mà em đã dành cho anh. Anh chúc bà xã Valentine luôn vui vẻ, xinh đẹp và mãi hạnh phúc bên anh nhé! Nhà này vợ là số 1 nha. Anh yêu em nhiều lắm..

Những lời chúc Valentine cho chồng tình tứ nhất

1. Ông xã, chúc anh có một ngày Valentine thật vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương, chăm sóc em và con. Em mong sao chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách để xây dựng một tổ ấm thật bền vững anh nhé.

2. Tình yêu của em, anh là bầu trời rộng lớn, là mặt biển bao la, là ngọn gió hiền hòa, là mặt trời ấm áp. Valentine dành tặng anh vòng tay ấm nồng và thật nhiều hạnh phúc. Yêu thương vô cùng!

3. Chúc chồng yêu của em có một lễ tình nhân thật ngọt ngào và hạnh phúc. Chúc anh luôn mạnh khỏe để là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em. Cảm ơn anh vì tất cả! Yêu anh!

4. Valentine này em chẳng cần socola đâu ông xã ạ bởi cuộc sống của em lúc nào cũng ngọt ngào khi được gần bên anh rồi. Chúc anh một lễ tình nhân vui vẻ! Yêu anh nhiều.

5. Ông xã à, anh chính là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban tặng cho em. Cảm ơn anh đã xuất hiện để trái tim em được sưởi ấm. Chúc anh một ngày Valentine nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.

6. Anh chính là lý do mà cuộc sống mỗi ngày của em trở nên ngọt ngào và ý nghĩa. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương em vô điều kiện. Chúc anh yêu Valentine vui vẻ nhé!

7. Dù cuộc sống có vất vả như thế nào em cũng sẽ nguyện được cùng anh đi đến hết cuộc đời này. Anh yêu, cảm ơn những ngày anh đã tới. Cảm ơn vì đã yêu em! Chúc anh Valentine vui vẻ và hạnh phúc. Mãi mãi thương yêu!

8. Anh là lý do khiến em muốn thức dậy mỗi ngày. Chúc mừng Valentine chồng yêu.

9. Chồng yêu. Em yêu cách anh che chở, chăm sóc và dành sự quan tâm cho em mỗi ngày. Chúc anh ngày lễ tình nhân vui vẻ và tràn đầy tình yêu.

