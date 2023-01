Những lời chúc Tết bằng tiếng Anh mừng Tết Nguyên đán 2023

I. Những câu chúc Tết bằng tiếng Anh ý nghĩa cho gia đình

1. Nothing is more enjoyable than our Tet get-together. Wishing you everyone a happy and prosperous new year.

Không có điều gì thú vị hơn Tết sum họp cùng nhau. Chúc cả nhà mình một năm mới an khang thịnh vượng.

2. Wishing my dear family a peaceful and Happy New Year.

Chúc gia đình thân yêu một năm mới bình an và hạnh phúc.

3. I'm delighted to be part of our family on this Tet holiday. I hope that the upcoming year will be happier for our family than the last one was. There is always love between family members. I love you all.

Vào kỳ nghỉ Tết này, tôi rất vui khi được trở thành một phần của gia đình mình. Tôi hy vọng rằng năm tới sẽ hạnh phúc hơn đối với gia đình chúng tôi so với năm ngoái. Giữa các thành viên trong gia đình luôn có tình yêu thương. Con yêu tất cả mọi người.

4. Wishing a Happy New Year to our family, with lots of fun sprinkled throughout and hope, prosperity, and happiness!

Chúc một năm mới hạnh phúc đến với gia đình chúng ta, với nhiều niềm vui và hy vọng, thịnh vượng và hạnh phúc!

5. Out with the old, in with the new. Wishing our family an excellent new year 2023!

Thay cái cũ, đổi cái mới. Chúc gia đình mình một năm mới 2023 tuyệt vời!

6. Thank you for being such a significant part of my life. Make this year the most remarkable year ever. Happy New Year!

Cảm ơn mọi người đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của con. Cùng làm cho năm nay trở thành năm đáng nhớ nhất từ ​​​​trước tới nay nào. Chúc mừng năm mới!

7. Wishing our family nothing but the best in the coming year. May it be filled with promising opportunities!

Chúc gia đình chúng ta không có gì ngoài những điều tốt đẹp nhất trong năm tới. Cầu mong nó được lấp đầy với những cơ hội đầy hứa hẹn!

II. Câu chúc Tết bằng tiếng Anh hay nhất cho người yêu

1. Since you are so important to me, I hope that the coming year will be one of creating memories and getting to know each other better.

Vì em, rất quan trọng đối với anh, anh hy vọng rằng năm tới sẽ là một năm tạo ra nhiều kỷ niệm và hiểu nhau hơn.

2. I can't believe it's already this time of the year again! When we're having a good time, time really flies! It is such a delight that I could share it with you. Happy New Year!

Anh không thể tin rằng đã đến thời điểm này trong năm một lần nữa! Khi chúng ta đang có một khoảng thời gian vui vẻ, thời gian thực sự trôi nhanh! Thật là một niềm vui khi anh có thể chia sẻ nó với em. Chúc mừng năm mới!

3. Happy New Year, sweetheart! Thank you for embracing an unpredictable little oddball like me. I hope you experience the same sense of freedom I do when I'm with you. Let's say cheers to another year filled with joy and love.

Chúc mừng năm mới, anh yêu! Cảm ơn anh đã chấp nhận một kẻ lập dị nhỏ bé khó đoán như em. Em hy vọng anh cũng trải nghiệm cảm giác tự do giống như em khi ở bên anh. Hãy chào mừng một năm mới tràn ngập niềm vui và tình yêu.

4. Happy New Year, my darling! Let's look forward to more beautiful moments spent with each other, new experiences, taking risks, and not fussing over minor things.

Chúc mừng năm mới, em yêu! Hãy cùng chờ đợi những khoảnh khắc đẹp đẽ hơn dành cho nhau, những trải nghiệm mới, chấp nhận rủi ro và không bận tâm đến những điều nhỏ nhặt.

5. Every dawn, every sunset, and every rainbow in this new year may bring you joy. I hope that this year will be the best one for both of us!

Mỗi khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn và cầu vồng vào năm mới này đều có thể mang đến cho bạn niềm vui. Anh hy vọng rằng năm nay sẽ là năm tốt nhất cho cả hai chúng ta!

6. Happy New Year, my love! With you by my side, I feel as though I can accomplish anything. I love you more than anything!

Chúc mừng năm mới tình yêu của anh! Với em ở bên cạnh anh, anh cảm thấy như thể em có thể hoàn thành bất cứ điều gì. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì!

7. It makes my heart happy to think that we will share another brand-new year together!

Thật hạnh phúc khi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một năm mới nữa!

III. Những lời chúc Tết bằng tiếng Anh cho ông bà sâu sắc nhất

1. Wish my grandparents a Happy New Year with lots of health.

Chúc ông bà một năm mới dồi dào sức khỏe.

2. New Year Spring comes, and peach blossoms bloom, and we wish you and our family a happy, prosperous, and prosperous New Year. I wish you always to be healthy, happy, and young. Grandparents are always shining examples for us to follow.

Năm mới Xuân về, hoa đào đua nở, xin kính chúc ông bà và gia đình mình một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Con chúc ông bà luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tươi trẻ. Ông bà luôn là tấm gương sáng cho chúng con noi theo.

3. So the New Year has come again, starting with new efforts to achieve the set goals. In this new year, I wish you good health, joy, and happiness together.

Vậy là năm mới lại đến, khởi đầu cho những nỗ lực mới để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Năm mới này chúc ông bà luôn dồi dào sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc bên nhau.

IV. Lời chúc Tết bằng tiếng Anh hay nhất dành cho mẹ

1. Thank you mom for being by our side, wish you always happy and healthy in the new year.

Cảm ơn mẹ đã ở bên cạnh chúng con, chúc mẹ sang năm mới luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

2. We always love you, please be with us in the new year.

Chúng con luôn yêu mẹ, hãy ở bên chúng con trong năm mới nhé.

3. Happy New Year, mom. I wish you all the best in the new year.

Chúc mẹ năm mới vui vẻ. Con chúc mẹ mọi điều tốt đẹp nhất trong năm mới.

4. I wish you a life filled with more and more good fortune. I hope you are always happy and stay with us for a long, long time. I will always love my mom and my family.

Con chúc mẹ một cuộc sống ngày càng nhiều may mắn. Con hy vọng mẹ luôn hạnh phúc và ở bên chúng con một thời gian dài. Con sẽ luôn yêu mẹ và gia đình mình.

5. On the occasion of the New Year, I hope this year will be more successful for our whole family. Parents, please always be healthy and happy and always be our motivation.

Nhân dịp năm mới, con hy vọng năm nay sẽ là một năm thành công hơn cho cả gia đình chúng ta. Bố mẹ hãy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là động lực của chúng con nhé.

V. Những câu chúc Tết bằng tiếng Anh cho bạn bè

1. I am lucky to have friends who make my life so much fun and crazy. Without you encouraging me, I can't even begin to imagine how it would feel. Have a wonderful New Year's Eve.

Mình thật may mắn khi có những người bạn làm cho cuộc sống của mình trở nên vui vẻ và điên rồ. Nếu không có các bạn cổ vũ mình, mình thậm chí không thể tưởng tượng được cảm giác sẽ như thế nào. Chúc một đêm giao thừa tuyệt vời.

2. Happy New Year May you wake up with a smile and end the day with champagne. Cheers!

Chúc mừng năm mới Chúc bạn thức dậy với một nụ cười và kết thúc một ngày với rượu sâm panh. Nâng ly nào!

3. Happy New Year, my dear friend! Let's all sparkle like diamonds in the coming year!

Chúc mừng năm mới, người bạn thân mến của tôi! Hãy cùng tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương trong năm tới nhé!

4. Happy New Year, and may it be a year of hope, health, happiness and sprinkled with a lot of fun for you and your family!

Chúc mừng năm mới, và mong đây sẽ là một năm của hy vọng, sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập nhiều niềm vui cho bạn và gia đình!

5. As the new year approaches, I am more and more grateful for having you as a friend. I sincerely appreciate everything you do. No matter how hectic work and life get, my New Year's resolution is to make more time to catch up with you in the next year.​​

Khi năm mới đến gần, tôi càng biết ơn hơn khi có bạn làm bạn. Tôi thực sự trân trọng tất cả những gì bạn làm. Dù công việc và cuộc sống có bận rộn đến đâu, quyết tâm trong năm mới của tôi là dành nhiều thời gian hơn để liên lạc với bạn trong năm tới.

6. I'm wishing you and your family a year full of tasty dishes, refreshing drinks, and exciting new experiences!​

Chúc bạn và gia đình một năm đầy ắp món ngon, thức uống mát lành và những trải nghiệm mới thú vị!​

VI. Lời chúc Tết bằng tiếng Anh cho thầy cô

1. More often than not, my thoughts turn to you as I get further away from you. Your teachings never come to an end, and my thankfulness has no bounds. I wish you health, happiness, and peace this year.

Thường xuyên hơn, suy nghĩ của em lại hướng về cô khi em ngày càng cách xa cô. Những lời dạy của cô không bao giờ đi đến hồi kết, và lòng biết ơn của em cũng không có giới hạn. Em chúc cô sức khỏe, hạnh phúc và bình yên trong năm nay.

2. Thank you so much! You are the one who teaches us, providing us with guidance and aspirations for our future. Happy New Year!

Cảm ơn cô rất nhiều! Cô là người dạy chúng em, truyền tải cho chúng em sự hướng dẫn và khát vọng cho tương lai. Chúc mừng năm mới cô!

3. I had an excellent instructor, and I look forward to seeing you again the following year. Happy New Year!

Em đã có một người chỉ đường tuyệt vời, và em mong được gặp lại thầy vào năm sau. Chúc mừng năm mới!

4. I am fortunate to have you as a teacher. I hope your new year is just as fantastic as yours.

Em thật may mắn khi có cô là giáo viên. Em hy vọng năm mới của cô cũng tuyệt vời như của cô vậy.

5. Teacher, even when I thought I was failing, you gave me the motivation. May the coming year bring you nothing but happiness.

Thầy ơi, ngay cả khi em nghĩ rằng mình đã thất bại, thầy đã tiếp thêm động lực cho em. Mong rằng năm tới sẽ mang lại cho thầy chẳng có gì ngoài hạnh phúc.

VII. Những lời chúc năm mới bằng tiếng Anh ngắn gọn cho crush

1. The new year has come, I wish you peace and happiness. Always keep a smile on your face because it's so beautiful.

Năm mới đã đến, chúc em bình an và hạnh phúc. Hãy luôn nở nụ cười trên môi nhé vì nó rất đẹp đấy.

2. In the new year, I hope to see you smile more. I wish you a successful year and lots of luck.

Trong năm mới, anh hy vọng sẽ thấy em cười nhiều hơn. Chúc em một năm thành công và gặp nhiều may mắn.

3. I don't know what to wish for the new year, I just hope you are always beautiful, cheerful, and happy.

Năm mới không biết chúc gì chỉ mong em luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc.

4. Happy New Year. Wishing you a year full of joy, lots of great things and... have me as a lover.

Chúc mừng năm mới. Chúc em một năm tràn ngập niềm vui, vạn sự như ý và... có anh làm người yêu nhé.

VIII. Những câu chúc Tết bằng tiếng Anh ngắn gọn cho sếp

1. I hope your new year is prosperous! May your company achieve greater heights this year! Boss, Happy New Year 2023!

Tôi hy vọng năm mới của Sếp thật thịnh vượng! Mong rằng công ty của Sếp đạt được tầm cao hơn trong năm nay! Sếp à, chúc mừng năm mới 2023!

2. Dear Sir/Madam, Happy New Year! May all of your efforts result in the success you so well deserve! I hope you make progress in the days to come!

Kính gửi ông/bà, Chúc mừng năm mới! Có thể tất cả những nỗ lực của Sếp dẫn đến thành công mà Sếp rất xứng đáng! Tôi hy vọng Sếp sẽ tiến bộ trong những ngày tới!

3. May God continue to favor the creations of your hands! In leading us, you have shown tremendous ability and wisdom. Happy New Year, Boss!

Cầu Chúa tiếp tục ủng hộ những sáng tạo của bàn tay Sếp! Khi lãnh đạo chúng tôi, Sếp đã thể hiện khả năng và trí tuệ phi thường. Chúc mừng năm mới, sếp!​

4. There are lots of opportunities in the new year. I hope you have success in everything you do. May the company expand to reach your ideal targets! Boss, Happy New Year!

Có rất nhiều cơ hội trong năm mới. Tôi hy vọng Sếp có thành công trong tất cả mọi thứ Sếp làm. Chúc công ty mở rộng để đạt được các mục tiêu lý tưởng của Sếp! Sếp à, Chúc mừng năm mới!

5. Dear Boss, I appreciate your constant concern for our team. I hope you have a wonderful time spending New Year's Eve with your loved ones. Happy New Year!

Thưa Sếp tôi đánh giá cao sự quan tâm thường xuyên của Sếp đối với đội ngũ của chúng tôi. Tôi hy vọng Sếp có một thời gian tuyệt vời dành đêm giao thừa với những người thân yêu của Sếp. Chúc mừng năm mới!

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-loi-chuc-tet-bang-tieng-anh-mung-tet-nguyen-dan-2023-1432822.n...