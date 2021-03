Những lời chúc 8/3 hay cho ngày Quốc tế phụ nữ thêm ý nghĩa

Chủ Nhật, ngày 07/03/2021 14:37 PM (GMT+7)

Gợi ý những lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa dành tặng cho những người phụ nữ thân yêu, bạn bè, đồng nghiệp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ gửi đến những người phụ nữ những lời chúc tuyệt vời nhất. Lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa sau đây sẽ là một gợi ý cho các đấng mày râu có được những câu chúc hay, độc đáo dành cho những người phụ nữ thân yêu như mẹ, vợ, bạn gái, người yêu, dành cho những người phụ nữ là bạn bè, đồng nghiệp.

Lời chúc 8/3 cho mẹ hay và ý nghĩa nhất

1. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc mẹ luôn tươi cười, dồi dào sức khỏe và luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt bố con và mọi người nhé mẹ yêu!

2. Mẹ là tia nắng sưởi ấm trong hồn con, mẹ là dòng sông yêu thương tháng năm hiền hòa. Con xin mượn lấy câu hát này để nói lên lòng thương yêu của con dành cho mẹ. Mẹ ơi hôm nay là 8/3 con chúc mẹ mãi luôn mạnh khỏe và luôn tuyệt vời nhất với bố và con nhé!

3. Hôm nay 8/3 con kính chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ. Luôn sát cánh bên con và cho con những lời khuyên để con vững bước trong cuộc sống mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm ạ!'

4. Mẹ ơi nếu nước là tình thương yêu con sẽ gửi cho mẹ cả một biển cả. Nếu lá cây là những cái ôm con sẽ gửi mẹ cả 1 rừng cây. Con xin mượn cây và nước để gửi đến cho mẹ những tình cảm ngọt ngào nhất. Chúc mẹ ngày 8/3 vui vẻ và mãi mãi ở bên con và cha nhé!

5. Mẹ à! Thật hạnh phúc và vui sướng biết bao khi được sinh ra là con của mẹ. Cám ơn mẹ đã lo lắng và chăm sóc cho con. 8/3 hôm nay con chúc mẹ luôn dồi dào sức khỏe và mãi tuyệt vời nhé!

6. Mẹ ơi! Mẹ là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho con. Con cầu mong mẹ sẽ luôn được mạnh khỏe để mãi ở bên chúng con. Con yêu mẹ rất nhiều!

7. Ngày 8/3 con chúc mẹ luôn mạnh khỏe và luôn nở nụ cười trên môi. Ở nơi xa con chỉ muốn ôm mẹ một cái thật chặt nhưng không thể được. Thôi con xin mượn làn gió gửi cái ôm và nụ hôn của con đến mẹ yêu nhé. Con yêu mẹ rất nhiều!

8. Nếu thật sự có kiếp sau con ước sẽ vẫn là con của mẹ. Mẹ có biết được sinh ra và làm con của mẹ là điều tuyệt với nhất đối với con. Cám ơn mẹ đã chăm sóc và lo lắng cho con. Chúc mẹ một ngày 8/3 thật vui vẻ.

9. Mẹ ơi mẹ có biết hôm nay là ngày gì không…nay là 8/3 đó mẹ ạ. Con chẳng biết nói gì hơn ngoài con yêu mẹ, con yêu mẹ rất nhiều.

10. Cảm ơn mẹ vì đã đủ kiên nhẫn để lắng nghe, có đủ sức mạnh để ủng hộ con. Happy Women's Day MOM!

Lời chúc 8/3 cho vợ hay và độc đáo

1. Vợ ơi anh muốn nói rằng anh yêu vợ, yêu con và yêu gia đình này lắm. Chồng luôn muốn những điều tốt nhất cho em và các con.

2. Vợ ơi, đối với anh em là tất cả. Anh sẽ cố gắng để em và con được hạnh phúc. Ngày 8/3 hãy thật vui vợ nhé!

3. Chúc vợ yêu ngày 8/3 luôn vui vẻ, xinh đẹp, hạnh phúc bên chồng nhé, yêu vợ nhiều.

4. Vợ yêu à! Đã có lần em nói với anh, anh là người đem đến cho em những niềm vui trong cuộc sống nhưng cũng đem đến cho em nhiều nỗi buồn. Nếu có một điều ước thì anh ước mỗi ngày trôi qua đều là ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc nhất với em! Yêu vợ của anh!

5. Chỉ cần ở bên em thì ngày nào trong 365 ngày anh cũng cảm thấy hạnh phúc vợ à. Anh yêu vợ nhiều lắm.

6. Ngày 8/3, đi làm về, hãy nghỉ ngơi hoặc đi mua sắm gì đó đi vợ nhé, việc nấu ăn, rửa chén, đi chợ, chăm con cứ để chồng lo. Anh chúc vợ ngày hôm nay thật vui, luôn xinh đẹp và là điểm tựa cho bố con anh vợ nhé.

7. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, anh chúc vợ yêu luôn vui vẻ, trẻ trung và quyến rũ. Anh hứa sẽ luôn ở bên che chở cho em và con. Hãy tin chồng nhé.

8. Vợ yêu ơi, ngày 8/3 anh muốn nói là anh thấy hạnh phúc và biết ơn vì có một người luôn cùng đồng hành với anh trong suốt quãng thời gian qua. Dù ít nói những lời yêu thương với vợ nhưng anh yêu vợ nhiều lắm.

9. Vợ yêu thích gì cứ việc bảo chồng, chồng sẽ làm tất cả vì vợ là cả thế giới với chồng

10. Hạnh phúc của anh là mỗi sáng tỉnh dậy thấy có em ở bên cạnh vợ à. Vợ là món quà lớn nhất mà chồng có, mãi yêu vợ. Chúc vợ của anh ngày 8/3 thật vui.

Lời chúc 8/3 cho người yêu, bạn gái hay

1. Anh chỉ muốn em biết, em là người bạn đời, người đồng hành lý tưởng của anh. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 em. I love U!

2. Thế giới của anh trở nên đẹp và hoàn hảo hơn khi có em, anh hứa sẽ luôn quan tâm, và yêu thương em nhiều hơn.

3. Sự hiện diện của em làm cho cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh và yêu anh hết mực. Happy Women's Day!

4. Em luôn quan tâm, rất chu đáo và anh muốn cảm ơn em vì đã làm cho cuộc sống của anh trở nên tươi sáng hơn. Chúc mừng ngày Phụ nữ.

5. Ngày Quốc tế Phụ nữ, chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất, luôn xinh đẹp, hạnh phúc và vui vẻ không chỉ vào ngày 8/3 và cả những ngày khác nữa.

6. Chúc em ngày Phụ nữ và các ngày khác luôn xinh đẹp, trẻ và khỏe mạnh. Hãy luôn hạnh phúc và cười tươi như bây giờ em nhé.

7. Em yêu, em biết không, không chỉ ngày mùng 8/3 mà tất cả các ngày khác trong năm, anh vẫn luôn yêu em và mong em gặp những điều tốt đẹp nhất. Chúc em ngày Phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc.

8. Hãy luôn mỉm cười em nhé, bởi nụ cười của em còn đẹp hơn tất cả những bông hoa trong ngày mùng 8 tháng 3 này. Anh chúc em hạnh phúc và thành công trên con đường em đang đi. Anh luôn ủng hộ em.

9. Ở Châu Âu mọi người đang ngủ, Châu Á cũng đang ngủ, Châu Mỹ trời đang tối dần, chỉ có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này đang đọc tin nhắn của anh. Happy Women's Day!

10. Anh cảm thấy rất may mắn khi có em bên cạnh, đồng hành cùng anh trong chuyến đi cuộc đời. Cảm ơn em thật nhiều. Happy Women's Day.

Lời chúc 8/3 cho bạn bè, đồng nghiệp nữ

1. Chúc mừng cậu nhân ngày 8 tháng 3. Tớ hi vọng cậu sẽ mãi xinh đẹp, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ, giúp đỡ tớ những lúc khó khăn.

2. Chúc bạn thân của tôi có một ngày 8/3 thật nhiều hoa và quà nhé bởi kiểu gì tôi cũng được chia phần mà. Hahaha. Happy Women's Day!

3. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, thay mặt cho các anh chàng đẹp trai mình chúc các bạn gái trong lớp mình luôn rực rỡ, xinh tươi như những đóa hoa. Chúc các bạn sẽ đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Happy Women's Day!

4. Chúc mày nhận được thật nhiều hoa và quà trong ngày 8 tháng 3 này nhé. Hihi. Tao mong mày sẽ luôn xinh đẹp, vui tươi và hạnh phúc. Chúc cho mọi dự định trong tương lai của mày luôn thành công.

5. Bạn thân mến ơi. Chúc cậu luôn rạng ngời, vui tươi, xinh đẹp nhé. Chúc cho những ước mơ của cậu sẽ trở thành hiện thực. Mạnh mẽ lên vì luôn có tớ ở bên này. Happy Women's Day!

6. Thay mặt những người đàn ông đích thực trong phòng, tôi xin chúc toàn thể chị em phụ nữ có một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ và đáng nhớ. Chúc các chị em luôn xinh đẹp, hạnh phúc và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Happy Women's Day!

7. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Em muốn gửi tới chị lời chúc tốt lành và may mắn nhất. Chúc chị luôn rạng ngời, xinh đẹp và luôn thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

8. Happy Women's Day! Chúc chị một ngày 8 tháng 3 thật nhiều niềm vui, nhiều quà và hoa. Cảm ơn chị đã luôn ân cần, chỉ bảo em từ khi em mới chập chững vào công ty.

9. Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ, tôi xin được gửi tới tất cả chị em trong công ty lời cảm ơn và lời chúc chân thành nhất. Chúc các chị em luôn xinh đẹp, tươi vui và thành công trên mọi mặt trận. Happy Women's Day!

10. Chúc một nửa thế giới trong công ty chúng ta luôn xinh đẹp, trẻ trung và hạnh phúc. Các bạn chính là những nhân tố rất quan trọng tạo nên sự thành công và phát triển của công ty. Tôi mong rằng các bạn sẽ mãi giữ được nhiệt huyết với công việc, tiếp tục gắn bó với công ty. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Happy Women's Day!

Lời chúc 8/3 cho chị, em gái

1. Gửi bà chị yêu quý của em: Chúc chị có một ngày 8/3 thật vui vẻ và hạnh phúc, luôn học giỏi và gặp nhiều may mắn nhé! Mừng ngày 8-3!

2. Nhân dịp mùng 8/3 em trai xin chúc chị gái thật mạnh khỏe, xinh gái và tìm được cho em một thằng anh rể. Em yêu chị nhiều!

3. Cũng đã lâu lắm rồi chị chưa về thăm gia đình và thăm em. Gia đình và em vẫn luôn yêu và nhớ về chị!! Em chúc chị Hai có một ngày 8/3 ở nơi xa luôn xinh đẹp, luôn hạnh phúc, may mắn và có thật nhiều sức khoẻ. Em nhớ chị Hai nhiều lắm luôn!!

4. Chúc mừng ngày 8/3, Anh trai chúc em gái luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, ngày càng đẹp ra, gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như học tập em nhé!

5. Chị gái yêu quý của em, em cảm ơn chị vì đã luôn đồng hành cùng em trên chặng đường đầy gian nan và vất vả. Chúc chị ngày 8-3 vui vẻ, người chị em yêu mến nhất!

6. Chúc chị gái của em luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, và sớm tìm được người thương. Em yêu chị nhiều!

7. Đã lâu chị chưa về thăm nhà rồi nhỉ? Em và bố mẹ nhớ chị nhiều lắm. Ở nơi xứ người, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc chị gái của em ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc và luôn gặp được nhiều may mắn trong công việc.

8. Nhân dịp 8-3, anh xin gửi tặng đến cô em gái bé bỏng của anh những lời chúc tốt đẹp nhất! Chúc ước mơ của em sẽ thành sự thực và mãi là người em gái tốt nhất của anh.

9. Em cảm ơn chị về tất cả. Tình yêu thương của chị sẽ theo em trên suốt chặng đường đời và chị sẽ mãi là người chị gái thương yêu nhất của em.

10. Gửi chị yêu quý của em: Chúc chị có một ngày 8-3 vui vẻ và hạnh phúc. Bước sang tuổi mới học giỏi và gặp nhiều may mắn nhé! Chúc mừng ngày 8-3!

Lời chúc 8/3 cho cô giáo ý nghĩa

1. Nhân Quốc tế Phụ nữ 8/3, em xin gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên con đường dạy học của mình.

2. Ngày 8/3 tới rồi, em xin chúc cô luôn vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc. Em thực sự biết ơn cô vì đã dạy cho em nhiều kiến thức hay và những nhiều điều bổ ích giúp em nên người và trở thành một người có ích cho xã hội.

3. Nhân ngày 8/3, em xin chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công trong sự nghiệp trồng người.

4. Nhân ngày 8/3, em xin gửi đến Cô lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng, cô đã dạy bảo chúng em, những đứa học trò nghịch ngợm không chỉ kiến thức mà còn nhiều điều hay lẽ phải. Kính chúc cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính và ngày càng thành công trong hành trình chèo lái con thuyền “trồng người”.

5. Nhân ngày 8/3, chúng em xin chúc các cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các cô luôn luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và cô thật nhiều sức khỏe để vững bước chèo lái con thuyền “trồng người” đến bờ bến thành công.

6. Ơn dạy dỗ cao hơn núi, nghĩa Thầy Cô như nước biển khơi. Nhân ngày 8/3, chúng em xin gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các cô. Chúc các cô luôn luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, hạnh phúc và công tác tốt.

7. Chúc mừng Cô nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Kính tặng cô những bông hoa đẹp nhất và chúc cô mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người.

8. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, con gửi tới cô lời chúc mừng từ tận đáy lòng. Chúc cô giáo xinh đẹp của con luôn vui vẻ, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Cảm ơn cô đã dìu dắt, dạy dỗ con nên người như ngày hôm nay, trở thành một người có ích cho đất nước, cho xã hội.

9. Em muốn gửi lời chúc 8/3 chân thành tới các cô giáo thân yêu của mình - những người mẹ thứ hai của em ở trường, những người đã dạy em điều hay lẽ phải, dạy em học cách làm người, đưa em cập bến tri thức bao la. Các cô luôn là người mà em vô cùng kính trọng, yêu mến và là tấm gương sáng để em noi theo. Chúc các cô cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe dồi dào để có thể ươm trồng thêm từng lớp mầm non xanh tương lai của Tổ quốc.

10. Cô kính yêu! Con có lời chúc 8-3 muốn gửi tới cô, mong người mẹ hiền của chúng con mãi luôn vui khỏe, xinh đẹp, luôn là ngọn hải đăng soi lối cho chúng con trên bước đường đời.

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh hay

1. Sending you wishes to say you blossom up the world around me! Happy Women’s Day!

(Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất để nói rằng em đã làm rực rỡ thế giới xung quanh anh như thế nào. Chúc em ngày 8/3 hạnh phúc!)

2. This is just my way of saying that you are a very special Woman in my life! Thanks!

(Anh chỉ muốn nói rằng em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Cảm ơn em!)

3. Just wanted to thank you from bottom of my heart for all things you do! Happy Womens Day!

(Anh muốn cảm ơn em từ tận đáy lòng vì tất cả những điều em đã làm cho anh. Chúc em ngày 8/3 hạnh phúc!)

4. I must have wish upon a lucky star, to have someone as wonderful as you by my side!

(Anh ước với trời sao rằng anh sẽ có ai đó tuyệt vời như em ở bên cạnh anh)

5. On women’s day what can I wish for, but the very best for you! Happy Women’s Day!

(Vào ngày Quốc tế phụ nữ, tôi mong ước mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Chúc bạn một 8/3 hạnh phúc!)

6. Happy Women’s Day to the one who has stolen my heart!

(Chúc người đã đánh cắp trái tim tôi một ngày 8/3 thật hạnh phúc)

7. Side by side or miles apart, you are always on my mind and close to my heart!

(Dù chúng ta gần hay xa cách, em vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh, ngay cạnh trái tim anh)

8. Every moment with you is…Magical! I love you!

(Mọi khoảnh khắc ở bên em đều như phép màu. Anh yêu em)

9. As you lock your love in kisses…Let me wish you a Happy ever after!

(Em đã khóa chặt tình yêu của chúng ta bằng những nụ hôn… Chúc em hạnh phúc bên anh mãi mãi)

10. The best place in the world for me is… by your side! I love you!

(Nơi tuyệt vời nhất trên thế giới đối với anh là bên cạnh em. Anh yêu em)

