Những bí quyết giúp cải thiện đời tình dục cực hiệu quả

Tập bài tập kegel

Nếu bạn muốn kéo dài thời gian quan hệ tình dục lâu hơn thì bạn có thể tập kegels để trì hoãn xuất tinh. Tăng cường cơ mu cụt (PC) của sàn chậu sẽ giúp bạn kiểm soát cực khoái khi quan hệ tình dục.

Chọn bao cao su phù hợp

Theo nhà trị liệu tình dục Ian Kerner, tác giả của cuốn sách “She Comes First: The Thinking Man's Guide to Pleasure a Woman”, nếu bạn ghét cảm giác mà bao cao su tạo ra cho bạn khi quan hệ tình dục thì có thể bạn đang đeo không đúng loại. Khi chọn bao cao su, hãy tìm loại vừa vặn như găng tay và tìm loại cao su có gân hoặc siêu mỏng. Bao cao su có hiệu quả cao trong việc ngừa thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, vì vậy bạn nên tìm loại bao cao su phù hợp nhất với mình.

Hãy thử xoa bóp tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt là một tuyến có kích thước bằng quả óc chó nằm giữa bàng quang và trực tràng, và nó chứa rất nhiều đầu dây thần kinh. Kích thích tuyến tiền liệt có thể mang lại cảm giác tuyệt vời đến mức một số chuyên gia sức khỏe tình dục đã gọi nó là "điểm P" hay "điểm G" của nam giới.

Dùng chất bôi trơn

Ellen Friedrichs, trợ giảng về tình dục con người tại Đại học Rutgers, Mỹ chia sẻ: “Đôi khi, cho dù tâm lý của phụ nữ có kích thích đến đâu, cô ấy vẫn có thể gặp khó khăn khi âm đạo bị khô. Đó là lúc chất bôi trơn phát huy tác dụng. Hãy thử nhỏ một vài giọt trước khi bắt đầu giao hợp”.

Đừng chỉ tập trung vào mỗi việc giao hợp

Tình dục không phải là một cuộc đua. Do đó, hãy dành thời gian để khám phá đối cơ thể bạn tình trước khi nhập cuộc. Nó không chỉ khơi dậy ham muốn mà còn giúp bạn khám phá những điều bạn và bạn tình thích và không thích trên giường. Tiến sĩ tâm lý học và trị liệu quan hệ Tracy Thomas nói: "Về bản chất, tình dục khá máy móc. Do đó, màn dạo đầu là lúc bạn tìm hiểu những gì bạn thích và không thích".

Không chạm vào bộ phận 'nhạy cảm' lúc dạo đầu

Trong màn dạo đầu, bộ phận sinh dục là nơi không nên chạm vào. Hãy chạm vào các bộ phận khác trên cơ thể bạn tình và sử dụng ngón tay, lông vũ, khăn lụa hoặc bất cứ thứ gì kích thích chúng - và hỏi bạn tình xem họ có thích điều này không.

Hãy thử một số trò chơi nhập vai

Nhiều vai phổ biến (sếp/thư ký, giáo viên/học sinh, vũ nữ thoát y/khách hàng) đóng theo chủ đề một người bị kiểm soát, trong khi người kia chịu sự chi phối của họ.

Jean Mone, một nhà trị liệu tình dục ở thành phố New York, Mỹ trước đây đã nói với rằng: "Đây là những động lực mạnh mẽ, ngay cả trong các mối quan hệ tình dục lành mạnh và vui vẻ. Họ cho phép bạn tình thực hiện những tưởng tượng của họ theo cách không khiến họ cảm thấy kích thích nhất”.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nhung-bi-quyet-giup-cai-thien-doi-tinh-duc-cuc-hieu-qua-c47a24517.h...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nhung-bi-quyet-giup-cai-thien-doi-tinh-duc-cuc-hieu-qua-c47a24517.html