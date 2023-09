Nhiều đàn ông 'ăn phở' không phải vì hôn nhân của họ bất hạnh

Một số nam giới có thể ngoại tình vì họ không thỏa mãn nhưng thường thì, đàn ông không "ăn phở" vì hôn nhân của họ bất hạnh.

Theo Fatherly, đàn ông ngoại tình bởi họ nghĩ rằng mình có thể "thoát tội" và vì họ sẵn sàng để bản thân cuốn theo chuyện đó. Thật lạ, ngoại tình lại là một hành vi người ta biết thừa rằng không phải là của một người chồng, người cha tốt nhưng nhiều người đang có gia đình hạnh phúc, yêu thương lại sẵn sàng "vượt rào".

"Họ nghĩ, tôi chỉ ngoại tình thôi mà, ngoài chuyện đó ra tôi vẫn là người đàn ông tốt, đáng tin cậy, có trách nhiệm với gia đình, sẵn sàng có mặt khi vợ con cần", Robert Weiss, một chuyên gia trị liệu và tác giả một số cuốn sách về hôn nhân, ngoại tình, cho biết.

Theo kinh nghiệm của Weiss khi tư vấn tình cảm cho các cặp vợ chồng, ông nhận thấy rằng mặc dù đàn ông giỏi sửa chữa lỗi lầm nhưng họ lại không thể vun vén cuộc tình khi có sự hiện diện của người thứ ba.

Khi họ bị bắt quả tang ngoại tình, một câu cửa miệng để che đậy sự vụng trộm là: nhu cầu sinh lý. Bởi vì phái mạnh quan niệm họ chỉ được chứ không mất khi được đáp ứng nhu cầu, chính lúc này đây họ đã bỏ qua cảm xúc của chị em phụ nữ.

Trong cuộc khảo sát mang tên "Khảo sát xã hội tổng hợp - General Social Survey" ở Mỹ năm 2017, có khoảng 20% cánh đàn ông thừa nhận họ ngoại tình trong khi phụ nữ chỉ chiếm 13%. Những ông chồng có vợ trong giai đoạn mang thai cũng có khả năng "thèm phở" và con số này ước tính chiếm 10%.

Mặt khác, thời kỳ đàn ông cưỡng lại được sự cám dỗ bởi các "vệ tinh bên ngoài" là thời kỳ mới cưới. Giai đoạn này vợ chồng có chuyện chăn gối thường xuyên, không như khi lúc vợ có bầu sẽ thường từ chối nhu cầu của chồng.

Khác với những người bị mất cân bằng cảm xúc hay rối loạn cảm xúc để rồi "bỏ cơm tìm phở", đàn ông bình thường ngoại tình do họ chưa trưởng thành, ông Weiss cho biết. Ông chia sẻ thêm: "Hầu hết nam giới đứng giữa hai sự lựa chọn: là người chồng đáng tin cậy hoặc là người lừa dối vợ con, sau đó họ nhận ra bản thân trẻ con như thế nào".

Nghe có vẻ lạ nhưng thực chất, ngoại tình đem lại rất nhiều bài học về hôn nhân – về những điều ta mong đợi, những thứ mà ta nghĩ là mình muốn có, và những điều mình có quyền làm. Nó thể hiện rõ quan điểm của chúng ta về tình yêu, ham muốn và cam kết – những quan điểm đã thay đổi ít nhiều trong suốt 100 năm qua.

Chưa bao giờ ta đòi hỏi nhiều thứ ở hôn nhân nhiều như ngày nay. Ngoài sự an toàn, tôn trọng, tài sản và con cái – những thứ mà một gia đình truyền thống mang lại, ta còn muốn bạn đời phải yêu mình, phải khao khát, phải có hứng thú với mình. Ta phải là những người bạn tốt và đáng tin cậy, đồng thời còn phải yêu nhau nồng thắm.

Bên trong chiếc nhẫn cưới nhỏ bé là một loạt những lý tưởng mâu thuẫn vô cùng. Ta muốn nửa kia phải cho ta cảm giác ổn định, an toàn, dễ đoán và đáng tin cậy. Đồng thời ta còn muốn họ phải đem lại sự kính nể, huyền bí, phiêu lưu và mạo hiểm. Ta mong đợi cùng lúc sự thoải mái và cam go, quen thuộc và mới lạ, thường nhật và bất ngờ. Ta đã tạo nên một đỉnh Olympus mới, nơi mình dành tình yêu vô điều kiện, sự thân mật say đắm và chuyện chăn gối mặn nồng cho chỉ một người trên cả một đoạn đường dài. Và đường dài rồi lại dài hơn.

Quyết định tiến tới hôn nhân để kiềm chế sự tự do tình dục là minh chứng cho cam kết của chúng ta. Ta quay lưng với những cuộc tình khác để xác nhận sự đặc biệt nơi bạn đời. Khi ra chính quyền làm đăng ký kết hôn, và tổ chức đám cưới, ta như muốn nói với xã hội: "Tôi đã tìm thấy nửa kia của mình. Giờ tôi không cưa cẩm ai nữa." Lòng ham muốn người khác được cho là sẽ tan thành mây khói khi người bạn đời hiện diện.

Cứ thế, những người liên tục khẳng định, "Tôi yêu vợ/chồng mình lắm. Chúng tôi rất hiểu nhau và đều đang hạnh phúc," rồi họ bảo: "Nhưng tôi đang ngoại tình."

Tại đa số các lễ cưới, những con người mộng mơ thốt lên những lời tuyên thệ, hứa làm tất cả cho nhau, từ bạn tâm giao cho tới người yêu, từ giáo viên cho tới nhà trị liệu. "Anh hứa sẽ làm fan nhiệt thành cũng như địch thủ rắn rỏi nhất của em, sẽ đồng hành cùng em trên mọi chặng đường, sẽ là nơi vỗ về mỗi khi em gục ngã," chú rể rưng rưng nói. Với đôi mắt ngấn lệ, cô dâu đáp, "Em hứa sẽ trung thành, tôn trọng anh và ngày một hoàn thiện bản thân. Em sẽ không chỉ bên anh mỗi khi anh thành công, em sẽ đến bên anh ngay cả khi anh thất bại." Cô mỉm cười, "Và em hứa sẽ không đi cao gót để anh không phải thấy mình nhỏ bé."

Thế nhưng ngoại tình vẫn xuất hiện, bất kể cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không. Nó xảy ra ngay cả ở những cặp đôi chưa cưới. Việc tự do rời bỏ người kia không hề làm thuyên giảm khả năng ngoại tình. Vậy tại sao người ta lại ngoại tình? Và tại sao người hạnh phúc lại ngoại tình?

Nhà tâm lý Weiss nhớ lại một người đàn ông từng tìm đến để tư vấn khi anh bày tỏ mình muốn ngoại tình với đồng nghiệp. Ông đã khuyên anh ta hãy coi hôn nhân của mình như một bản hợp đồng. Nếu muốn quan hệ với người khác, anh cần thảo luận việc đó với vợ mình trước để đạt được thỏa thuận giữa cả hai.

Khi nghĩ tới việc này, người chồng mường tượng ra phản ứng của vợ và nỗi đau mình có thể gây ra cho bạn đời. Kết quả là, anh ta đã dừng lại mối quan hệ ngoài luồng vừa chớm nở.

Chuyên gia cho rằng, chỉ có sự chín chắn, trưởng thành và biết cân nhắc thiệt hơn mới có thể ngăn đàn ông khỏi ngoại tình.

"Người đàn ông chín chắn sẽ luôn giữ hình ảnh bạn đời trong đầu và biết kiềm chế bản thân để không làm điều gì gây tổn thương cho người cộng khổ với họ cả đời", nhà tâm lý nói.

